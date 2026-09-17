为何 Rishi Naleendra 和 Loh Lik Peng 押注斯里兰卡

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随着 Walakulu 和 Kotuwa 即将在加勒开业，这对搭档在当地新兴的高端餐饮市场中看到了商机

Rishi Naleendra（左）与 Loh Lik Peng 在 Walakulu 餐厅的选址处。 摄影：TAVISH GUNASENA

【新加坡】当一位厨师取得一定成就后，他的人生中总会出现这样一个时刻，内心的抱负会告诉他：“去另一个国家开一家餐厅吧”。

当然，在新加坡残酷的餐饮业中，这也可能是一种委婉的说法，意思是“及时止损，去一个成本更低的城市另谋发展”。

但对于出生于斯里兰卡的 Rishi Naleendra 而言，回到故土开设新餐厅的意义远不止是商业机会，也不仅仅是一个荣归故里的佳话，尽管这两者也是部分原因。

Naleendra 是 Cloudstreet 餐厅和斯里兰卡餐厅 Kotuwa 的主厨兼老板。自从其位于新加坡的旗舰餐厅荣获米其林二星，使他成为首位获此殊荣的斯里兰卡人之后，他就一直收到回国开店的邀约。

但更强大的驱动力，是他对祖国的深厚感情。当他在墨尔本、悉尼和新加坡这些繁荣的城市建立自己的生活和事业时，他一直关注着祖国经历一轮又一轮的政治和经济动荡。

这位 41 岁的厨师表示，这也关乎“年纪渐长，希望进入人生的一个新阶段，这个阶段不再仅仅是为了个人利益，而是为了回馈社会”。

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“当然，他在斯里兰卡是摇滚巨星般的人物，这也不是坏事，”Unlisted Collection 创始人、Naleendra 的长期商业伙伴和投资者 Loh Lik Peng 笑着说。

一个不同的世界

Loh 很清楚，Naleendra 自 Cloudstreet 开业初期就梦想着在斯里兰卡开餐厅，他也一直支持后者为帮助当地贫困社群而举办的各种筹款活动。

尽管两人经常讨论到斯里兰卡扩张业务，但 Loh 承认，他的商业直觉总是会占上风。“我的第一反应是，哇，斯里兰卡——那里的人有钱消费吗？”

Loh 上一次去斯里兰卡还是 45 年前，当时他还是个孩子。但最近一次前往加勒的旅行却让他大为震撼。加勒是著名的海滨度假城市，距离科伦坡一个半小时车程。这次旅行后，他同意 Naleendra 开设 Walakulu——一家高端斯里兰卡餐厅，坐落在历史悠久的加勒堡旁的一个海角上，直面印度洋。

从 Le Grand Galle 酒店望出去的景色，Walakulu 将坐落于此。 图片来源：LE GRAND GALLE

“当我第一次走进那个地方时，我惊得下巴都快掉了，”Loh 说。“我从未见过如此壮观的景象。”

这家餐厅位于豪华度假村 Le Grand Galle 内，目前仍在翻新中，计划于 11 月开业。Naleendra 表示，餐厅的名字 Walakulu 在僧伽罗语中是“云”的意思，虽然其灵感来源于新加坡的 Cloudstreet，但在诠释上将是百分之百的斯里兰卡风格。

这意味着所有食材都将通过一个本地生产者网络在斯里兰卡全国范围内采购。这个网络包括一对用本地水牛奶制作布拉塔奶酪和其他奶酪的比利时夫妇，一位海藻养殖户，以及供应本地海胆的渔民——海胆通常被当地人视为害物，而非美味佳肴。

“这里的海胆咸味和矿物质味很重，不像带甜味的日本品种，但我们会想办法利用它，”Naleendra 说道。他补充说，本地采购不仅仅是为了建立餐厅的供应链，也是为了支持本地的生产者。

“如果我们不为社区做出贡献，那么在斯里兰卡做这件事就毫无意义。你必须让每个人都参与进来。”

算对经济账

Naleendra 深知，如果一项业务在财务上不可行，那么再远大的愿景和宏伟的构想都毫无意义。“我从与 Peng 的合作中学到，如果一件事在财务上不可行，那么无论投入多少成本、付出多少努力，或者愿景有多么宏大，它都无法持久。”

Loh 明确表示，如果不是因为 Naleendra 的人脉和对当地的深入了解，他绝不会投资斯里兰卡。他说：“我曾经在国外开过一家独立的餐厅，无论它获得多高的评价，如果你没有合适的基础设施支持，你最终还是会失败。”

