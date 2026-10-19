亚洲金融机构：评估环境风险，眼光须超越头条新闻

银行和投资者应让企业的环境表现对融资决策产生实质性影响

银行和投资者可协助制定更明确的环境标准，供企业及其供应链遵循。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

每当印度尼西亚森林和土地火灾产生的烟霾飘至新加坡，其后果便会立竿见影。人们查看污染指数，户外活动受到影响，追究肇事者的呼声也愈发强烈。

然而，这种审视往往随着烟霾的消散而减弱。为土地密集型企业提供支持的金融机构，其关注点不应随之转移。

这不仅是出于环保善意，更是财务纪律的问题。在亚洲，银行、资产管理公司和机构投资者为依赖森林、土地和水资源的企业提供资本。

对这些资源管理不善，可能使公司面临运营中断、监管行动、成本增加和声誉受损等风险。评估此类风险，不能仅仅止于收集可持续发展报告。

需要可信的信息

以森林为例。在我与新加坡国立大学（国大）其他研究员合作，并发表于《美国国家科学院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）的最新研究中，我们发现，广泛使用的ESG（环境、社会和治理）评级并不能持续地反映企业实际面临的森林砍伐风险。

相反，ESG评分对与森林砍伐相关的媒体报道反应更为强烈，而非对实际的森林流失情况做出反应。

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评级或许有用，但金融机构不应将一个令人安心的高分，误认为是一家公司在其资产或供应链中森林流失有限的证据。

地理空间数据，例如源自卫星的森林损失地图，应被纳入ESG分析中。但是，卫星热点图不应被视为某家特定公司引发火灾的证据。

卫星数据必须与土地所有权信息、运营实践和经过验证的供应商关系相结合进行分析。

当环境风险敞口构成重大影响时，银行和投资者应主动要求获取此类证据，而不是等到事件演变成公共争议后才采取行动。

现在，我们再来看一个不太引人注目的环境压力：为亚洲不断扩张的计算基础设施降温。巨大的资源需求曾导致新加坡从2019年起暂停批准新的数据中心，并在几年后才根据更严格的标准重启增长。

与此同时，邻近的马来西亚柔佛州和印度尼西亚巴淡岛吸引了大量投资，但对供水的担忧也引发了对水冷开发项目的更严密审查。

人工智能和云服务带来了巨大的经济前景，但同样重要的是，必须确定本地基础设施能否支撑这种增长。

一个引人注目的用水效率比率并不能说明全部问题。

金融机构需要了解水源来自何处、取水量和消耗量是多少、排放了什么，以及当地的供应能否满足额外需求。

公司层面的总用水量数据无法替代具体场址层面的分析，尤其是在水资源稀缺和存在用水竞争、从而构成重大风险的地区。

“亚洲需要那些既愿意支持可行增长，又拒绝将森林和水资源视为无形投入的金融机构。”

要理清环境责任，一个有效的方法是区分三类利益相关者群体及其与自然资源的关系。

通过土地管理或冷却系统产生直接影响的运营商；

通过购买农产品或计算服务而产生“购买风险敞口”的客户；

通过贷款和投资而产生“融资风险敞口”的金融机构。

这些分类指出了需要监控的经济关系，而非暗示每一方都造成了同样的环境损害。

第三种关系值得更多关注。银行会定期审查借款人的财务账户，机构投资者也会投入大量资源来评估公司的盈利、战略和增长前景。

那么，对于那些可能损害其投资的重大环境风险，他们为何会接受证据力度弱得多的信息呢？

可独立验证的进展至关重要

对于农业综合企业，金融机构应寻求有关土地利用变化、防火措施和高风险供应商的可信信息。

数据中心运营商则应审视其冷却技术、水源可靠性、取水量和消耗量估算，以及应对短缺的应急方案。

当财务预测依赖于不确定的环境假设时，独立验证就显得尤为宝贵。

至关重要的是，环境监测必须在资本投入后持续进行。

银行可以将重大的环境指标、报告要求和改进里程碑纳入融资协议和定期信贷审查中。

机构投资者可以通过积极的股东参与、投资组合审查和后续的投资决策，来要求企业取得可衡量的进展。

这些机制各不相同，但原则是相通的：环境信息必须能产生实质性影响。

如果企业屡次未能提供可信信息或解决重大风险，就应当影响到其贷款条件、投资决策和能否继续获得财务支持。

这并不意味着应该从环境敏感行业中不加选择地撤出资本。

对于那些投资于改善土地管理、节水技术和提升环境韧性的公司而言，融资可能至关重要。

但这种参与应伴随着可被独立验证的进展，而不是一系列没完没了的、不断修订的承诺。

新加坡已经朝这个方向采取了行动。

新加坡金融管理局 (金管局) 已发布针对金融机构的环境风险管理指引，新加坡银行公会也在2022年推出了标准化的《环境风险问卷》，以促进与企业客户的沟通。

金管局近期的转型规划指引也特别强调了气候变化和脱碳问题。

然而，收集信息不等于核实环境表现；管理气候风险也不足以解决森林砍伐、水资源使用和生物多样性丧失等问题。

关键问题在于，这些举措是否能促使金融机构要求获得可独立验证的证据、监测实际的环境结果，并让这些结果对融资和投资决策（包括涉及新加坡境外活动的决策）产生实质性影响。

亚洲必须勇于担当

对于一个经济发展严重依赖自然资源、且金融资本频繁跨越国界的地区而言，这项挑战尤为重要。

在新加坡、香港和其他金融中心运营的银行和投资者，可以帮助在区域内的企业和供应链中建立起更一致的标准。

经济发展可以与环境审查并行不悖。亚洲需要那些既愿意支持可行增长，又拒绝将森林和水资源视为无形投入的金融机构。

对可持续金融的真正考验，并非银行和投资者在环境破坏成为头条新闻时的反应，而在于他们是否能持续要求企业提供可信的环境表现证据，并据此采取行动——即便在无人关注之时。

作者是新加坡国立大学（国大）商学院金融学教授，兼国大可持续与绿色金融研究所所长