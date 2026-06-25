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一种更经济但同样有效的连续血糖监测仪使用方法正为本地医疗保健系统所采纳

【新加坡】吃下一片面包后，可能会导致一个人的血糖水平飙升，但对另一个人则不然。这是因为肠道微生物组、胰岛素敏感性、遗传、进餐顺序和生活方式等多种因素的共同作用，会产生不同的结果。

然而，随着连续血糖监测仪（CGM）的出现，了解个人对食物和运动的反应已不再是难事。

CGM包含一个大小与五角硬币相仿的小型发射盘，通常佩戴在上臂后侧。每个监测仪都配有一个传感器，其形式为一根非常细而柔韧的丝状物，可通过涂抹器轻松无痛地插入皮下。

这根丝状物可测量组织间液的葡萄糖水平，并将数据发送到用户的手机应用程序，实时显示血糖趋势。

指尖采血测试只能提供特定时间点的瞬时血糖值。 图片来源：UNSPLASH

Abbott 区域医疗总监 Dr Kenneth Lee 指出，CGM 不仅准确，还免去了指尖采血测试的痛苦和不便。新加坡一项调查发现，51%的患者因不便而不进行指尖采血测试。

指尖采血测试的另一个缺点是，它只能提供特定时间点的瞬时血糖值。

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CGM能够显示特定餐饮或体育活动对血糖水平的影响，以及治疗方案的调整是否有效，从而让医生和患者，即使用户在睡眠中，也能获得更完整、更即时的信息。

The Metabolic Clinic 的医疗总监兼内分泌科顾问医生 Dr Dinesh Mahendran 表示：“这并不意味着以前的方法无效。”

“相反，它为微调药物提供了所需信息，并使生活方式建议更具针对性。CGM之所以有效，是因为它揭示了我们身体处理葡萄糖的奥秘，而这正是糖尿病管理的核心。”

尽管CGM已面市多年，但其成本可能令人望而却步——每个传感器的价格约为100新元，可使用约两周。只有患有特定疾病（如由自身免疫性疾病引起的1型糖尿病）的患者才能获得津贴。

然而，新加坡绝大多数的糖尿病患者属于2型糖尿病——即身体对胰岛素产生抵抗，或无法产生足够的胰岛素，导致血糖持续偏高。

长此以往，这会损害神经和血管，导致肾脏损伤和心脏病。

即使成本不是问题，一些人也可能对无限期佩戴CGM的想法感到反感，无论它多么隐蔽和无痛。

短期使用的理由

为了在享受CGM益处的同时避免昂贵的长期使用，新加坡的医疗保健系统在过去一年中，已开始推行结构化且更经济的间歇性使用方案，并将其推广至初级护理机构。

新加坡国立大学医院（NUH）于去年10月推出一项计划，为期至2026年2月。该计划在六周内仅使用三个CGM，并每两周由护士主导进行一次辅导。

56名参与者均为2型糖尿病患者，其糖化血红蛋白（HbA1c）——一项衡量过去两到三个月血糖水平的测试——读数中位数为11.5%。糖尿病患者的目标应是将该值降至7%以下。

该计划的目标不仅是帮助患者追踪数据，更重要的是在患者与信息互动时，推动其行为改变。

由于身体处理食物的方式因人而异，并随着年龄增长而变化，CGM能够提供关于身体反应的精细反馈，这意味着患者可以调整他们的饮食、膳食构成、运动和药物。

国大医院内分泌科主任兼高级顾问医生 Khoo Chin Meng 表示，许多糖尿病患者无需一直佩戴CGM。 图片来源：新加坡国立大学医院

国大医院内分泌科主任兼高级顾问医生 Dr Khoo Chin Meng 说：“第一个传感器建立意识，第二个测试行为改变，第三个则巩固这种改变。此后，许多患者就不再需要一直佩戴了。”

确实，国大医院的高级实践护士兼认证糖尿病教育者 Nursyafiqah A Yazid 表示，当患者佩戴第一个CGM两周后回来复诊时，他们已经注意到饮食和运动对血糖水平的影响，并且提出了很多问题。

她说：“我们的主要目标是改善自我管理行为，所以这非常鼓舞人心，因为这意味着他们积极参与自我护理，而不是由我来告诉他们该做什么。”

