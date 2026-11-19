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这股热潮受到该游戏30周年纪念的推动，但卡牌价格可能会大幅波动

宝可梦卡牌的价值由稀有度、标志性插图、系列角色和卡牌品相等多种因素驱动。 照片：SETH LIM

【新加坡】上个月底的一个周五晚上，包括儿童在内的十几个人安静地坐在酒店多功能厅里，一些人手里拿着竞价牌。他们与数量不详的线上竞标者一起，参加了英国收藏品交易商 Stanley Gibbons 首次在亚洲举办的集换式卡牌拍卖会。

拍卖结束时，落槌总价达到473,450新元，超出预期。其中一对卡牌拍出了23万新元的最高价。

欢迎来到集换式卡牌游戏 (TCG) 收藏世界，尤其是宝可梦的世界。这是一个极其成功的日本媒体特许经营品牌，内容涉及人类捕捉、训练和对战拥有特殊能力的虚构生物。

这个最初于1996年由 Nintendo 推出的电子游戏系列，现已发展成为一种全球性现象，涵盖了 TCG、官方锦标赛、漫画、动画电视剧、电影、视频游戏和增强现实功能手机游戏。

Stanley Gibbons 举办的首场亚洲集换式卡牌拍卖会“狮城宝可梦”。 照片：CORINNE KERK, BT

据报道，宝可梦已创造了约1470亿美元的收入，成为全球最具价值的娱乐特许经营品牌。

在 TCG 领域，新一代的宝可梦、限量版和稀有卡牌不断推出。与此同时，童年时期首次接触该游戏的千禧一代，在疫情期间重新拾起了这个爱好——如今他们有了成年人的消费能力。

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此外，一些备受瞩目的交易也引发了关注。例如，今年2月，一张极其稀有的宝可梦卡牌以创纪录的1650万美元成交。卖家是美国社交媒体红人兼职业摔跤手 Logan Paul，他于2021年以530万美元购入该卡，从而获得了巨额利润。

参观者在卡牌展上浏览。 照片：海峡时报

由于有利可图，本地周末经常举办卡牌展。

星耀樟宜的森林谷设有四个主题区，共展出超过30个宝可梦装置。 照片：樟宜机场集团

今年，为庆祝这个备受喜爱的品牌诞生30周年，官方推出了特别扩展包，并举办了品牌合作和大型活动，包括在星耀樟宜机场的装置和体验活动。

这股热潮将持续到明年，届时广受欢迎的宝可梦世界锦标赛将在新加坡举行——这是该国首次主办此项赛事。

价格驱动因素

宝可梦卡牌的价值由几个因素驱动。标志性的插图、初版印刷和备受喜爱的系列角色需求量很大。卡牌在比赛中的实用性（会因轮换制度而改变）也是一个影响因素。

这对极其稀有的凤王 #65 和洛奇亚 #66 闪卡来自日本独家的“闪光宝可梦赠礼活动”，以23万新元的价格售出。 照片：STANLEY GIBBONS

至关重要的是，卡牌的品相在很大程度上决定了价格。品相由 Professional Sports Authenticator 等第三方机构鉴定，该机构以10分制对卡牌进行认证和评级。

未经评级的卡牌被称为“裸卡”，而评级卡则被封装在称为“评级砖”的防篡改硬塑料盒中。收藏家最梦寐以求的目标——那些极其稀有、昂贵或难以寻觅的卡牌——被称为“圣杯卡”。

收藏家兼交易商 Jean Loh 表示，宝可梦满足了一个非常成功的知识产权的所有标准。“任何人都可以沉浸其中，无论孩子、成人、男性还是女性。它非常可爱，老少咸宜。成年人不仅会对此怀旧，更将其视为一种艺术形式，一段他们可以买入的品牌历史。”

他出售的卡牌价格从几美元到六位数不等，买家遍及青少年、医生、律师、银行家和企业主。

鉴于这项爱好已发展成为一个成熟的二级市场，新加坡甚至出现了一家定位为高端体验和收藏家目的地的宝可梦 TCG 精品店。

Kingsroad Vault 定位为 TCG 收藏品的高端殿堂，其中以宝可梦卡牌为核心。 照片：KINGSROAD VAULT

Kingsroad Vault 于7月在威士马广场开业，它将零售展厅与豪华私人休息室融为一体。

首席执行官兼联合创始人 Laura Wu 说：“我们看到了一个机会，可以为高价值卡牌的购买、鉴定、评级和交易带来更高的专业性、透明度和信任度。”

私人休息室，收藏家可以在这里私密地鉴赏藏品并与其他爱好者交流。 照片：KINGSROAD VAULT

爱好者们可以在这里交易评级卡、使用预评级服务、寄售藏品以及将卡牌回售给 Kingsroad。

事实上，像 Loh 这样的卡牌交易商会飞往世界各地购买卡牌，利用不同地域间的价差和不同卖家市场的准入机会进行套利。

例如，收藏家 Seth Lim 为包括马来西亚皇室成员在内的高净值客户搜寻卡牌。他主要专注于古董卡——他将其定义为1996年至2007年发行的卡牌——这些卡牌供应稀少，而品相完美的则更为罕见。