他补充说：“我们在那里没有像新加坡这样的后台支持系统——比如会计、人力资源以及所有总部职能。因此，我们正在确保在当地拥有合适的专业人才来执行这样的项目。我们讨论了所有潜在的困难，Rishi 已经确保所有这些问题都得到了解决。”

因此，他们与 Le Grand Galle 的日本业主合作，后者将成为他们的运营伙伴。

“我们租赁场地并在酒店旗下运营，这样我们就不用担心获取营业执照的问题，而且他们也负责处理人力资源事务，”Loh 说。

这种安排解决了监管和行政方面的问题，为他们专注于餐厅本身铺平了道路。

Loh 表示：“从风险角度来看，固定开销只是新加坡的一小部分，尽管收入也不会那么高。但如果从成本比例来看，我认为我们可以建立一个健康的业务模式。”

共同的理念

Naleendra 记得与日本业主的儿子见过面，他的家族在东京经营着一家上市公司。他问对方，为什么偏偏选择斯里兰卡。他们目前在那里有两家酒店，并且正在建造第三家。

“他们在国家仍处于混乱时期就进行了投资。但他说，他父亲曾在斯里兰卡生活过，并深爱着这个地方。他只是想通过创造就业机会来帮助改善当地人民的生计。”

客人将穿过这条通道到达新餐厅。 图片来源：LE GRAND GALLE

这种理念与 Naleendra 的想法不谋而合。

“我出生在斯里兰卡，但我是澳大利亚公民和新加坡居民，”他说。“我觉得我为澳大利亚和新加坡的餐饮业做出了贡献。我在斯里兰卡接受了 18 年的免费教育，所以现在我想通过将我的知识和专业技能带回这个国家来作为回馈。”

Walakulu 餐厅的施工正在进行中。 摄影：TAVISH GUNASENA

他补充说，这包括为年轻厨师创造机会，“给他们一种在斯里兰卡其他任何地方都无法获得的体验”。“否则，他们就必须出国去米其林星级餐厅工作；在国内，他们没有地方可以在那种水准的餐厅工作。”

但这个模式能成功吗？

鉴于斯里兰卡动荡的历史，外国投资者的任何担忧都不是毫无根据的。

这就是为什么对 Naleendra 来说，Loh 能够认同并参与这个项目是如此重要。

“我是斯里兰卡人，这对我来说合情合理，”他说。“但像 Peng 这样的人愿意挺身而出并参与其中，对于恢复人们对这个国家的信心将产生巨大的影响。”

Loh 看到了斯里兰卡的巨大潜力，这让他想起了“30 年前的巴厘岛”，甚至还有拥有丰富文化遗产的马六甲。“在 20 到 30 年内，这里可能成为一个主要的旅游目的地。”

Walakulu 餐厅用餐区的效果图。 图片来源：PERINELLI DESIGN

Loh 表示，事实上，Walakulu 只是他们的第一个项目。他们正在最后确认阶段，准备在加勒堡内开设一家 Kotuwa 分店——加勒堡是联合国教科文组织世界遗产。Naleendra 说，这是一个非常恰当的名字，因为 Kotuwa 的意思就是“堡垒”，“所以这名副其实是‘堡中之堡’”。

作为一个初到斯里兰卡的人，Loh 对他所看到的一切印象深刻。

“如果你去科伦坡，街道一尘不染，一切都井然有序。当然，这不是一个富裕的国家，还有很多贫困地区。但那些有教养的斯里兰卡人品味高雅，受过海外教育，并且都有消费能力。”

这正是 Walakulu 的目标客群，当然还有游客，游客将构成他们业务的很大一部分。Naleendra 援引报告称，超过 50% 到达斯里兰卡的游客至少会到访加勒一次。

Walakulu 餐厅吧台的效果图。 图片来源：PERINELLI DESIGN

他说，Walakulu 的开业也将为当地几乎空白的高端餐饮市场增添一抹亮色。

“这里几乎没有这种水准的高端餐厅，因为 80 年代的内战导致旅游业凋敝，许多厨师和酒店经营者都移居到了迪拜、欧洲和澳大利亚，而且再也没有回来。”

但他看到，随着战争和地缘政治的不确定性为海外的斯里兰卡人回归故里创造了条件，这种情况正在改变。

“我们看到我们这一代人正掀起一股回国浪潮，试图改变现状。不仅仅是在餐饮领域，在艺术、设计、科技等各个领域都是如此。”

Naleendra 和 Loh 知道他们并非在改变世界，而且这个充满热情的项目也必须能够自负盈亏。但正如 Loh 所说：“我知道他一直想回去，这是他内心深处非常珍视的事情。你没法拒绝，对吧？”