债券市场的再平衡实属正常

THE BOTTOM LINE

尽管收益率上升引发担忧，但其水平基本处于合理区间。

通过观察两年期美国国债收益率，便可预判美国联邦储备局的动向。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

还记得近零利率挤压了固定收入退休人员的生活，并导致养老金出现巨额亏空的时候吗？我猜想，他们乐于看到美国利率回归正常水平。

是的，在经历了一段异常漫长的超低利率时期后，债券市场正在恢复平衡。

主要作为通胀指标的短期利率仅略有上升，因为通胀有些过热。在短期利率基础上形成的长期利率，其水平也基本处于合理位置。