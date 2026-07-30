应对美国关税动荡，亚细安的最佳防御在于区域内部

在“减二”世界中，亚细安内部贸易可保持经济强劲

大部分亚细安内部关税已是零或接近零，但企业仍面临海关延误和各国不同的要求。 照片来源：EPA

美国的关税动荡远未结束。根据第122条款对全球各国征收的10%进口附加费已于7月24日到期，但贸易不确定性依然存在。

美国目前针对使用强迫劳动生产的进口商品以及所谓的工业产能过剩问题而启动的“301条款”调查程序，预示着下一阶段的动向。

亚细安直接受到影响。七个成员国——柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南——都面临针对强迫劳动进口产品的措施。除菲律宾外，其他六国也面临产能过剩的调查。

这其中的区域利害关系重大。许多亚细安经济体依赖贸易，包括与美国的贸易。进入美国市场至关重要，但各国政府也必须考虑任何协议可能对国内利益以及与其他伙伴的贸易产生何种影响。

由于亚细安的生产网络是跨境的，各国与美国谈判结果不一，可能扰乱整个区域的贸易和投资。

因此，与华盛顿的谈判只是应对措施的一部分。亚细安还必须更好地发挥其内部市场的作用，以便在美国市场准入变得更难预测时，企业能有更多选择，区域生产网络也能保持活力。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

亚细安成员国之间任何单一的双边安排都不会彻底改变亚细安的内部贸易格局。但这类举措可以满足特定需求，并创造出可供其他成员国加入的模式。

国家层面的谈判，区域性的影响

泰国的案例可以说明，为何国家层面的谈判是必要的，但仅此还不够。作为一个拥有大型制造业产业群和可观农产品出口的中高收入经济体，贸易是其增长的核心。继续进入美国市场至关重要。

泰国已加强了针对强迫劳动产品的进口管制，并向美国提供了其工业产能数据。即便如此，美国仍在7月24日以强迫劳动进口管制存在缺陷为由，对泰国和其他37个经济体的出口产品征收了12.5%的“301条款”关税。

超过2100种泰国产品线获得豁免，占其对美出口额的一半以上，这可能会减轻关税带来的冲击。

但更大的不确定性，是另一项针对结构性产能过剩的“301条款”调查，该调查涵盖了泰国和其他15个经济体。

泰国希望在任何进一步的关税宣布之前，与美国达成一项《互惠贸易协定》。然而，即便达成协定，也未必能完全消除泰国面临的关税风险。

许多泰国制造商在区域生产网络中运营。一家泰国工厂在向美国出口成品之前，可能会使用在马来西亚或越南生产的零部件。

不同的关税待遇或原产地规则，可能会使这些网络的运营变得更加困难。这可能会削弱亚细安作为区域生产基地的吸引力。

因此，在各国政府与华盛顿进行各自谈判的同时，亚细安也需要制定一项区域增长战略，以保持生产网络的完整性，并增强跨境贸易的韧性。

“减二”世界中的亚细安内部贸易

几十年来，东南亚一直受益于开放的全球经济。美国提供了巨大的出口市场，也是重要的投资来源。中国的快速增长创造了新需求，并将亚细安纳入不断扩张的生产网络。

这两个国家将继续是至关重要的伙伴。然而，亚细安已不能再想当然地认为美国会保持一个开放和可预测的市场，也不能指望中国会像过去几十年那样，以同样的速度创造需求。

这就是“减二”世界，亚细安必须为此做好准备。这并非一个没有中美两国强权的世界，而是一个两者都无法再为增长提供同等可靠支柱的世界。

应对之策不是转向内向或排斥任何一方。亚细安应继续对两国保持开放。但它必须更好地发挥其内部市场的作用，在其他地方的条件恶化时，为企业提供更多选择。

然而，迄今为止，亚细安内部贸易仅占该组织总贸易额的20%左右。这部分反映了该区域的发展方式。许多供应链服务于其他地区的市场，同时一些成员国在相似的行业中相互竞争。

但亚细安内部的壁垒也阻碍了贸易。大部分亚细安内部关税已是零或接近零，但企业仍面临海关延误和各国不同的要求，例如标准和配额。

大公司通常能够消化这些成本。但小公司可能会认为，进入另一个亚细安市场的成本过高，得不偿失。

迈向更广泛一体化的务实步骤

该区域集团已拥有许多应对这些壁垒的正确工具和框架。

关于亚细安数码经济框架协定 (Defa) 的谈判已经完成。亚细安电网计划也已开始从一个长期愿景转向实际项目。接下来的任务是让这些计划切实可行。

并非每一步都需要从一开始就涉及所有11个亚细安成员国。双边和小规模的集团安排可以充当探路者，前提是它们对其他成员国保持开放，并支持更广泛的区域一体化。

泰国和新加坡或许能提供一个有用的例证。尽管两国经济在规模和结构上有所不同，但都同样严重依赖贸易和外部市场准入。

两国的优势也互为补充，为合作创造了空间。泰国拥有可观的生产基地和农业产能，而新加坡则是投资来源地和区域商业中心。

能源合作就是一个例子。在“老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化项目”下，来自老挝的电力通过泰国和马来西亚的电网输送到新加坡。泰国作为过境国的角色，对于该模式的任何扩展都至关重要。

对于未来的电力交易，若能为使用泰国的输电网制定更清晰、商业上可行的安排（包括使用费），将有助于项目超越试点阶段。这将为亚细安电网计划注入实际动力。

数码支付合作是另一个例子。新加坡的PayNow和泰国的PromptPay之间的连接，使跨境转账变得更简单、成本更低。尽管这早于亚细安数码经济框架协定（Defa），但它展示了互操作性系统所能实现的效果。

Defa应将这种方法扩展到支付以外的领域。支付只是数码业务的一部分。更广泛的考验在于，中小型企业能否在不必应对每个亚细安市场不同系统的情况下，完成一笔跨境交易。

同样的逻辑也适用于食品贸易。新加坡90%以上的食品依赖进口，而泰国是一个主要生产国。根据两国的双边大米协议，泰国可在五年内向新加坡供应多达10万吨大米。

该协议是一个框架，而非保证购买或价格支持机制，交易仍受当时国际价格的影响。然而，即使没有固定价格，在供应中断期间，仍有提高可预测性的空间。

泰国已提议与新加坡就供应中断期间的食品供应和价格稳定问题进行技术性讨论。这样的安排可以为新加坡提供更大的供应保障，同时让泰国生产商更好地了解区域需求。

这种安排可以扩展为新加坡根据特定合同，将泰国大米和食品销售给其他国家。这将使新加坡和泰国能够共同将自己定位为世界粮食安全中心。

逐步建设亚细安市场

准备好推行双边安排的国家应该着手行动，前提是这些安排对其他成员国保持开放，并符合更广泛的亚细安规则。通过这种方式，双边和小规模集团合作可以加强而非割裂区域市场。

但是，亚细安成员国之间的单一双边安排，并不会彻底改变亚细安内部贸易。它也无法使该组织免受美国关税的影响，或取代其外部市场。尽管如此，这些安排可以为企业提供更多选择，并使该区域在面对外部干扰时更具韧性。

亚细安无法阻止其他地方的规则改变，但它可以让自己的市场运作得更好。

在“减二”世界中，这或许是其最务实的防御手段。

作者Kirida Bhaopichitr是泰国商业部副部长。Simon Tay是新加坡国际事务研究所主席。

这些问题将是8月3日由新加坡国际事务研究所主办的第18届亚细安与亚洲论坛的核心议题。