人工智能狂热遭遇现实检验

市场开始质疑，人工智能的收入能否支撑其万亿美元级别的建设投入

对人工智能最初的狂热情绪已有所降温。在过去三年里，市场将每一笔投向人工智能领域的资金都视为对未来的预付款。但过去一个月，市场已开始提出一些尖锐的问题。

几大超大规模云服务提供商——Microsoft、Alphabet、Amazon和Meta——的股价已经下跌，抛售潮已蔓延至为它们供货的芯片制造商和云服务提供商。

严重偏重于超大规模云服务提供商和芯片制造商Nvidia的标准普尔500指数，目前仅略高于其8月份的峰值。在截至10月23日的一个月内，费城半导体指数下跌了14%。全球最大的上市专业人工智能云服务提供商CoreWeave的股价跌幅超过38%。

与此同时，作为投资者的传统避险资产，美国国债在通胀上升的背景下反而上涨，而通常情况下通胀会导致其价格下跌。

没有任何单一的坏消息可以解释这一市场表现。相反，投资者似乎开始正视一个此前因狂热情绪而被搁置的问题：人工智能带来的收入能否最终赶上其巨额支出？

所涉及的金额是惊人的。仅四大超大规模云服务提供商，预计在2026年的资本支出就将达到约7000亿美元，到2027年将接近1万亿美元，其中大部分用于数据中心及其内部芯片的采购。

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历史狂热的教训

单从规模来看，当前的人工智能基础设施建设堪比历史上几大基础设施建设热潮：维多利亚时代英国和美国镀金时代的铁路狂热，以及1990年代末的光纤和互联网狂热。

这些先例都基于一个理念，即颠覆性技术值得投入巨额资金。然而，它们更应被视为一种警示。每一次热潮都是对未来需求的巨大赌注，而每一次都以泡沫破裂告终。

英国的铁路狂热于1847年崩溃，令成千上万的投资者血本无归。在美国，过度建设的铁路线助长了19世纪末的金融恐慌。1990年代末，电信运营商向网络建设投入了约5000亿美元，而到2002年，纳斯达克指数已蒸发近80%的市值。

在所有这些案例中，基础设施后来确实改变了经济格局，但为其买单的早期投资者大多未能分享到成果。

每一次热潮都高估了需求的增长速度。问题不在于技术本身，而在于时机。

到2001年，在美国铺设的光纤中，实际投入运营的只占个位数的百分比。这些网络最终得到了充分利用——承载着如今的互联网流量——但这发生在WorldCom、Global Crossing等曾经的电信巨头以及数十家其他公司倒闭之后。

如今，同样的错配现象也清晰可见。数据中心的建设正呈指数级增长，每年的建设计划都让前一年相形见绌。

到2001年，在美国铺设的光纤中，实际投入运营的只占个位数的百分比。这些网络最终得到了充分利用——承载着如今的互联网流量——但这发生在WorldCom、Global Crossing等曾经的电信巨头以及数十家其他公司倒闭之后。

如今，同样的错配现象也清晰可见。数据中心的建设正呈指数级增长，每年的建设计划都让前一年相形见绌。

但人工智能的普及并非指数级的。它似乎是阵发性地推进：首先是一阵热情高涨；然后，当各组织研究如何围绕部署新工具进行重组时，会进入一个漫长的平台期；之后，或许会迎来又一次飞跃。

麻省理工学院在2025年7月一项被广泛引用的研究发现，95%的组织在六个月后没有看到任何可衡量的正投资回报。而驱动大部分人工智能收入的将是组织，而非个人。

收入差距

目前可能没有一家超大规模云服务提供商能从生成式人工智能中盈利。在仅有的两家披露人工智能收入的公司中，Microsoft和Amazon报告的年化总收入合计为600亿至700亿美元，而仅在2026年，两家公司的资本支出总和就高达约4000亿美元。

据一些估计，要用可识别的人工智能收入来覆盖当前和计划中的人工智能资本支出，每年需要大约2.5万亿美元的收入——这比当今整个科技行业的总收入还要多。

与此同时，人工智能生态系统中许多公司的估值已远远超过其盈利水平。只有当人工智能带来的生产力提升远大于数据中已见的任何成果时，如今的股价才显得合理。但这并不意味着这个赌注是错误的。

