美国秩序之后：中等规模国家如何成为中等强国

在大国竞争的背景下，这些国家必须维持现有的国际合作形式，并建立新的合作。

利益与追求利益的能力相结合，意味着中等强国渴望建立一个新的世界秩序，并可能在其中发挥关键作用。 图片来源：PIXABAY

1945年后“美国治世”的终结，宣告了全球长达80年的稳定与机遇期的结束。

美国总统 Donald Trump 一直认可大国拥有势力范围的观念，这让小国担心自己会再次沦为大国掠夺的牺牲品。

事实上，有三个国家占据着全球力量源泉的制高点：美国、中国和俄罗斯。

通过炫耀武力并威胁世界重返大国主导的格局，这三大巨头正迫使中等规模国家及其较小的邻国作出调整，建立抗衡的力量，并设法在维持现有国际合作形式的同时，建立新的合作。

“在能力方面，中等强国必须置身于比自身更宏大的事务之中并对其施加影响，无论这指的是一个地区、一个经济部门，还是促成某种全球性成果。”

这预示着一个新时期的到来，届时中等规模国家或能摆脱大国的轨道，并帮助世界规划一个不同的未来。

界定中等强国

然而，如果“中等”仅仅是按人口、国内生产总值或军事能力衡量，介于最大和最小国家之间的一个中间点，那么我们描述的就只是中等规模国家。

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要识别具有中等强国实力的国家，我们需要明确它们的利益和能力。

在利益方面，中等强国希望抵制“强权即公理”的世界格局的回归。

在能力方面，中等强国必须置身于比自身更宏大的事务之中并对其施加影响，无论这指的是一个地区、一个经济部门，还是促成某种全球性成果。

利益与追求利益的能力相结合，意味着中等强国渴望建立一个新的世界秩序，并可能在其中发挥关键作用，从而获得核心话语权和一席之地。

其中一些国家规模较大，如印度和巴西；另一些则规模小、灵活且地理位置优越，包括以色列、卡塔尔、新加坡和阿拉伯联合酋长国。

还有一些是真正的中等规模国家，如拉丁美洲的阿根廷和墨西哥，亚太地区的印度尼西亚和越南，以及中东的埃及、巴基斯坦和沙特阿拉伯。

此外，还有美国的一些主要盟友。

这些国家包括北美的加拿大；欧洲的法国、德国、意大利、挪威、波兰、西班牙、土耳其和英国，乌克兰也正与它们一道崛起为新的强大中等强国；以及亚太地区的澳大利亚、日本和韩国。

