回顾美国佳酿50年光辉历程

尽管面临销量下滑和企业倒闭等障碍，美国葡萄酒行业在短时间内取得了长足的进步

1976年，美国酿酒师在“巴黎的审判”品酒会上击败了法国同行。自那时以来，美国葡萄酒取得了惊人的进步，确实非同凡响。 图片来源：纽约时报

五十年前，全世界对美国葡萄酒的看法被永远地改变了。

1976年5月24日，在巴黎洲际酒店，九位法国法官齐聚一堂，对20款葡萄酒进行盲品。其中包括六款来自加利福尼亚的红葡萄酒和六款白葡萄酒，以及四款来自波尔多（Bordeaux）的红葡萄酒和四款来自勃艮第（Burgundy）的白葡萄酒。

这本不被认为是一场公平的较量。法官们和其他所有人都以为加州葡萄酒品质较次，法国酒将稳操胜券。

然而，一个惊人的共识揭晓了获胜者：来自纳帕谷（Napa Valley）Chateau Montelena酒庄的1973年份霞多丽（chardonnay），以及Stag’s Leap Wine Cellars酒庄的1973年份赤霞珠（cabernet sauvignon）。

这一惊人的结果给了加州葡萄酒行业极大的信心，也为营销人员向全世界销售这些葡萄酒提供了有力武器。

自那以后的几十年里，“巴黎的审判”的故事被反复讲述。每次周年纪念，这场品酒会都会被无数次重演，相关书籍和电影也应运而生。

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今年，我将把重演和复述留给他人。我想关注的并非那场如今已成为传奇的品酒会，而是自“巴黎的审判”以来的50年里，美国葡萄酒行业所取得的非凡成就。

在短短几十年间——这在主导葡萄酒的农业时间轴上不过是弹指一瞬——美国葡萄酒所取得的成就是无与伦比的。

美国葡萄酒行业目前正在经历动荡时期。

销量下降，企业倒闭，葡萄藤被拔除。美国总统 Donald Trump 的关税重创了出口市场，公共卫生警告促使消费者重新考虑饮酒决定，气候危机也造成了严重破坏。

尽管存在这些障碍，但审视美国葡萄酒在如此短的时间内取得的巨大进步，仍然令人鼓舞。

在1970年代初，纳帕谷远非如今这个吸引着世界各地游客的奢华葡萄酒胜地。

当时，在酿造那些获奖葡萄酒的年代，酿酒葡萄只是众多农作物之一。纳帕谷种植的仙粉黛（zinfandel）和小西拉（petite sirah）也比现在占主导地位的赤霞珠要多。

圣巴巴拉（Santa Barbara）葡萄酒产区才刚刚萌芽，俄勒冈州的威拉米特谷（Willamette Valley）也才起步，而早期的先驱们才刚开始在门多西诺（Mendocino）的安德森谷（Anderson Valley）种植葡萄。

如今出产一些美国最激动人心葡萄酒的西索诺玛海岸（West Sonoma Coast），在当时还不是一个葡萄酒产区。

尽管如此，当时的美国已经有能力酿造出色的葡萄酒。

一些历史悠久的酒庄已经酿造出卓越的酒款，包括圣克鲁斯山脉（Santa Cruz Mountains）的 Mount Eden 和 Ridge，索诺玛谷（Sonoma Valley）的 Hanzell Vineyards，以及纳帕谷的 Inglenook 和 Beaulieu。

我品尝过的最伟大的葡萄酒之一，就是一款1959年份的 Inglenook 赤霞珠。

但这些只是例外。禁酒令几乎扼杀了一个蓬勃发展的产业。在该法案废除后，当时生产的大部分葡萄酒都是廉价的加强型葡萄酒，例如意在使人快速醉倒的 Thunderbird，或是以欧洲著名产区命名的壶装酒，如“Hearty Burgundy”、“Mountain Rhine”和“California Champagne”。

事实上，直到1967年，加州生产的佐餐酒才超过了加强型葡萄酒。

但随后，一切如同火箭般飞速发展。像纳帕谷的 Robert Mondavi、圣巴巴拉 Au Bon Climat 酒庄的 Jim Clendenen，以及俄勒冈州威拉米特谷的 David Lett 这样富有远见的酿酒师，都看到了他们所在地区的巨大潜力。

他们不仅能言善辩，更用酿造出的葡萄酒证明了自己。

70年代末至80年代的快速增长

1970年代末和1980年代，美国葡萄酒行业经历了一段青春期般的快速成长期，并开始初具规模。

原本在美国乃至世界各地相互隔绝的本地种植区，开始慢慢地交流。美国酿酒师开始旅行，考察方法和设备，向其他产区学习，并将这些知识带回国。

成长的阵痛是显而易见的。人们花了一些时间才明白，在勃艮第或波尔多行之有效的方法，不一定是加州最好的选择；而在加州行得通的方法，也未必适合俄勒冈州。

有些葡萄酒使用了过多的橡木桶，或酒精度过高。在“巴黎的审判”30周年纪念前后达到顶峰的、一个充满“果味炸弹”风格的时代，最终被证明是一个错误的开端。

许多美国酿酒师从未走上那条路。另一些人，如 Ojai Vineyard 的 Adam Tolmach 和 Copain 的 Wells Guthrie，则经历了转变，回归到酿造更平衡、克制和经典的葡萄酒。