但投资者现在是在为一场可能很久以后才会到来的变革买单，而耐心是有限的。市场不必断定人工智能是失败的，才会对其进行大幅重新定价。他们只需要认定，回报比原先预期的要更遥远就足够了。

资金的内部循环

使情况更加复杂的是该行业的融资方式。人工智能需求的越来越大一部分依赖于循环资本、卖方融资和未来采购的承诺。

例如，Nvidia向OpenAI投资了300亿美元，而OpenAI反过来将用Nvidia的芯片填充其数据中心，并为一个将为OpenAI托管其芯片的数据中心园区提供了高达1050亿美元的租赁担保。Nvidia持有云服务提供商CoreWeave的股份，后者购买Nvidia的芯片；同时，Nvidia还同意购买CoreWeave无法售出的算力容量。

Oracle已签订一份价值约3000亿美元的合同，向OpenAI提供计算能力，而OpenAI这家公司每年仍在亏损数十亿美元。

在这种安排中，一家公司的资本支出变成了另一家公司的收入。报告的增长数据可以保持亮眼，但这并不能证明该生态系统拥有一个自我维持的经济模式。当供应商资助客户，而客户又从这些供应商那里购买产品时，就很难将真实需求与金融工程区分开来。

问题不在于需求是否存在——需求确实存在。问题在于，它最终能否从人工智能生态系统之外的客户——那些必须最终买单的银行、零售商、医院和制造商——那里产生足够的收入，以证明已经投入的资本是合理的。

借贷未来

债务增加了另一层风险。自2025年以来，债券发行在人工智能资本支出融资中所占的份额越来越大，就连现金充裕的超大规模云服务提供商也已转向信贷市场筹集资金。

超大规模云服务提供商的债券发行额从2024年的约170亿美元飙升至2025年的1090亿美元，并在2026年上半年达到1940亿美元。

Meta通过单次债券销售筹集了300亿美元，并与私人信贷提供商Blue Owl Capital合作，通过一个资产负债表外工具为其在路易斯安那州的Hyperion数据中心另外安排了270亿美元的融资。与同行相比，财务状况更为紧张的Oracle已大量举债，以履行其对OpenAI的承诺。

信贷市场已经注意到了这一点。为超大规模云服务提供商及其供应商违约提供保险的信用违约互换（CDS）交易量激增，其中Oracle的利差已成为交易员们现在所称的“人工智能超大规模云服务商违约交易”的风向标。

9月份，与七家人工智能相关公司挂钩的信用违约互换（CDS）每周交易量超过90亿美元，是7月份每周平均20亿美元的四倍多。

这些投资者担心的并非彻底崩溃。问题在于，这些债务是基于人工智能支出将持续加速的预测而筹集的，而利息和租赁付款是固定的。因此，真正的韧性考验不在于这个周期能否在支出崩溃中幸存，而在于它能否在支出仅仅停止加速增长的情况下幸存。

保质期短暂的芯片

有理由认为，这个周期对投资者来说可能比以往的周期更为残酷。铁轨和光缆可以保持数十年的生产力；后来以极低价格收购破产网络的投资者从中获利丰厚。

而为人工智能提供动力的芯片——图形处理单元（GPU）——则无法提供这样的安慰。新芯片的性能超越旧芯片的速度如此之快，以至于一个GPU可能仅在两到五年内才能收回成本。而且，如果数据中心建设延迟，公司购买的芯片可能不得不在仓库中存放，并面临过时的风险。

据Data Center Watch统计，仅在2026年上半年，就有价值约2000亿美元的项目因当地反对而被阻止或推迟。

项目也因电力和建筑资源短缺而受阻。早在2025年11月，Microsoft首席执行官Satya Nadella就警告称，公司最终可能“积压一堆无法插电使用的芯片库存”。

这一切并不意味着人工智能是海市蜃楼。几乎可以肯定，它将在未来几十年内改变经济、生产力和工作方式，就像之前的铁路和互联网一样。但当前的估值和投资水平是基于这种转变将以比现有证据所支持的更快、更有利可图的方式发生的假设。

交叉持股和循环融资的网络使整个行业在产业链的任何环节都容易受到信心丧失的冲击。当现实像往常一样未能达到被夸大的期望时，一场痛苦的调整似乎在所难免。过去一个月可能只是个开始。《海峡时报》