少数患者甚至表现出色，得以停止注射胰岛素。

该计划的成功促使其在国大医院全面实施，现在不仅是医生，护士或医院药剂师也可以为有兴趣的患者启动这种CGM的短期使用方案。

国立大学综合诊疗所（NUP）也于2024年9月至2025年6月进行了一项类似研究。在该研究中，患者在为期12周的时间里，总共佩戴了四周的CGM。

目标是实现HbA1c持续降低0.5个百分点，因为这与长期内显著降低糖尿病相关并发症风险有关。

裕廊综合诊疗所主任、国立大学综合诊疗所家庭医生兼顾问 Cheah Ming Hann医生表示，一项关于CGM使用的研究成果“远超”最初预期。 图片来源：国立大学综合诊疗所

在招募的30名患者中，24名实现了HbA1c显著降低超过0.5个百分点；其中11人甚至实现了2个百分点或更多的降幅。

裕廊综合诊疗所主任、国立大学综合诊疗所家庭医生兼顾问 Dr Cheah Ming Hann 表示，这些结果“远超我们最初的期望”。

随着研究的成功，国立大学综合诊疗所也正式将该计划纳入其执业指南。

此外，CGM的间歇性使用也可以应用于糖尿病前期患者、孕妇以及希望通过传感器读数指导饮食选择的旅行中的糖尿病患者。

Dr Mahendran 表示，从本质上讲，短期使用CGM并不会让患者依赖这项技术，而是向他们展示一种可以学习的模式。

事实确实如此，在试用CGM六个月后，即使不再使用CGM，国大医院的大多数患者仍能维持血糖水平较基线下降约一个百分点。

Dr Khoo 补充说，一个额外的好处是，随着患者调整饮食习惯，他们也往往会减轻体重。他建议患者此后每两个月使用一次CGM，以防退步。

对于 Mark Hoh 来说，在 Aspen Diabetes & Endocrine Clinic 的医疗总监兼内分泌科高级顾问医生 Dr Ester Yeoh 的指导下，为期六周的CGM使用使他的饮食选择和体育活动的后果变得更加清晰和直接。

这位患有多年2型糖尿病的患者说：“这让我对自己的生活方式选择更加留心，并告诉我有效管理糖尿病不仅仅依靠药物。”他感觉自己重新掌控了健康。

随着他的饮食和读数改善，他的胰岛素处方剂量也减少了。他最终转向了口服药物。

在这六周期间，他的HbA1c从10.9%降至9.4%，几个月后，即使不再使用CGM，也降到了7.5%。

Dr Mahendran 说，为了帮助自费患者管理成本，一旦这些患者了解了自己身体对刺激的反应方式，就可以间歇性地使用CGM。

他要求他那些不使用胰岛素的2型糖尿病患者在每三到六个月的复诊前，或在治疗方案调整后，佩戴CGM两周，而不是持续佩戴。

需要考量的因素

医生们强调，成功间歇性使用CGM的关键在于有明确的目的。

Dr Yeoh 说：“患者应该明白我们试图了解什么。例如，是特定的餐食或食物导致餐后血糖飙升，是活动影响了血糖水平，还是可能需要重新评估药物。”

其次，数据需要与教育和适当的后续跟进相结合。她指出：“单凭一张血糖图表可能无法告诉患者该采取什么行动。临床医生或糖尿病教育者需要帮助患者识别有意义的趋势，而不是对每一个读数都做出反应。”

一些患者可能会变得焦虑或检查过于频繁；另一些患者可能会为每一次餐后血糖飙升而苦恼，却没有意识到每次饭后血糖水平都会上升。

Dr Yeoh 补充说：“教育和清晰的计划能帮助患者专注于重要的模式和行动。”

间歇性使用CGM也可能更适合2型糖尿病患者，尤其是那些不使用胰岛素的患者。这是因为那些使用胰岛素或低血糖症（低血糖）风险较高的人可能需要持续监测。

Dr Cheah 说：“现在有越来越多的证据支持在2型糖尿病中使用CGM。”

“更激烈的市场竞争推动了设备成本的下降，这进一步增强了其应用的理由。随着新加坡糖尿病患病率持续上升，CGM作为一种强大的工具脱颖而出，为患者和医疗服务提供者都带来了更丰富的护理体验。”