挺身而出

为应对新的全球失序局面，这些国家正在规划不同的路径以彰显其影响力。

不结盟或多向结盟的国家正在成功地在中国（及其盟友俄罗斯）与美国之间进行三角斡旋。

例如，印度尼西亚实施了镍出口禁令，试图鼓励中国及其他国家的公司建立合资企业，在印尼国内加工镍矿。

该国希望以此为杠杆，发展自己的电池制造业产业群，并最终建立自己的电动汽车产业。

同样，沙特阿拉伯和阿联酋正竞相成为人工智能革命的领导者，它们利用廉价能源和其主权财富基金巨大的联合投资潜力，吸引美国的云计算和人工智能公司。

阿联酋正致力于引领人工智能革命，利用其廉价能源和主权财富基金的巨大联合投资潜力来吸引美国公司。 图片来源：纽约时报

但它们正在设法在不完全排斥中国参与的情况下实现这一目标。

印度正试图与美国达成一项贸易协议，但却无视 Trump 要求其减少从俄罗斯进口石油的压力。

此外，印度选择不与美国或中国公司合作发展其人工智能领域，而是与法国人工智能公司 Mistral 合作推出一个大语言模型。

与此同时，美国的盟友们正被迫挺身而出，成为在各自地区内更加自信和自主的中等强国。

例如，乌克兰持续阻滞俄罗斯的军事进展，并用自制无人机打击其能源和军工基础设施。同时，乌克兰还与其欧洲盟友分享其无人机技术。

日本在2025年末表示，到2026年3月，其国防开支将翻一番，达到国内生产总值的2%。

此后，日本继续推进向美国购买400枚战斧巡航导弹的计划，同时部署了能够打击中国大陆的新型高超音速导弹。

通过这些投资，日本正在为自己在谈判桌上赢得一席之地。

在亚太其他地区，澳大利亚的新国家防务战略承诺，在未来十年内投入4250亿澳元（约合3890亿新元），用于一项旨在针对中国的“拒止战略”。

团结就是力量

过去两年的经验表明，中等规模国家若想成为中等强国，就必须做到一件事——这件事与大国不同，是它们真正有动力去做的：团结起来，变得更强大。

中等规模国家正在建立新的战略合伙业务，并且很多情况下是在彼此之间建立。例如，沙特阿拉伯现在与巴基斯坦签订了正式的战略共同防御协议，并与乌克兰达成了为期10年的无人机协议。

中等规模国家也依赖于相互关联的市场。大多数国家的贸易与国内生产总值之比为40%至50%，而欧盟成员国的这一比例接近100%，新加坡更是高达惊人的320%。

因此，中等强国必须努力成为现代版的“小人国国民”，以共同的力量制衡“格列佛”，并维系布雷顿森林体系。

为此，世界贸易组织（WTO）框架下的“多方临时上诉仲裁安排”现有61个成员，其中包括新加坡和英国。

该安排为世贸组织成员提供了一个解决争端的安全阀机制，并绕开了此前美国阻止任命新法官的决定。

同样，新加坡与新西兰、瑞士和阿联酋一道，和16个成员国共同建立了“投资与贸易未来合伙业务”。

由于大多数区域组织（如亚细安）仍采用协商一致的体系，它们在将区域合作提升到新水平方面步履维艰。这使得中等强国集团为维持多边贸易体系所做的这些努力显得尤为重要。

它们还在建立自己的区域内和中等强国之间的贸易协定，例如印度-欧盟和巴西-欧盟之间的协定。

未来的挑战

然而，中等规模国家面临的最大风险是分裂的国内政治，而这往往是由财政脆弱性所驱动的。

英国、法国和意大利的公共债务水平已超过其国内生产总值的100%。巴基斯坦和埃及将其公共支出的40%用于偿付债务利息，而墨西哥、印度和南非的这一比例接近20%。

此外，所有中等强国都面临人口老龄化问题，“全球南方”国家的中产阶级则非常脆弱。民主政治正与虚假信息作斗争，而大国正试图利用这一不确定时刻来削弱它们。

最终，中等规模国家只有通过三件事才能利用好这个转型时期。

首先，它们需要争取时间，即使这意味着必须迁就 Trump 和中国国家主席习近平。

它们需要时间投资于自身安全和经济韧性，为必要的政治权衡争取国内支持，并建立或重振能赋予它们在世界上真正影响力的国际合伙业务。

其次，它们必须“团结一致”。通过在各自区域内担当经济规则制定和安全合作的中心，中等规模国家可以成为中等强国。

最后，它们需要自身强大才能拥有实力。只有在国内做出艰难且在政治上痛苦的决定，以便能够在外部进行建设性的集体参与，中等规模国家才能成为中等强国。

由于缺乏巨大的经济规模，也未能掌控国防、技术和能源的制高点，它们将必须付出更大的努力，才能获得影响自身命运的地位。

作者是查塔姆研究所（伦敦皇家国际事务研究所）的杰出研究员，并于2007年至2022年期间担任该研究所所长兼首席执行官。他还是亚洲协会政策研究所的杰出研究员，以及华盛顿特区战略与国际研究中心的高级顾问。

本文节选自作者在 S. Rajaratnam 国际研究学院（RSIS）举办的杰出公开讲座。Sir Robin Niblett 于五月以 S. Rajaratnam 战略研究教席的身份访问了该学院。

本文是《新全球秩序》系列的一部分，该系列探讨变化中的世界格局如何重塑商业、政治及其他领域。