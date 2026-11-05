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美国白诗南的崛起

更多酿酒商，尤其是在加利福尼亚州，正采用这种白葡萄酿造优质葡萄酒

    • 白诗南（Chenin blanc）是世界上用途最广的葡萄品种之一，在酿造品味深邃、风格多样的葡萄酒方面，只有雷司令（Riesling）能与之媲美。
    • 白诗南（Chenin blanc）是世界上用途最广的葡萄品种之一，在酿造品味深邃、风格多样的葡萄酒方面，只有雷司令（Riesling）能与之媲美。 图片来源：NYTIMES

    Eric Asimov

    Published Thu, Nov 5, 2026 · 07:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    美国白诗南（chenin blanc）东山再起，而且品质更胜以往。

    数十家加州顶级酿酒商被这种葡萄的潜力所吸引，如今正酿造顶级的白诗南葡萄酒，此外俄勒冈州、纽约州和其他地区也有少数酿酒商加入行列。

    即便如此，白诗南的种植规模依然不大。早在2015年，我就曾撰文预测其回归，或许是提前了几年。

    然而，自那时以来，酿造白诗南的生产商数量已大幅增加。根据农业部的《加州葡萄种植面积报告》，尽管加州的白诗南种植面积仅增长了约15%。

    白诗南种植面积未能进一步增加，或许是出于对葡萄酒消费下滑的妥协。

    可以理解，种植者们正在分散风险。因此，尽管现在酿造白诗南的生产商比十年前多了很多，但大多数的产量都非常小。

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    无论如何，这对美国葡萄酒爱好者来说是个好消息。白诗南是世界上用途最广的葡萄品种之一，在酿造从干型到甜美型等各种风味深邃的葡萄酒方面，只有雷司令能与之媲美。白诗南也能酿造出色的起泡酒。

    我希望，更多优秀的生产商酿造出色的葡萄酒仅仅是一个开始，未来美国将更广泛地关注白诗南。

    今年五月，在加州伯克利举办的一场名为Hella Chenin的盛大庆典上，我有幸品尝了二十多款小批量生产的美国白诗南。该庆典旨在颂扬这种葡萄，展出了许多美国白诗南，以及来自南非的同类酒款。南非与法国卢瓦尔河谷同为世界白诗南的生产中心。

    我最近在纽约选购美国白诗南葡萄酒，找到了10款我非常推荐的酒。

    但我没能找到的美国白诗南数量远超我推荐的这些。其中包括来自Littorai和Rhys Vineyards的白诗南，这两家酒庄是美国黑皮诺（pinot noir）和霞多丽（chardonnay）的最佳生产商之一。如今，他们也开始转向酿造白诗南了。

    这些酒稀有且昂贵。我也没能找到来自Pax、Haarmeyer、Leo Steen、Rococo、Las Jaras、Matt Taylor、Matt Crutchfield、Minus Tide、Lo-Fi、Lang & Reed、Gail和Bow & Arrow等品牌价格更亲民的酒款。我品尝过所有这些品牌，可以为它们的任何一款酒作担保。

    白诗南并非一直如此稀有。在1980年代，白诗南是加州种植最广泛的白葡萄品种，种植面积约有14000公顷，而如今仅约1600公顷。

    当时，这些葡萄大多被用来酿造廉价的半甜型壶装酒。随着加州种植者们转而集中种植少数几个葡萄品种，大部分白诗南葡萄藤被拔除。这些少数品种既能酿造出该州最顶级的葡萄酒，也能生产这些顶级酒的廉价仿制品。

    如今，酿造单一品种白诗南葡萄酒的生产商，往往是志在酿造卓越酒款的雄心勃勃之辈。

    如果您对这些酒感到好奇，可以去优质的葡萄酒商店寻找，这些地方通常不以大规模生产的品牌为主。尽管人们对这种葡萄的兴趣日益增长，但它仍然是圈内人的佳酿，在更广阔的葡萄酒世界里相对不为人知。

    考虑到我寻找它们时也颇费周折，如果您不能立即找到，请不要灰心。我保证，耐心等待是值得的。

    以下是按价格排序的10款葡萄酒。

    Dashe Clarksburg Les Enfants Terribles Concrete Cuvee Chenin Blanc 2023，12.5%，26美元

    我一直很喜欢Dashe的葡萄酒。它们以一种恰到好处的方式展现谦逊。也就是说，它们不会像流着口水的大狗一样扑向你，而是像猫一样，充满了值得仔细观察的细节。这款来自萨克拉门托河三角洲克拉克斯堡（Clarksburg）的白诗南，以其微妙复杂的花香和风味，静静地散发着魅力。

