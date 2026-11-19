这些饮品清新活泼，酒精含量不高，适合在长时间的聚会中享用

这些饮品以葡萄酒为主，还有一款苹果酒和两种无酒精选择，它们充满活力，几乎可以与任何食物搭配。 图片来源：NYTIMES

感恩节的准备工作正在进行中，或者至少，人们已经开始考虑感恩节的准备事宜。要不要烤火鸡？配菜呢？谁带什么菜，大家又该坐哪里？

你知道什么不是问题吗？那就是该准备什么饮品。

葡萄酒是自然之选，苹果酒也是。准备无酒精饮品也很重要。但遗憾的是，选择葡萄酒会带来焦虑症。它和食物搭吗？我用的酒杯对不对？某某某会喜欢我选的酒吗？

感恩节的美妙之处在于，没人会太在意葡萄酒。我们为了彼此而来：家人和朋友，无论新交还是旧识，还有那些我们可能一年只见一次的挚爱。我们聚在一起，准备大快朵颐。（至少）对葡萄酒的评头论足都该被丢进堆肥堆里。

尽管如此，葡萄酒仍扮演着重要角色。它能让一切尝起来更美味，也能增添节日气氛，还能缓和初期的社交摩擦。虽然你不想为准备什么酒而烦恼，但至少也希望能拿出一些还不错的选择。

这其实很简单。如果你有一家好的酒铺，那这事就解决了一半。你几乎可以随心所欲地挑选，结果都不会差。如果那家店确实不错，你可以告诉他们预算，让他们帮你选酒。或者，你可能已经有自己心仪的酒款了。

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如果没有，我推荐这20个选择，其中大部分是葡萄酒，但也有一款苹果酒和几款无酒精饮品。它们可以搭配任何食物，口感清新活泼，酒精含量不高，适合在长时间的聚会中享用。

当然，你不可能在任何一家店里都找到这20款酒，但你可能会找到其中几款。把这些建议当作参考；例如，你可能找不到我推荐的 Lapalu Beaujolais-Villages，但你可以让酒商推荐另一款同价位的优质博若莱（Beaujolais）葡萄酒。

你也可以看看我去年提出的建议。如果你想买苹果酒却找不到我钟爱的品牌 Patois，我也推荐 Aaron Burr Cidery、Sundstrom、Floral Terranes、Treasury、Eve’s Cidery 和 Horse & Plow。

如果你在寻找无酒精饮料，很多地区都有专门的商店。我曾在纽约的 Spirited Away 购物。

这里有几个重要的考虑因素：除非你的晚宴是分多道菜的小型餐会，否则不必考虑酒食搭配。但你的确需要为客人提供白葡萄酒和红葡萄酒的选择。两种酒都要准备充足——可以是一种红酒和一种白酒各备多瓶，也可以是各式葡萄酒的组合，哪种更方便或更合心意就选哪种。

通常的计算方法是每位饮酒者一瓶酒。这听起来很多，而且你很可能喝不完所有的酒。但这正是理想情况。宁可有余，不可不足。

想来点起泡酒？桃红葡萄酒或橙酒？当然可以，它们是很有趣的补充，但不能替代白葡萄酒和红葡萄酒。

感恩节绝对不是展示标新立异选择、坚持让人们尝试新事物或教育他们了解你的葡萄酒偏好的时候。这是为了团聚。葡萄酒是一个有用的配角，但不要试图让它成为主角。

最后，我每年都会说：带杯脚的酒杯很棒。如果果汁杯和平底杯更方便，那也可以。但不要使用一次性塑料杯，尤其是廉价的塑料高脚杯。它们很容易散架，导致酒洒出来。避免使用它们，你的衣服会感谢你，你的地毯会感谢你，而且你也能喝到更多的酒。

Altos Las Hormigas Mendoza Malbec Clasico 2023, 13.5%, 15美元 廉价的门多萨（Mendoza）马尔贝克（malbecs）葡萄酒常常果味过重、口感偏甜。但 Altos Las Hormigas 通过其一系列马尔贝克葡萄酒，掌握了酿造均衡、诱人葡萄酒的技艺。 Clasico 是其最便宜的马尔贝克酒款，风味并不复杂。但这款直接明了的葡萄酒，在克制的水果风味与一种讨喜的砾石般矿物感之间取得了平衡。（Skurnik Wines, New York）

Storm Point Swartland Chenin Blanc 2025, 12.5%, 16美元 我之前写过这款酒，但这是一个新年份，它仍然是感恩节大餐的绝佳搭配。 这款酒具备了更昂贵的白诗南（chenin blanc）的所有特点——复杂而又平易近人，带有该葡萄品种特有的花香、蜜香和甜干风味。而且性价比极高。（Vine Street Imports, Mount Laurel, New Jersey）

