The Business Times
business-time-50
THE BOTTOM LINE

债券市场的再平衡实属正常

尽管收益率上升引发担忧，但其水平基本处于合理区间。

    • 通过观察两年期美国国债收益率，便可预判美国联邦储备局的动向。
    • 通过观察两年期美国国债收益率，便可预判美国联邦储备局的动向。 图片来源：路透社

    Nir Kaissar

    Published Tue, Oct 6, 2026 · 12:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    还记得近零利率挤压了固定收入退休人员的生活，并导致养老金出现巨额亏空的时候吗？我猜想，他们乐于看到美国利率回归正常水平。

    是的，在经历了一段异常漫长的超低利率时期后，债券市场正在恢复平衡

    主要作为通胀指标的短期利率仅略有上升，因为通胀有些过热。在短期利率基础上形成的长期利率，其水平也基本处于合理位置。

    此翻译对您是否有帮助？

    sovereign bondTreasury billsFixed income marketsThe Bottom Line

    TRENDING NOW

    PSD’s review followed claims in a working paper that civil servants had disproportionately bought properties near planned but unannounced MRT stations.

    8 public officers referred to police over property buys near unannounced MRT stations: Chan Chun Sing

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    Among retrenched PMETs who have found work again, about six in 10 earn more than before their retrenchment at both the 12 and 24-month marks.

    Retrenched PMETs who return on lower pay see median 25% wage cut

    Hao Mart was evicted by department store operator OG on alleged rental arrears and breaches of the lease agreement, less than two years into the lease.

    Hao Mart owner resisting OG’s mortgage foreclosure on his Tanglin GCB

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More