加拿大与美国的斗争：利害关系远超贸易

美国的要价超越贸易，触及国家主权，多国领导人正密切关注Carney的这场赌博

没有其他国家曾单方面退出与美国总统Donald Trump的贸易谈判。然而，在8月21日，加拿大总理Mark Carney做出了一个惊人决定，他正是这么做的：他对与美国的协议提案说“不”，而美国购买了加拿大全部出口的约70%。

加美贸易谈判的破裂催生了两种截然不同的说法。加拿大和欧洲大部分地区的媒体及评论界，正在将此事件渲染成一部宏大、英勇的民族史诗，讲述一位大半生都在担任央行行长的加拿大领导人，如何突然认定民族自豪感比金钱更重要。

与此同时，英美商界媒体和投资者群体似乎更专注于探究一个2.5万亿美元的经济体，如何能振作起来，并与一个32万亿美元的庞然大物持续对抗。

但这两种说法最终都未抓住要点。Carney决定与美国展开贸易战无疑是勇敢的。但这更是精明政治算计的结果，而不仅仅是民族自尊心受挫的产物。而且，尽管没有国家能忽视对最大商业伙伴的依赖，但国家的历史终究不是由贸易数据表书写的。

然而，一个不争的事实是，许多世界领导人正饶有兴致地关注着加美贸易争端。如果Carney的赌博成功，既避免了持久的贸易战，又维护了加拿大的国家利益，那么一些国家可能会效仿加拿大。至少在这方面，加拿大的斗争也是许多其他国家的斗争。

小规模冲突与大战役

事件的经过并无争议。在Trump宣称“对双方都非常有利的协议”几近达成几天后，Carney撤回了他的谈判代表。结果，美国对价值约200亿美元的加拿大出口商品——包括家具、葡萄酒，以及北美贸易中那个奇特的商品：曲棍球棒——正式征收50%的关税。作为回应，加拿大宣布了Carney所称的“一元对一元的报复”，从9月8日起对美国的牛奶、钢铁、农业设备和电器产品生效。

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不出所料，Trump现在加大了赌注，誓言从2027年初起，对加拿大汽车、卡车和零部件进一步加征50%的关税。他轻蔑地称加拿大是一个只想享受作为美国一部分的“好处”，却“不想成为其中一员”的国家。

Carney也毫不讳言。大多数世界领导人都会避免将他们与华盛顿的贸易分歧称为“战争”。但Carney不是。当被问及加拿大是否面临一场全面战争时，他给出了肯定的回答：“当你受到攻击时，你就在打仗，而我们受到了攻击，”他解释道。

无论从吨位还是价值来看，这目前仍只是一场小规模冲突，仅影响加拿大对美出口的约5%。然而，华盛顿的要求则完全是另一回事。

Carney曾准备接受一份不平等的协议；毕竟，这是Trump要求的所有贸易协议的本质。然而，美国这次的要求显然有所不同。

加拿大被要求接受对其汽车、钢铁、铝和木材出口征收高额关税，而这一切仅仅是为了维持其已享用数十年的市场准入。

但加拿大人还被要求授予美国对加拿大未来与其他国家达成的任何贸易协议的否决权，并削弱对法语的保护——出于对至关重要的法语区魁北克省的尊重，保护法语对大多数加拿大人而言是一项信条，并已写入加拿大宪法。

任何国家面对如此极端的要求都会感到不安。但对于已经忍受了Trump近两年嘲讽和侮辱的加拿大人来说，最近这些侵蚀其主权的要求简直令人发指。

正如Carney所说，“我们不能接受他们提出的条件，我们也不会给予他们所要求的东西”。实际上，Trump政府不仅要求经济上的让步，还坚持要求加拿大将其独立性抵押给任何入主白宫的人。

2025年10月7日，美国总统Donald Trump（右）与加拿大总理Mark Carney在白宫。Carney决定与美国展开贸易战，这也是精明政治算计的结果，而不仅仅是民族自尊心受挫的产物。 照片：纽约时报

一场精心计算的赌博

这场对抗远非势均力敌，那些怀疑Carney策略明智性的人不断指出这一点是正确的。加拿大约70%的商品出口到美国；而美国约15%的商品销往加拿大。

更重要的是，加拿大的出口产品不像巴西大豆等大宗商品那样在现货市场销售：加拿大的产品已融入美国供应链，这使得它们很难转向其他市场，因此在贸易战中很容易被美国当作人质。

根据大多数估计，新的美国关税——尽管目前范围有限——仍可能在2027年前将本已居高不下的加拿大通胀率推高至4%，并导致约9万个现有工作岗位流失，这还没有计入加拿大自身反制关税所带来的自我伤害，这些反制关税实际上是对购买美国投入品的加拿大制造商征税。

Carney的立场使他在国内广受欢迎。然而，事实是，加拿大经济在2025年出现萎缩后，2026年第二季度仅增长了0.8%，且大多数加拿大选民将生活成本列为他们最关心的问题。因此，危险在于，无论加拿大人多么珍视自己的主权，他们都可能厌倦支付日益上涨的食品账单。