Famille Hubert Blaye Cotes de Bordeaux Les Vacances de Monsieur Merlot 2024, 11.5%, 18美元 Famille Hubert 及其旗下众多品牌（包括 Chateau Peybonhomme-les-Tours 和 Chateau la Grolet）是波尔多地区罕见的采用生物动力法种植并以平实价格提供美味葡萄酒的生产商。这款酒就是典型代表：纯净多汁，令人愉悦，清爽的口感下带有一丝泥土气息。（Fruit of the Vines, Long Island City, New York）

Nicolas Idiart Val de Loire Sauvignon Blanc 2025, 11.5%, 18美元 这款清新、纯净、活泼的白葡萄酒是大型聚会所需要的那种取悦大众的选择。它直接、清爽、不复杂，但又令人愉悦，而非平淡无奇。我不会在一小群葡萄酒爱好者面前端上这款酒，但我很乐意在派对上喝它。（Cellier Wines, Southold, New York）

De Forville Dolcetto d’Alba 2025, 13.5%, 20美元 多姿桃（Dolcetto）是意大利皮埃蒙特（Piedmont）地区一个常年被低估的葡萄品种。用于酿造巴罗洛（barolo）和巴巴莱斯科（barbaresco）等名酒的内比奥罗（Nebbiolo）葡萄抢占了大部分风头，但日常饮用的葡萄酒则是由多姿桃等其他不那么尊贵的葡萄酿制的。De Forville 是一个可靠的巴巴莱斯科和多姿桃生产商。我喜欢这款酒清爽、微苦的特质，与带有石质感的深色水果风味相平衡。（Rosenthal Wine Merchant, New York）

Ungrafted Itata Cinsault 2025, 13.5%, 20美元 世界上大多数我们熟悉的酿酒葡萄都生长在嫁接到美国砧木上的葡萄藤上。为什么呢？在19世纪，一种名为根瘤蚜的贪婪蚜虫侵害了酿酒葡萄（vinifera vines）的根部，而酿酒葡萄是这些葡萄品种的来源。但智利基本上躲过了根瘤蚜的灾害，因此拥有大量未嫁接的葡萄园，但老藤不多。葡萄酒品牌 Ungrafted 在智利各地寻找这些未嫁接的老藤葡萄园。这款神索（cinsault）葡萄酒产自伊塔塔谷（Itata Valley）的花岗岩土壤。它带有石质感和淡淡的红色水果风味，并迅速成为我钟爱的一款酒。（Polaner Selections, Mount Kisco, New York） Expand

Filipa Pato & William Wouters Bairrada Dinamica 2025, 12%, 23美元 这对夫妻团队的座右铭是“无修饰的纯正葡萄酒”。他们主要在葡萄牙的百拉达（Bairrada）地区工作，酿造出包括 Dinamica 在内的优质葡萄酒。这是一款采用生物动力法种植的巴加（baga）葡萄酿制的红酒。它单宁轻柔，带有花香和白垩质感的果味。（Skurnik Wines）

Unified Ferments Jasmine Green Nonalcoholic Fermented Beverage, 26美元 我没找到太多好喝的无酒精葡萄酒。对我来说，脱醇后的它们味道奇怪且不平衡。我更喜欢像 Unified Ferments 的这款葡萄酒替代品，它将康普茶菌、茉莉花茶、水和少量糖结合，创造出这款温和、花香浓郁、微带气泡的茶味饮品。它引人入胜，令人愉悦，且易于入口。

Jean-Claude Lapalu Beaujolais-Villages Vieilles Vignes 2024, 12%, 27美元 优质的博若莱（Beaujolais）是典型的感恩节用酒，活泼且充满活力。这款博若莱村庄酒就是个绝佳例子。它酒体轻盈，优雅，带有柔和的果味和矿物风味。Jean-Claude Lapalu 采用有机种植，并以最少干预的方式酿酒。（Bobo Selections/T Edward Wines, New York）

Forge Cellars Seneca Lake Willow Vineyard Dry Riesling 2023, 12.2%, 27美元 位于纽约芬格湖（Finger Lakes）的 Forge Cellars 是 Louis Barruol 和 Rick Rainey 的一项合伙业务。Louis Barruol 的家族在南罗纳河谷（southern Rhone）酿酒已有数代历史，而 Rick Rainey 则是出于个人选择而非家族传承进入了葡萄酒世界。我喜爱 Forge 的单一园干型雷司令，比如这款来自威洛园（Willow Vineyard）的酒。它在杏子风味和淡淡的泥土气息之间取得了平衡。 Expand

Outward Central Coast El Sendero Luminoso 2025, 13%, 28美元 在很短的时间里，我就成了 Outward 葡萄酒的忠实粉丝。这是 Natalie Siddique 和 Ryan Pace 的一项合伙业务，基地位于圣路易斯-奥比斯波海岸（San Luis Obispo Coast），他们酿造的葡萄酒富有表现力，葡萄要么来自有机种植的采购，要么来自他们自己采用再生农业方式管理的葡萄园。这款由西拉（syrah）、慕合怀特（mourvedre）和在加州少量种植的南罗纳葡萄品种瓦卡瑞斯（vaccarese）酿制的红酒，活泼且果味浓郁，同时纯净、精准、美味。 Expand

