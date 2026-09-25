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淘金热过后：马来西亚榴莲产业变得更棘手

价格下跌迫使该行业从品牌、技术和废料中寻找新价值

Tan Ai Leng

Tan Ai Leng

Published Fri, Sep 25, 2026 · 03:30 PM
    • 马来西亚榴莲市场正面临供应激增的局面，多年的大规模种植投资导致国内市场供过于求，考验着果园收购价格。
    • 马来西亚榴莲市场正面临供应激增的局面，多年的大规模种植投资导致国内市场供过于求，考验着果园收购价格。 图片来源：HO YAN HAO, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【吉隆坡】每年，来自马来西亚各地的榴莲种植者都会送来他们最优质的果实，竞逐梦寐以求的“王中王”称号。

    农业科学家、行业专家和厨师们担任法官，根据味道、口感、外观和香气等标准对参赛作品进行评审。

    今年七月，一棵来自彭亨州的黑刺榴莲击败了192个竞争对手，脱颖而出。但吸引行业关注的不仅仅是这场胜利。

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