    Lieu Dit Santa Ynez Valley Chenin Blanc 2025，12.5%，30美元

    这是一款卓越的葡萄酒，具备了优质白诗南葡萄酒所拥有的所有矛盾特质。它酒体清瘦而又丰满，口感干爽却带有蜂蜜般的甜美感，花香之中又透着咸鲜——总之，非常迷人。

    Lieu Dit是一家小型酒商（negociant），专门经营在圣巴巴拉地区种植的卢瓦尔河谷葡萄品种。

    The Terraces Clarksburg Chenin Blanc 2024，11.9%，31美元

    位于纳帕谷的The Terraces酒庄主要种植和酿造赤霞珠（cabernet sauvignon）。但它也远赴他乡，酿造一些更小众的葡萄酒，如法兰娜（falanghina）、雷司令以及这款来自克拉克斯堡地区的白诗南。这款酒酒体清瘦，却充满阳光气息，饱含花香和蜂蜜的风味，在口中留下持久的印象。

    Sandlands Amador County Chenin Blanc 2023，12.4%，34美元

    白诗南一直是Tegan Passalacqua旗下品牌Sandlands的焦点，该品牌致力于探索加州北部老藤葡萄园的经典葡萄品种。

    Passalacqua白天是纳帕谷Turley Wine Cellars的酿酒师，同时他也是加州最重要的葡萄园和葡萄酒历史学家之一，以及一位敏锐的农学家和酿酒师。他酿造的白诗南总是非常出色，我尤其喜欢2023年的Amador County。这款酒层次丰富、口感复杂，并且会随着陈年继续演变。

    Birichino Santa Ynez Valley Jurassic Park Vineyard Old Vines Chenin Blanc 2024，13.5%，35美元

    经过近20年的经营，由Bonny Doon酒庄的后起之秀校友创立的Birichino，已经进入了一种中年般的可靠阶段，以相当合理的价格，用中央海岸葡萄园的葡萄小批量酿造优质葡萄酒。

    这款白诗南比此系列中的许多酒款更浓郁、酒体更饱满。它由老藤葡萄酿造，不同寻常的是，这些葡萄藤是自根种植，而非按常规嫁接到美国砧木上。它口感丰腴而干爽，与家禽或比目鱼等肉质丰厚的鱼类搭配会很不错。

    Ridge Clarksburg Heringer Chenin Blanc 2025，13.2%，36美元

    数十年来一直在加州各地酿酒的Ridge Vineyards，于2024年发布了其首款单一品种白诗南。

    这款酒由克拉克斯堡的葡萄酿制，展现了Ridge标志性的精细风格。它精致细腻，带有金银丝般的花香和蜂蜜风味，虽是干型酒，却给人一种甜美的感觉。

    Maitre de Chai Clarksburg Wilson Vineyard Sparkling Chenin Blanc NV，11.5%，37美元

    白诗南是卢瓦尔河谷优质起泡酒的原料。Maitre de Chai是加州伯克利的一家微型酒商，它极好地再现了那些酒的风采。这款酒优雅精致，柔和的气泡衬托出其酵母、花香和蜂蜜的风味。

    Outward Paso Robles Highlands District Shell Creek Vineyard Chenin Blanc 2024，12.5%，37美元

    这个由Natalie Siddique和Ryan Pace组建的合伙业务，采用加州圣路易斯-奥比斯波海岸及其周边葡萄园的葡萄酿造优质葡萄酒。这款活泼、富有表现力的葡萄酒来自帕索罗布尔斯镇内陆种植的白诗南老藤。它既清新又浓郁，带有一种近乎沙砾般的质感，让人回味无穷。

    Aperture Clarksburg Chenin Blanc 2023，12.2%，38美元

    Aperture位于干溪谷的希尔兹堡。其庄主Jesse Katz主攻赤霞珠，但也酿造一系列其他葡萄酒，包括这款来自克拉克斯堡的白诗南。它明亮且充满花香，带有明显的柑橘风味，平衡感佳，质地优良。

    Hope Well Eola-Amity Hills Chenin Blanc 2025，12%，56美元

    Mimi Casteel是葡萄酒界再生农业最重要的倡导者之一。漫步在她的葡萄园里，你会感觉自己置身于一个欣欣向荣、复杂的生态系统中。

    她的Hope Well葡萄酒也传达了同样的力量。她在她的黑皮诺和霞多丽产品线中，加入了白诗南——这在俄勒冈州的威拉米特河谷是罕见的。这款清新的年轻葡萄酒口感复杂，充满活力，随着时间的推移应该会发展得非常美妙。NYTIMES

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