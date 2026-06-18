新餐厅——在新加坡动荡的餐饮业中寻找新机遇
Ebb & Flow、私人葡萄酒俱乐部 67 Pall Mall 和名厨 Willin Low 等资深业者也纷纷开设新店
- 新开业的乌节路餐厅 67 on Scotts 提供地中海风味菜单和全日制餐饮。 图片来源：67 ON SCOTTS
本文由AI辅助翻译
【新加坡】一扇门关上，另一扇门又会打开。这句话恰当地概括了新加坡餐饮业的现状。尽管行业淘汰率高得惊人，但新开的餐厅和食品企业数量仍超过了倒闭的数量。
会计与企业管制局的数据显示，2025年有3074家餐饮企业倒闭，而新注册的餐馆则有4100家。
今年1月至5月，新开业数量超过倒闭数量的趋势仍在继续，期间共有1800家新企业注册，而倒闭的企业则为1515家。
这并不一定意味着餐饮业有更多新入行者；即使在应对市场不确定性和高昂运营成本的挑战时，一些资深业者也在不断开设新店。
资深餐饮业者近期的活动表明，他们并没有停滞不前，即便这意味着要做出艰难的决定，关闭并重新思考旗下的一些餐饮概念。
例如，Ebb & Flow 最近宣布关闭其位于登布西山（Dempsey）的 Curly’s——一个雄心勃勃的有机美食杂货店兼宠物友好餐厅，而此时距离其2025年11月开业仅七个月。
Ebb & Flow 的新动向
集团联合创始人兼首席执行官 Lim Kian Chun 表示，关闭 Curly’s 与其说是由于市场环境低迷，不如说是为了契合 Ebb & Flow 的生态系统。
当初的想法是「创建一个杂货和零售业务，使我们能够成为一个可以负责任地进行采购的垂直整合餐饮集团」，但现实与预期不符。
他补充道：「回想起来，这一举措给我们的运营增加了巨大的复杂性，并且需要我们核心专业知识以外的能力。」
「这是一个资源密集、利润微薄的行业，你必须做得非常出色才能成功。对我们来说，早点吸取教训比拖延多年要好。」
公司计划继续采购负责任的农产品，但不再以批发商或零售商的身份进行。
取而代之的是，这个占地8000平方英尺（sq ft）的空间——曾由法国小酒馆 Atout 经营，后搬至 Harding Road 大楼二层——将被改造成一家地中海风格的餐厅。
该餐厅主打蔬菜、谷物、海鲜和柴火烹饪，其概念正等待新加坡土地管理局的批准。如果项目获批，将是与 Antonio Miscellaneo 的合作项目。Antonio Miscellaneo 是 La Bottega Enoteca 餐厅的主厨，他也曾与 Ebb & Flow 合作创办了休闲披萨连锁店 Casa Vostra。
Lim 暗示，其他「令人兴奋」的厨师也将参与这家餐厅的运营。他希望在获得批准并完成装修后，餐厅能在第三季度开业。
Lim 还在忙于改造 Air CCCC，这是位于登布西山的另一个占地4000平方英尺、以可持续发展为主题的餐饮区。
Air 餐厅于2024年开业，最初由美国厨师 Matt Orlando 和 Will Goldfarb 与巴厘岛 Potato Head 的共同所有人 Ronald Akili 共同主理，直到今年1月由 Ebb & Flow 接管其管理。
Lim 表示，这两位厨师已不再参与业务，但可持续发展仍将是新概念的核心支柱。
「Air 一直提供带有欧洲风味的现代亚洲菜。我们不会完全改变方向，只是对其进行精炼和提升，以更好地反映其核心的亚洲特色。」
至于为何在当前经济环境下接手如此大的项目，他表示：「这是一个美丽的场地，我们可以围绕它创造一个很棒的概念。」
现有餐厅将于7月底关闭，并于10月重新开业，更多细节将在稍后公布。
Ebb & Flow目前拥有并经营10家餐厅，包括 Casa Vostra、Chin Mee Chin，以及高端餐厅 Willow、Temper 和 Firebird。
Lim 说：「关闭餐厅确实令人痛苦和艰难，但我们将其视为经营的成本。」
「这是一个非常严酷的行业，根据经验，快速果断地转型，比拖延一个无法引起顾客共鸣的概念要好。我们之前已经成功地做过几次，例如将 Tribal 改为 Temper。」
Lim 还大举押注人工智能，并计划让集团在2027年前完全实现人工智能原生化。
他说：「团队自2021年以来一直在应用人工智能，但过去一年的技术进步已开始产生复合效应，我们已经开发了一套适用于酒店餐饮运营的工具。」
「我们目前还不能透露细节，但方向是建立一个结构更完善的餐饮集团，拥有更强大的餐厅品牌和能够支持长期增长的运营骨干。」
67 on Scotts
在新加坡开业四年后，会员专享的私人葡萄酒俱乐部 67 Pall Mall 开始向公众开放。更确切地说，开放的不是俱乐部本身，而是在俱乐部原址上新开设的、以活动为中心的全日制餐饮概念店 67 on Scotts。
其英籍创始人 Grant Ashton 表示，67 on Scotts 位于邵氏中心（Shaw Centre）的一、二层，占地6700平方英尺，是该集团在全球范围内的首个此类概念店。