微妙的政治手腕

正如颇具影响力的美国评论员David Frum在美加贸易谈判破裂后精明地观察到的那样，战争的胜负不仅取决于谁能造成更大的痛苦，也取决于谁能承受更大的痛苦。

在决心和耐力方面，加拿大人似乎表现不错。加拿大消费者抵制美国商品的行动远早于最近的贸易谈判破裂。民调显示，高达80%的加拿大选民支持他们的总理。

另一位评论员Stephen Marche称赞最近的事态发展是加拿大的“解放日”；Trump似乎完成了自半个世纪前Pierre Elliott Trudeau以来，或许没有任何一位加拿大领导人完成过的事情，那就是重新定义了加拿大人的身份认同。

然而，Carney选择承受痛苦并非没有考虑到更广泛的政治算计，因为有三个政治日程让他处境艰难，其中只有一个是美国的。

魁北克省将于10月举行省级选举，主张分离的魁北克人党（Parti Quebecois）目前以微弱优势领先。这部分解释了为何美国提出的语言要求对Carney来说是完全不可接受的；在这一点上对美国做出任何让步，都将把加拿大的魁北克省拱手让给讲法语的分离主义者。

石油资源丰富的阿尔伯塔省——其大部分资源出口到美国——也将在10月19日投票决定是否启动法律程序，以举行脱离加拿大的公投。同样，为普通加拿大人挺身而出不仅在阿尔伯塔省的这次投票中广受欢迎，也提醒了该省居民，与加拿大其他地区团结一致具有持久的优势。

Carney关注的第三个日程是11月3日的美国中期选举。加拿大立场中的一切都是在押注：加拿大的木材、钾盐、铝和电力将先于美国关税对加拿大失业数据产生决定性影响之前，体现在美国的食品账单、租金和汽车价格中——并且，一位其经济政策本已不受欢迎的美国总统，将在11月的第二周发现自己需要稳定。

这不是一个不合理的赌注。但它也并非一项战略，因为其决定性变量在另一个国家；只有当你清楚自己争取时间的目的时，争取时间才算是一个计划。此外，这是一场Carney时间非常有限的懦夫博弈。因为尽管加拿大能够应对当前的冲突，但它无法承受一场全面的贸易战。

全球影响

尽管如此，美国要求加拿大授予华盛顿对其未来贸易协议的否决权，这一点值得比它已受到的关注更多的关注，因为至少在这方面，加拿大的斗争也是许多其他国家的斗争。

美国长期以来一直坚持其贸易伙伴在与“非市场经济体”（通常指中国）开启谈判前通知华盛顿。这个所谓的“中国条款”是Trump在2018年其第一个总统任期内发明的，加拿大最初作为更广泛的《美墨加协定》的一部分接受了它。但华盛顿现在似乎试图通过获得对加拿大所有未来贸易关系的否决权，来将这一原则普遍化。

时间点解释了美国突然提出这一要求的原因。今年1月，Carney与中国达成了一项关税配额安排，降低了中国对菜籽油的关税和加拿大对电动汽车的关税，Trump立即威胁要征收高达100%的报复性关税，迫使Carney公开声明加拿大没有与中国达成自由贸易协定的计划。

自2月份以来，渥太华一直是欧盟与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》集团之间谈判的主要斡旋者，旨在建立一个涵盖美国以外全球贸易相当大份额的无关税经济联盟。

而在6月，加拿大正式加入了欧盟所谓的安全国防采购工具，使加拿大公司能够获得欧洲资金来开发新武器。

Carney花了一年时间告诉每一位愿意倾听的听众——在2025年的达沃斯论坛上说得最为明确——他所谓的“中等强国”必须联合起来，抵制大国的关税杠杆。华盛顿目睹了这一切，并得出了显而易见的结论：加拿大正在构建一个美国必须摧毁的替代性贸易世界的架构。

因此，最近的贸易谈判是美国试图摧毁Carney战略的尝试。从这个角度看，Carney必须将Trump的要求视为不可接受而非可以谈判的，因为一个接受对其贸易政策拥有广泛否决权的国家，就等于接受了对其外交政策的否决权。

未来将是一场漫长的战斗，它对加拿大的伤害将远大于对美国的伤害。但出于超越加拿大的原因，目前的对抗形势有利于耐心而非让步。

Carney已经明白，一个世纪以来的假设——即地理和亲缘关系使美国成为加拿大繁荣的永久保障——已经终结，而且无论谁在11月赢得国会控制权，或在2028年入主白宫，这一假设都已终结。

加拿大的答案不能是等待华盛顿的风向改变；它必须基于贸易关系和投资流的更广泛多元化。

华盛顿要求加拿大停止做一个主权贸易国。加拿大说了不。这一拒绝是加拿大政府几代人以来做出的最具影响力的决定，对世界其他国家来说也是一个影响深远的决定。

现在所有重要的事情都取决于这一立场能否持续。海峡时报