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BMW iX3 50 xDrive 评测：与BMW最重要车型相处一周的感悟

一周的试驾体验，揭示该品牌114亿美元的技术赌注是否物有所值

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    • BMW iX3 50 xDrive 的官方声称续航里程为805公里——在不开空调的情况下。
    • BMW iX3 50 xDrive 的官方声称续航里程为805公里——在不开空调的情况下。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

    Leow Ju-Len

    Published Sat, Jul 4, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 在与新款BMW iX3 50 xDrive相处的一周里，我对自己有了一些新认识：很显然，我非常吃酷炫灯光秀这一套。

    每当我走近这款外观平滑的SUV时，点亮其前脸的小LED灯就会上演一段简短的迎宾“舞蹈”，每次都让我内心感到一阵温暖。或许是我结婚太久了吧。

    更有趣的发现是关于iX3本身。对于这家总部位于慕尼黑的豪华汽车制造商而言，这款车比其几十年来推出的任何产品都更为重要。

    它首次搭载了BMW的全新技术平台——Neue Klasse（德语意为“新级别”）。该平台基于全新的电子架构打造，其组件有着“Heart of Joy”等新潮名称，并且其操作系统最终将推广至每一辆新款BMW车型。

    基于该平台打造的后续车型——新款3系和更大型的X5——也已亮相，其重要性不言而喻。据报道，为了引领公司进入后内燃机时代，BMW斥资114亿美元进行了此次技术革新。

    初期迹象是好的。数月前，当我在西班牙山路和一条私人赛道上试驾iX3时，就已对它印象深刻并意犹未尽。然而，真正的考验始终是一周的新加坡路况，而非安达卢西亚的封闭赛道。

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    BMW iX3 50 xDrive的自适应制动系统让城市驾驶体验更为平顺。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

    我这一周的体验从一个大数字开始：BMW声称iX3 50 xDrive的续航里程为805公里。这是目前本地唯一在售的版本，配备双电机，拥有469马力。但这个数字以及所有官方能耗数据的问题在于，它是在不开空调的情况下测得的。

    我可不想体验被烤熟的感觉，所以全程开着空调，这大约消耗了23%的电量。理论上，剩余续航里程为620公里，这与我实际达成的622公里单次充电续航里程惊人地接近。这使得BMW的官方声明既可靠又令人印象深刻。

    虽然iX3在赛道上表现出的平衡姿态和富有沟通感的转向系统令人愉悦，但在日常驾驶中，其自适应制动系统却成了意想不到的亮点。

    松开加速踏板，车辆几乎会自由滑行以保持动能，并在前方有车时自动刹车，必要时甚至可以完全刹停。

    关键在于，它在完全停止前会减弱制动力，从而避免了即使是经验丰富的驾驶员也难以完全避免的“点头”式顿挫感。在走走停停、令城市驾驶痛苦不堪的交通状况中，仅此一点就足以让人认为BMW的软件领先于其他品牌。

    松开加速踏板，车辆几乎会自由滑行以保持动能，并在前方有车时自动刹车，必要时甚至可以完全刹停。

    关键在于，它在完全停止前会减弱制动力，从而避免了即使是经验丰富的驾驶员也难以完全避免的“点头”式顿挫感。在走走停停、令城市驾驶痛苦不堪的交通状况中，仅此一点就足以让人认为BMW的软件领先于其他品牌。

    BMW iX3 50 xDrive电动车的后排空间充足。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

    车内，横跨两侧A柱、长达1.5米的全景视觉显示屏（Panoramic Vision display）也带来了真正的次世代感。它清晰、雅致、易于读取，是BMW锐意革新的最明显标志。

    我对触摸屏及其平行四边形的造型也很适应，不过其界面的可定制性不如我所期望的那么高。此外，缺少实体按键意味着你仍需多次戳击屏幕。我想要的是立即享受按摩，而不是在点击三次屏幕之后。 

    但我最不喜欢的是通过数字方式调节方向的空调出风口，这是一个没人要求却更繁琐的降级设计。另一个小缺点是：方向盘的垂直辐条设计看起来很混乱，而非充满未来感，这似乎是强加给消费者的一个奇怪选择（直到你意识到BMW对更常规的设计收取额外费用）。

    不过，作为一款家用SUV，iX3仍然满足了所有要求。它的后排空间比以往任何时候都更宽敞，后备箱尺寸也很有竞争力，还有一个小型前备箱，可以用来固定存放零散物品。

    BMW iX3 50 xDrive电动车的后备箱尺寸颇具竞争力。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

    我的主要抱怨无需一周时间便已形成。iX3的内饰感觉不够高档，尤其是考虑到其包含拥车证（Certificate of Entitlement）后高达387,888新元的售价。

    座舱内的一些塑料件感觉像是属于价格一半的车型，而在更便宜的SUV上常见的一些功能在这里却没有：例如前排座椅通风、第二个手机充电板、自动开关门或冷藏箱等。

    尽管如此，BMW从来都不是以性价比来作为卖点的。

    无论如何，我们该如何看待iX3 50目前在本地已售罄，购买需要排队等候这一事实呢？

    也许，在续航里程的进步和出色的新用户界面面前，烦人的空调出风口等问题都显得微不足道。又或许，在我和iX3相处的一周开始前很久，BMW在Neue Klasse上的巨大赌注就已经收回了成本。

    BMW iX3 50 xDrive M Sport

    电机功率/扭矩469马力/645牛·米
    电池类型/净容量锂镍锰钴电池/108.7千瓦时
    充电时间/类型11小时（11千瓦交流电），21分钟从10%充至80%（400千瓦直流电）
    续航里程805公里（WLTP工况）
    0-100公里/小时加速4.9秒
    最高时速210公里/小时
    能耗18.9千瓦时/100公里
    代理商Eurokars BMW 或 Performance Motors
    售价387,888新元（含拥车证，估价）
    上市时间2026年7月

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