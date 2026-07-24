尼路鸡尾酒吧Hi Stranger：为好奇味蕾打造的小众佳酿

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珍稀烈酒以10毫升份量出售，方便顾客浅尝新品。

【新加坡】烈酒世界似乎难以入门，一瓶酒动辄数百新元，而且还不能保证你一定会喜欢。

当然，网上有各种评测，但单从视频或博客里对橡木味和黄油般口感的描述中，你能了解到的信息毕竟有限。

今年5月在尼路（Neil Road）开业的Hi Stranger酒吧应运而生，其宗旨是帮助城中好奇的品酒客“发现意想不到的惊喜”。

Hi Stranger收藏了一系列珍稀酒品，其中一些酒标由其联合创始人设计。 图片来源：HI STRANGER

联合创始人Bastien Renard表示，这家酒吧的理念是“打造一个充满沉浸感、热情好客且由好奇心驱动的所在”。

为此，Hi Stranger提供一系列珍稀的小批量烈酒，一进门就陈列在眼前。这些烈酒以10毫升起售，最低仅需5新元。Bastien Renard解释说，这种方式降低了那些想尝试新口味的顾客的入门门槛。

他补充说，这也让更多人能享用到那些数量极为有限的烈酒。他拿起其中一瓶酒举例：这是与位于马达加斯加海岸附近的留尼汪岛（Reunion Island）酿酒厂Savanna Rum通过合伙业务生产的一款定制混合酒。

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酒标上带有漩涡状的熔岩图案，由Bastien Renard亲自设计，以配合他所称的Hi Stranger的第一个“篇章”——“A World Aglow”（流光世界）。

Hi Stranger与留尼汪岛的Savanna Rum酿酒厂合作，生产了一款定制混合酒。 图片来源：HI STRANGER

他补充说，酒吧计划不时改变整体外观和感觉，以保持新鲜感和趣味性。

目前，“A World Aglow”主题是他对2022年纪录片《火山挚恋》（Fire of Love）的诠释，该片讲述了两名火山学家的生平。酒吧内充满了温暖的橙色调，饮品也偏重烟熏和辛辣的风味。

菜单亮点

Hi Stranger也被构想为“好奇者的鸡尾酒乐园”，首份菜单上有九款由首席调酒师Khalya Khalik创作的招牌鸡尾酒。

其中一款是Krafft Negroni，也是Bastien Renard的最爱之一。它在传统尼格罗尼（negroni）的基础上加入了梅斯卡尔酒（mezcal），使其更具烟熏风味。

Krafft Negroni在传统尼格罗尼中加入了梅斯卡尔酒。 图片来源：HI STRANGER

定制的Savanna朗姆混合酒则用于调制Naughty Martini，这是对脏马提尼（dirty martini）的烈性改良版。

如果想喝点清淡的，可以选择Basil Martini。这款酒同样是对经典马提尼的创新，口感更明快，咸香与草本风味兼备。

除了招牌鸡尾酒，Hi Stranger还有一个轮换的“复兴”酒单，每周推出一款不常见的经典鸡尾酒。

此外，深夜光顾的客人会看到吧台上方的一个标志，邀请他们“捕捉Ramos”。

Hi Stranger每晚只制作一杯Ramos金菲士。 图片来源：HI STRANGER

Bastien Renard说，每晚只制作一杯Ramos金菲士（Ramos gin fizz）。考虑到据说这款鸡尾酒的同名创始人都曾专门聘请“摇酒师”来制作这款费力的饮品，这对于调酒师们来说或许是一种解脱。

佐酒小食方面，酒吧提供分享餐盘，包括芝士面包球（pao de queijo）和淋上罗美斯扣酱（romesco sauce）的西班牙章鱼。菜单由主厨Edwin Tay设计，他曾在米其林一星餐厅Nouri工作。

菜单上的菜品包括配有罗美斯扣酱的西班牙章鱼。 图片来源：HI STRANGER

步入正轨

Roomi Luo（左）和Bastien Renard是Hi Stranger的联合创始人。 图片来源：HI STRANGER

Bastien Renard和另一位联合创始人Roomi Luo在相识仅几周后，于大约三年前决定开设Hi Stranger。他承认，这个想法源于两人共同的“选择困难症”。

他说：“我们的心情总在变。有时想喝鸡尾酒，有时想喝烈酒，还有时想吃东西。有时我们三样都想要……而这正是我们的目标。”

同时运营鸡尾酒、烈酒和餐饮三个项目并非易事，从人力到采购，需要考虑多种因素。Bastien Renard开玩笑说：“这让生活变得非常艰难，但我很高兴我们做到了。”

Hi Stranger的首个主题“A World Aglow”灵感来源于一部关于火山学家的纪录片。 图片来源：HI STRANGER

尽管餐饮业正面临艰难时期且竞争激烈，但Bastien Renard认为，创业从来没有所谓的“最佳时机”。“你永远不可能为这样的事做好万全准备；在某个时刻……你必须抓住机会。”

这场赌注似乎正在获得回报。Bastien Renard和Roomi Luo在继续自己全职工作的同时，轮流到Hi Stranger打理业务，但酒吧正“越来越忙”，可能很快就需要做出新的安排。

至于下一步计划，Bastien Renard透露，他正在为酒吧的下一个篇章和新菜单洽谈合作，不过具体细节尚未敲定。

他补充道：“一切都在向前发展。人们对我们的概念很感兴趣，并加入我们，一起将疯狂的故事变为现实。”