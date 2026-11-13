第220期：COP31的电气化梦想；新加坡调整数据中心绿色金融规则

ESG Insights

本周ESG要闻：联合国气候大会在土耳其开幕；《新加坡-亚洲可持续金融分类标准》更新标准

国际能源署估计，在当前既定政策下，到2035年全球电气化水平预计将达到29%。 插图：KENNETH LIM

COP31

旨在实现务实的电气化目标

务实还是无效？

今年的联合国气候大会在土耳其举行，谈判代表们齐聚一堂，但外界对会议的期望不高，因为各国政府正忙于应对全球动荡，无暇将全球变暖问题放在首位。

当前的挑战在于，既要满足短期需求，又要找到一条实现可靠长期成果的共同道路，从而确保气候进程得到调整而非被放弃。这意味着应继续致力于实现净零排放，同时允许在实现方式上保持灵活性，优先发展可再生能源和改善电网，并释放对气候适应和韧性领域的投资。

新加坡永续发展与环境部长 Grace Fu 表示，在这场被称为COP31的大会上达成全球协议，将比往年更加困难。

“我们面对的阻力越来越大，而不是越来越小，”她说。

确实，伊朗的战事以及人工智能驱动的大规模数据中心建设，已将能源安全问题推到大多数政府议程的首位。虽然这有助于激发对可再生能源的兴趣，但也使得像印尼这样拥有国内高碳燃料来源的国家放弃了逐步淘汰煤炭的计划。

由破碎的全球贸易体系和能源引发的通胀冲击所带来的经济不确定性，也削弱了增长预期，并减少了用于气候相关支出和投资的财政空间。

在此情况下，COP31的联合主席国土耳其和澳大利亚正在推动一个“35-by-35”目标，旨在到2035年将电力满足全球能源需求的份额从目前的约20%提高到至少35%。

这个目标似乎是因其在当前重重阻力下易于被接受而选定的。毕竟，据国际能源署估计，当前政策已使电气化水平有望在2035年达到29%，因此，虽然实现35%的目标需要更多努力，但仍具一定可行性。电动汽车和电池解决方案日益具有竞争力的价格，以及数据中心的蓬勃发展，都表明世界已在朝着正确的方向前进。

COP31主席国还建议，该目标应给予各方决定能源供应结构的灵活性，这将允许处于不同发展阶段、拥有不同资源水平的国家选择最适合自身国情的能源转型路径。

问题就在于此。设定一个电气化目标，若不将其与减排或提高可再生能源发电份额挂钩，就有可能沦为一个毫无意义的目标，因为由可再生能源发电支持的电气化与由化石燃料发电支持的电气化，对减排的影响截然不同。这就像订蛋糕时没有说明庆祝的场合或想要的蛋糕类型。你最终会得到一个蛋糕，但可能不是你期望吃到的那一个。

“35-by-35”目标的严谨性可能会引发诸多辩论，但一个能推动所有国家朝着正确方向前进的务实目标，总比没有协议要好。然而，务实的共识与无意义的共识之间仅有一线之隔。谈判者必须努力达成前者。

第一步是将电气化与排放目标联系起来，因为减少温室气体排放终究是气候大会的目标。没有这个“北极星”指引，电气化目标最终可能毫无进展。

低碳发电必须成为电气化的一个组成部分，尽管转型的速度可以为有需要的国家提供一些灵活性。许多发展中国家都属于这一类。然而，COP31需要为新兴和发展中国家提供更好的支持，以建设低碳发电设施，并实现电网基础设施的现代化和改善，以应对日益增长的电力需求，并巩固其网络以处理可再生能源的间歇性问题。

中国部分地区可再生能源的高弃电率表明，在可再生能源发电规模扩大时，升级电网至关重要。即使在仍然严重依赖煤炭或天然气发电的电气化战略中，电网现代化也是一项重要的促成性投资。这是因为未来电网将能够承载更多的可再生能源电力。

除了电气化，COP31还需要采取措施，增加对气候适应和韧性领域的投资。目前的预期是，全球变暖将超过1.5摄氏度的门槛。新兴和发达国家——例如东南亚国家——尤其容易受到气候变化干扰的影响。适应性投资的差距仍然巨大，亟需弥合。

务实不应意味着降低抱负，而应是将抱负重新调整到更可行的领域。在当前环境下，电气化是一个很好的目标，但必须有战略性地去实现。

可持续金融

超越数据中心的效率考量

在评估数据中心对周边社区和生态系统的影响方面，新加坡针对数据中心的可持续金融资格标准可能存在盲点。

《新加坡-亚洲可持续金融分类标准》最近进行了一次更新，其中包含了对数据中心标准的修订，以更好地认识电力和水资源效率之间的权衡。该分类标准旨在为各种经济活动获得可持续融资资格设定条件。

数据中心分为风冷或水冷两种。风冷数据中心可以非常节水，但用电效率较低；相反，水冷数据中心耗水量较大，但用电效率更高。

根据旧版分类标准，在新加坡境外寻求绿色融资的数据中心开发项目，必须在电力效率方面达到新加坡数据中心绿色建筑标志计划的白金评级，并满足一项单一的水效率门槛。

修订后的绿色融资标准放宽了对建在水资源较紧张地区的数据中心的电力效率要求，鼓励优化资源，而不是以牺牲另一方面为代价来改善某一方面。

但是，尽管该分类标准确保了根据其标准获得可持续融资的数据中心具有广泛的效率，但它并未提供一个强有力的方法来解决数据中心对其周围环境的外部影响。

近期的负面新闻报道可为佐证，例如官方对Google在芬兰为建设数据中心而砍伐森林的事件展开调查，以及NextDC在澳大利亚因社区抗议而导致项目延期。事实是，无论数据中心的效率有多高，一个大型数据中心仅凭其物理占地规模、排放量和绝对资源消耗量，就会对周围环境和社区产生重大影响。

一些值得考虑的额外标准可能包括：要求进行并裁定环境影响评估或社区参与，或要求遵守充分涵盖这些影响的当地政策。

如果外部影响处理不当，就会构成风险。持有自认为是可持续债券的投资者可能会发现，所资助的项目产生了负面影响，这可能会影响资产的价值。

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