Stefano Zoli Verdicchio di Matelica 2025, 13.5%, 28美元 我是意大利马尔凯（Marche）地区马泰利卡维蒂奇诺（Verdicchio di Matelica）葡萄酒的忠实粉丝。这些酒似乎总是比其邻近产区——海拔更低、更靠近亚得里亚海的“耶西城堡维蒂奇诺”（Verdicchio dei Castelli di Jesi）产区果味更浓的葡萄酒更具活力和矿物感。Stefano Zoli 的酒对我来说是新面孔，但我真的很喜欢这一款。果味成熟，但酸度活泼，使酒体平衡良好，口感清爽而集中。（Stelle Wine, New York）

Guimaro Ribeira Sacra Blanco 2025, 12.5%, 29美元 西班牙西北部的圣山（Ribeira Sacra）是最引人注目的葡萄酒产区之一，古老的梯田葡萄园在河流网络上方陡峭得令人难以置信的山坡上延伸。直到1990年代开始复兴之前，这里基本上被忽视了。 Guimaro 的 Pedro Rodriguez 和他的家人一直是复兴该地区的现代建国一代/建国前辈之一。他酿造的葡萄酒非常可爱，包括这款入门级白葡萄酒，完全由有机种植的格德约（godello）酿成。它果味浓郁、纯净明亮，同时又专注、精准、美味。（Jose Pastor Selections/Llaurador Wines, Fairfax, California） Expand

Patois Virginia Quaker Run Orchard Ancestral Method Sparkling Cider 2022, 7.8%, 29美元 弗吉尼亚州的 Patois 生产一些我最喜欢的苹果酒。业主是 Patrick Collins 和 Danielle LeCompte 夫妇，他们从州内不同地区采购苹果。这款酒是用2022年从弗吉尼亚州麦迪逊的贵格跑果园（Quaker Run Orchard）收获的苹果制成的。它采用类似天然起泡酒（petillant naturel）的方法生产，并于今年早些时候进行了除渣。它风味浓郁复杂，带有奶酪和草本的味道。

Lioco Mendocino County Pinot Noir 2024, 13.5%, 29美元 Lioco 主要从北加州精选的葡萄园酿造葡萄酒。它由 Matt Licklider 和 Sara Licklider 夫妇经营，在酿造平衡、细致的葡萄酒方面已有20年的良好记录。这款入门级黑皮诺的葡萄来自门多西诺（Mendocino）各地的多个葡萄园。它清新且充满活力，带有红色水果和草本的风味。

Emme Redwood Valley Ricetti Vineyard Colombard Amando el Sol 2024, 11.5%, 32美元 白哥伦巴（Colombard），或在加州被称为法国白哥伦巴（French colombard），是该州葡萄酒业中一个默默无闻的主力。大多数人可能不知道它，但它是加州种植量第四大的白葡萄品种，仅次于霞多丽（chardonnay）、长相思（sauvignon blanc）和灰皮诺（pinot gris）。白哥伦巴和灰皮诺主要种植在中央谷地（Central Valley），用于廉价、无名的混酿酒。 但 Emme 的 Rosalind Reynolds 展示了，如果用心酿造，白哥伦巴可以多么吸引人。她用门多西诺（Mendocino）有机种植的葡萄酿造了这款可爱、明亮、清爽的白葡萄酒。 Expand

Sandlands Lodi Carignane 2024, 12.9%, 34美元 除了自己的葡萄藤，Sandlands 的庄主 Tegan Passalacqua 还寻找加州历史悠久的葡萄园来酿酒。这款酒的葡萄来自洛迪（Lodi），Passalacqua 为其使用了该葡萄品种在加州的老式拼写，它更广为人知的名字是佳丽酿（carignan）。这款酒口感干爽、克制，带有该葡萄品种典型的奔放果味，但被白垩质感的香气所调和。

Villbrygg Skog 03 Nonalcoholic Sparkling Fermented Infusion, 36美元 这款来自挪威的优质起泡酒替代品，提供了与 Unified Ferments 酿造的饮品截然不同的一系列风味。Skog 03 由苏打水与一系列植物（包括蓍草、桦树叶和柠檬草）浸泡并发酵而成。它带有林地气息，口感轻盈，并由柑橘调提升。（Less Than 0.5%, Brooklyn）

Nathan K Finger Lakes Cabernet Franc 2021, 12%, 36美元 我喜欢芬格湖（Finger Lakes）的品丽珠（cabernet franc）。这是一款真正的凉爽气候葡萄酒，比加州等温暖地区的品丽珠更轻盈、更优雅。这款酒带有泥土和花香的香气，浓郁而不沉重。Nathan K 的庄主 Nathan Kendall 是芬格湖风土的敏锐诠释者。