高价值卡牌的交付——通常每张价值数十万美元——可能涉及商务舱航班和武装安保，例如他曾将卡牌带给中东的一位买家。

Lim 在一张奖杯卡（授予 TCG 锦标赛冠军的卡牌）上花费的最高金额在35万至40万新元之间。而他在拍卖会上达成的最高售价“在180万至200万新元之间”。

另类资产还是赌博？

有说法称宝可梦卡牌的表现优于标准普尔500指数。但这些说法指的是追踪稀有、高评级和经认证卡牌的指数，而非价值不高的普通卡牌。

通常，宝可梦卡牌以盒装形式出售，每盒包含多个卡包。每年都会发布几个新系列，其中大多数的印刷周期约为两到三年。那些持有未开封整盒的人可以在印刷周期结束后，待价格上涨时出售整盒。

关键在于，收藏家们会研究“开出率”——即从每盒中开出特定稀有度的热门卡牌的估计概率。一旦一盒卡牌被打开并找到了目标稀有卡，剩下的卡包就会作为“散包”出售，这些散包中包含有价值卡牌的概率会大大降低甚至为零。一位从玩家转型的前收藏家说，这些卡包“只有孩子们会买，因为他们不懂”。

“因为开出率实在是太低了，在某些时候，花一两千美元直接购买单张非常稀有的卡牌，可能仍然比整箱整箱地购买卡盒要便宜。”

Lim 对此表示赞同：“如果你买卡包是为了拆开，那显然是赌博，因为完全凭运气。这就像去赌场或买万字票（4D）一样。那不是投资。”

Loh 称其为“一个巨大的无底洞”，并表示，能在这个爱好中赚钱的人，都对决定卡牌价格的历史、相关性以及“许多不同因素”有深入的知识和理解。

他强调：“收藏卡牌非常昂贵，波动性大，且风险极高。”他补充说，还有一些做市商，“因为他们掌握了货源，所以能够直接操纵价格”。

“价格完全取决于别人愿意出多少钱。你可能花1万新元买一张卡，但只要有一个人在拍卖会上低价卖出，你就可能血本无归。

“人们需要明白，这不像股票，它不是大众化的投资品。”

此外，卡牌不会派发股息，并面临评级、鉴定和储存风险。其价值也受到社群需求变化的影响。尽管有像 Card Ladder 和 PriceCharting 这样的估值平台，它们也会追踪“存世量”（即某一特定评级的卡牌经认证的数量），但评估一张卡的价值仍然很困难。

“投资 TCG 基本上就是投资二级市场，这里的需求和价格完全由那些非常了解社群和游戏环境、并且知道什么会被炒作的人驱动，”曾是投资者的 Loh 说。“他们更容易预测价格，判断哪些会畅销，哪些不会。”

事实是，绝大多数卡牌并非能获得可观溢价的热门品种。来自现代系列的卡牌——一些收藏家认为是从2010年开始，另一些人则定义为从2017年开始——由于供应量增加，价格已经开始降温。

狂热背后的阴暗面

每隔五年，当宝可梦迎来里程碑式的周年纪念时，其卡牌市场就会经历一个牛熊市周期。投机热潮兴起，黄牛们会抢购特别系列，希望通过高价转售来赚快钱。但随着大量的印刷和更高的开出率，许多人也因此遭受损失。

例如，有30周年纪念套装曾以210新元的价格出售，但此后价格已跌至130新元左右。

Lim 给潜在买家的建议是坚持购买评级卡，同时密切关注其存世量。即便如此，许多人还是遭遇了电商诈骗，据称他们支付了定金后却从未收到卡牌。除了假卡，现在还出现了封装在评级砖中的真卡，但其评级标签高于卡牌的真实品相。

Lim 表示，此外，还有人提供通过基金形式帮助他人投资稀有卡牌的服务。但他们中的大多数会夸大所购卡牌的价值，而这些卡牌未来的价格轨迹也是不可预测的。

此外，TCG 收藏品可能成为洗钱者的目标，他们会用现金购买流动性最强的卡牌。

“人们非常愿意在没有任何形式的尽职调查或法律合同的情况下，就拿出数十万美元。这太疯狂了，”Loh 说道，他承认自己喜欢卡牌交易所带来的多巴胺激增的快感。“我只是一个投身于疯狂愚蠢爱好的人，在这里你可以赚到离谱的钱，但我自己并不愚蠢。”

展望未来，他认为市场可能会出现整合。

只有最稀有和最受欢迎的卡牌才会在二级市场表现良好。 照片：KINGSROAD VAULT

“流入卡牌收藏经济的资金是有限的。因此我们开始看到一些之前表现很好的卡牌价格下跌。人们正在转而选择他们认为是未来赢家的卡牌。”

其他人，比如那位前收藏家，则因为觉得宝可梦市场竞争过于激烈而想要退出。

Loh 说：“宝可梦遥遥领先于其他所有卡牌游戏，因此有太多人投入大量精力只是为了牟利，这确实会让人望而却步。感觉你无法只当一个休闲收藏家，并且永远会受那些入行更久的人摆布。”

就连 Lim 也认为 TCG 收藏品并非一项投资，而是一个可能随着时间推移能赚钱的爱好。“这些都不是资产，它们只是一场考验耐心的游戏中的产品。”