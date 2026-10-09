体验F1风情：值得关注的几款高性能座驾

THE STEERING COLUMN

从迷你法拉利到700马力的超级跑车，本周末F1的元素无处不在

目前在滨海湾金沙购物商城内展出的这辆车是1957年款250 Testa Rossa的四分之三比例电动复刻版。 图片来源：HEDLEY STUDIOS

[新加坡] 随着F1赛事热潮再起，滨海湾周围已搭起大看台，酒店酒吧挤满了身穿各车队队服的车迷，而参与这项赛事的汽车公司也正抓住机会，展示其最新、最出色的产品。

而对法拉利而言，他们展示的是最可爱的一款。

由Hedley Studios生产、目前在滨海湾金沙购物商城展出的Testa Rossa J，可谓是一款名副其实的迷你法拉利：它是1957年款250 Testa Rossa的四分之三比例电动复刻版。

和真正的赛车一样，它不能合法地在公共道路上行驶——但这仅仅因为它是一款精致的玩具。

它其实与F1赛事并无任何关系（其原型车参加的是勒芒24小时耐力赛，而非F1大奖赛），但它是根据法拉利原始技术图纸制造的官方授权产品。它的展出地点离赛道仅几步之遥，所以您或许会觉得这已经足够接近了。

此外，对于非F1专业车手的人来说，“足够接近”或许就已足够。不过，拥有自己车队的汽车制造商通常会推出一些在赛道上也能游刃有余的公路车型，以满足普通驾驶者的需求。

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梅赛德斯-AMG GLC 53可在4.2秒内完成百公里加速。 PHOTO: MERCEDES-BENZ SINGAPORE

例如，八届车队总冠军梅赛德斯-奔驰 (Mercedes-Benz) 于10月2日在位于滨海湾花园的梅赛德斯-奔驰工作室发布了梅赛德斯-AMG GLC 53。

这款SUV搭载3.0升六缸发动机，功率达449马力，百公里加速仅需4.2秒。其后轮也具备轻微的转向功能，但这更多是为了方便在停车场急转弯，而非为了在滨海湾街道赛道上创造更快的圈速。

该车售价为475,888新元（含拥车证 (COE)），与梅赛德斯-AMG Petronas F1车队的幕后团队建立了一丝联系，同时又比纯种F1赛车实用得多。

奥迪RS 5搭载了涡轮增压V6混合动力引擎。 PHOTO: AUDI SINGAPORE

如果您希望与F1的联系更紧密一些，奥迪的新款RS 5或许能满足您的要求。

与赛道上的F1赛车一样，它也搭载了涡轮增压V6混合动力引擎，其2.9升双涡轮增压V6发动机与一台电动机相结合，可输出639马力——这个动力非常强劲，但仅相当于F1车手所能支配动力的三分之二左右。

这款RS 5在奥迪首次亮相F1赛季之际推出，轿车版起售价为713,999新元（含拥车证）。而售价723,999新元的狂野旅行版RS 5 Avant，则能提供足够空间容纳一只萨摩耶犬。该车将在福南（Funan）购物中心展出至本周日，旁边还陈列着奥迪真正的F1展示赛车。

该品牌甚至还委托冰淇淋店Birds of Paradise，推出了一款以其车手命名、融合了香草、无花果和薄荷巧克力风味的意式冰淇淋（gelato），这标志着F1的营销已正式延伸至甜点领域。

迈凯伦Artura Spider将700马力的强大动力转化为仅3秒的百公里加速时间。 PHOTO: EUROKARS SUPERSPORTS

当然，V6混合动力并非奥迪专属。迈凯伦的Artura Spider也采用了这种动力系统，并达到了惊人的效果，它将700马力的动力传递至路面，实现了仅3秒的惊人百公里加速时间。

这款Artura与750S Coupe（搭载双涡轮增压V8发动机，功率达750马力）一同，由新加坡裔英国设计师Chelsea Scott-Blackhall进行了时尚改造。

她的“Project Duality”项目将这两款车变成了独一无二的设计研究作品，目前在迈凯伦展厅展出，而不是在更靠近滨海湾的地方——迈凯伦车队曾于2025年在那里夺得车队总冠军。

阿斯顿·马丁称这款史上最强的DB12为“超级GT跑车”（Super Tourer），意味着它专为舒适的洲际旅行而打造。 PHOTO: ASTON MARTIN LAGONDA

速度几乎同样快、且同样充满英伦风情的是阿斯顿·马丁 DB12 S，它来自阿斯顿·马丁 Aramco F1车队背后的公司。目前已有一辆在新加坡供人参观，售价为108万新元（不含拥车证），预计将于2027年第二季度开始交付。

阿斯顿·马丁称这款史上最强的DB12为“超级GT跑车”（Super Tourer），意味着它专为舒适的洲际旅行而打造。但凭借700马力的动力、仅3.5秒的百公里加速时间和325公里的最高时速，它在赛道上的表现想必也不会太差。

参观DB12 S需要预约前往其展厅，而另一款体型较小的阿斯顿·马丁 Vantage S，则将在莱佛士坊一号（One Raffles Place）举办的新加坡大奖赛排位赛观赛派对上展出。

本周末同样展出的还有法拉利的首款电动车Luce，但它在私人地点展出，且仅限受邀人士参观。其牵引力控制技术借鉴了法拉利的F1系统，其四台电机可产生1050马力，这一动力水平足以让F1车手刮目相看。

如果您未在受邀名单之列，那就只能凭想象感受Luce的魅力了——毕竟，对我们大多数人来说，体验法拉利的方式本就如此。

不过，在滨海湾金沙展出的Testa Rossa J则要亲民得多。法拉利进口商Ital Auto将根据问询提供报价，但在其他市场，这款迷你跑车的标价为93,000欧元（约合104,116美元）。

对于一辆只有16马力、最高时速仅80公里的车来说，这个价格似乎很高。但它采用完全开放式设计，驾驶者离地面仅数厘米，手握一个没有动力辅助的大木质方向盘；最重要的是，它看起来就像一辆传奇法拉利的“幼儿版”。

曾试驾过这款车的《TopGear》杂志向其读者发起挑战，看谁能不笑着开完它。在本文介绍的所有车中，Testa Rossa J与F1的联系或许最为牵强，但它带来的乐趣很可能比这项运动本身还要多。