第二代和第三代酿酒师接管了家族酒庄或开创了自己的事业。

他们的参照系不再是1970年代纳帕和索诺玛的李子园和苹果园，而是从西西里到南非的世界各地的葡萄酒。他们的国际视野和理解力为美国葡萄酒带来了多样性和精致度的新维度。

与此同时，美国的葡萄酒消费量也在迅速增长。到2013年，美国已成为世界领先的葡萄酒消费国，尽管在人均饮酒量方面仍然远远落后于欧洲国家，仅次于加拿大。

尽管如此，美国葡萄酒行业的丰硕成果依然有目共睹，熠熠生辉。

在最高水准上，有些葡萄酒达到了独特的美感、复杂度和美味，能够深深触动人们的情感。

例如圣克鲁斯山脉的 Ridge Monte Bello 赤霞珠，以及西索诺玛海岸 Littorai 的黑皮诺（pinot noirs）和霞多丽（chardonnays）。

此外，还有来自威拉米特谷生产商的霞多丽和黑皮诺，它们风格迥异却同样出色，比如 Walter Scott、Domaine Drouhin、Antica Terra、Kelley Fox Wines 和 00 Wines。

纳帕谷出产多种风格的佳酿，包括 Cathy Corison 的经典赤霞珠，Bond 和 Harlan Estate 如珠宝般璀璨的葡萄酒，Matthiasson 和 Frog’s Leap 等生产商更接地气的表达，以及像 Ink Grade 和 Pilcrow 这样的复兴和新项目。

这些生产商雄心勃勃，力求酿造世界级的葡萄酒，其中一些酒款也卖出了世界级的价格。

价格亲民、易于品饮的葡萄酒

然而，美国在酿造价格更亲民、既华丽又易于品饮的葡萄酒方面也取得了长足的进步。

塞巴斯托波尔（Sebastopol）的 Pax Mahle 酿造出色的西拉（syrahs）和白诗南（chenin blancs），这些酒当然可以陈年和演变，但同时也能带来纯粹的美味和愉悦。

同样重要的是，他为十几位甚至更多的优秀年轻酿酒师扮演了导师的角色，这些年轻酿酒师已经开始在世界上崭露头角。

像 Hobo Wine Company 的 Kenny Likitprakong 和 Broc Cellars 的 Chris Brockway 这样的生产商，成功地酿造出了美味且价格相对低廉的葡萄酒。必须承认，这是一个挑战，因为在加州经商成本高昂。我们需要更多像他们这样的人。

在西海岸，从南到北都有引人入胜的生产商，包括 A Tribute to Grace 的 Angela Osborne，她在圣巴巴拉县酿造出色的歌海娜（grenache）葡萄酒。

此外，圣路易斯-奥比斯波海岸（San Luis Obispo Coast）Scar of the Sea 和 Lady of the Sunshine 的 Mikey Giugni 和 Gina Giugni，也是为该地区注入新活力的充满活力的年轻一代的一部分。

俄勒冈州南部阿普尔盖特谷（Applegate Valley）的 Troon Vineyard 同样酿造极具个性的佳酿，哥伦比亚河谷（Columbia River Gorge）Hiyu Wine Farm 的 Nate Ready 和瓦拉瓦拉谷（Walla Walla Valley）米尔顿-弗里沃特岩石区（Rocks District of Milton-Freewater）Cayuse 的 Christophe Baron 也是如此。

远离西海岸的纽约州手指湖（Finger Lakes）产区，酿造着全美最好的雷司令（rieslings）和风格独特鲜明的凉爽气候品丽珠（cabernet francs）。

弗吉尼亚州（Virginia）正日趋成熟，根据你所探索的该州不同地区，可以发现其葡萄酒的多种身份。

在佛蒙特州（Vermont），La Garagista 的 Deirdre Heekin 和 Caleb Barber 通过敏锐而富有创造力的工作证明了那里也能酿造出好酒，从而引发了对杂交葡萄潜力的新一轮评估。

佳酿随处可寻

无论你在美国何处旅行，都不难找到正在酿造的佳酿。这是一个历经坎坷的行业辛勤工作和远见卓识的证明。

但无论现在面临何种障碍，美国葡萄酒都是一项惊人的成就。在这一刻，它值得获得普遍的赞扬和肯定。

那么，50年前参加那场品酒会的葡萄酒如今怎么样了？当时，一些人辩称，年轻的美国葡萄酒风格直接而奔放，只是比需要更多时间演变的法国竞争对手表现得更好而已。

在过去几个月里，我有机会品尝了当时参赛的两款美国葡萄酒：在六款红葡萄酒中排名第五的1971年份 Ridge Monte Bello，以及在红葡萄酒中排名第一的1973年份 Stag’s Leap Cellars 赤霞珠。

那款 Ridge 最初有点柔和内敛，符合一瓶55年陈酿的特性，带有可爱的花香。在杯中与空气接触片刻后，酒体变得紧致，展现出其美感和复杂性。

那款 Stag’s Leap 也保存得非常完好，酒液边缘呈现出柔和的砖红色。其口感华丽而复杂，柔顺中带着张力与结构感。

它们在当时是伟大的葡萄酒，现在依然如此。如今，它们有了更多的同伴。NYTIMES