67 Pall Mall 于2015年在伦敦创立，目前在韦尔比耶和香港设有俱乐部，并计划在上海、墨尔本和波尔多等城市开设新店。
Ashton 说：「我们的策略很简单：举办更多、更大规模的活动以及品牌合作推广活动，否则这些活动就可能在别处举办。」
他们已经看到，希望在 67 Pall Mall 举办活动的咨询越来越多，这其中蕴含着潜力。当一个黄金地段出现时，他们便果断抓住了机会。
「乌节路是新加坡最著名的地段之一，但令人惊讶的是，这里很少有拥有优越街景、并能灵活运用 LED 视觉技术的高端场所。因此，这是一个将我们的优势进行更大规模展示的机会。」
一面9米高的 LED 墙如今成为中心焦点，连接着上下两层。这个空间可以灵活配置，用于举办艺术装置展或容纳多达250人的聚会等各种活动。
这里也提供常规的全日制餐饮，菜单由厨师 Balaji Vijayachandran 设计，他曾在 DB Bistro Moderne 和 Artemis Grill 工作。
鉴于 67 Pall Mall 的葡萄酒背景，餐厅提供丰富的单杯售卖酒单。会员可享受葡萄酒优惠价，并能品尝到独家的「黑皮书」精选酒款。
Ashton 认为，67 on Scotts 是对 67 Pall Mall 的补充，而非削弱其专属性。67 Pall Mall 仍保持私人俱乐部性质，在全球拥有1万名会员，其中仅新加坡就有2500名。他甚至预测会员数量会增加，因为更多的客流量和好奇心会自然地转化为新会员。
这份信心源于奢侈品牌对新颖、激动人心的空间的持续需求，这些品牌希望通过会议、社交活动或私人晚宴来与客户互动。
他们已经与汽车品牌 Porsche 签约，将在6月底举办一场活动，「在我们的场地内展示两款标志性汽车，同时配以我们的美食和美酒」。
目前没有计划将这一概念推广到其他国家，因为当务之急是先确保新加坡店的成功，并发展其海外俱乐部业务。
Ashton 说：「我们正在提供更多理由来吸引人们光顾并与俱乐部互动，并表明我们希望在新加坡这个更高层次的餐饮目的地进行更多投资。」
Willin Low 与 Casa Mori
在3月底关闭了经营近二十年的汉堡品牌 Relish 后，Willin Low 的首要任务是为他的员工找到新的工作地点，其中一些员工已经跟随他近二十年之久。
这家位于 Cluny Court 的餐厅生意一直很稳定，但房东希望将铺位租给一个开出无法拒绝的报价的新租户。
Low 最初的打算是找一个较小的店面重开 Relish，直到 AC Concepts 的 Jose Alonso 找上门来。
这位西班牙主厨兼餐厅老板是 Kulto、Cenzo、Nomada 和 Il Toro 等餐饮概念的幕后推手，他表示，这两位老朋友一直有合作的想法，但「时机总是不太对」。
但当 Relish 关闭，而 Alonso 恰好在登布西山得到一个由墨西哥餐厅 La Salsa 腾出的空间时，天时地利终于促成了 Casa Mori 的诞生——一家融合了西班牙与现代新加坡风味的餐厅。
Low 表示，在他考虑过的所有机会中，「这是最吸引人的一个」，尤其是在当前市场环境下。独立经营者总是面临重重困难，他们挣扎的原因并非食物或服务不佳，而是缺乏强大的运营系统。
他表示，随着利润空间不断缩小，容错率越来越低，独立经营者「在晚餐服务结束后，几乎没有时间同时完成结账、遵守法规、清洁餐厅和发挥创意，更不用说建立系统了」。
「但无论是了解消费者行为、实现规模经济还是关注财务数据，你都需要这些后端系统才能生存下去。」
这就是为什么与像 AC Concepts 这样在这些领域有良好业绩记录的合作伙伴联手是明智之举。Low 补充说，另一个有利因素是「两位创始人和我是朋友，他们理解并欣赏我的餐厅理念和我的动机」。
这也标志着 Low 的某种回归——他在2005年开设 Wild Rocket 时，开创了「现代新加坡」（mod-Sin）菜系的概念。
他目前在 Chancery Court 拥有一家名为 Pastaro 的餐厅，并且每年有四个月在以粉雪闻名的北海道小镇经营滑雪胜地餐厅 Roketto Niseko。Casa Mori 便是对他日本时光的一种致意。
虽然他自认为是半退休状态，但他开玩笑说，由于深度参与 Casa Mori 的运营，他现在是「完全累倒」。在新加坡的时候，他每个月会亲自下厨10天。
虽然菜肴被宽泛地描述为西班牙和现代新加坡风味，但 Low 表示：「这些菜肴是我们人生旅程的结晶。」
「Jose 厨师和我分别热爱我们各自的传统美食，但我们生命中大部分时间都不在故乡，这塑造了我们今天的饮食方式和内容。」
尽管如此，他目前没有再开新餐厅的计划。他说：「我还是想过回我半退休的生活，继续把一半时间花在新加坡以外的地方。」
在经营 Roketto Niseko 九年后，由于「新的签证限制导致我们无法续签」，Low 计划在今年冬季结束后关闭这家餐厅。
他仍计划在冬天回到二世谷（Niseko），尽管停留时间不会那么长。目前，他正忙于 Casa Mori 的事务，「享受学习另一个集团如何运营的乐趣」，并期待着生活将带他走向何方。
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