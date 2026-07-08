首席执行官们可以向世界杯教练取经

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股东的耐心似乎比体育迷更足

2026年国际足联（Fifa）世界杯或许算不上传统的财经新闻，但这场夏日体育盛事却对企业界产生了影响——而我们这些商业记者也敏锐地抓住了这一点。

一个常见的切入点是分析赛事背后的经济数据：国际足联从电视转播权、企业赞助和门票销售中获得了数十亿美元的收入。

总部位于伦敦的市场研究公司 Ampere Analysis 估计，来自全球220个地区的赞助和媒体版权收入可能达到约60亿美元。

其次是博彩业收入。据路透社报道，Macquarie 预测全球世界杯总投注额将超过500亿美元，远高于2022年赛事的350亿美元。这无疑是一笔巨款。

此外还有零售和住宿方面的消费支出带来的经济效应，尽管一些预期收益可能无法完全实现。加拿大媒体7月5日的一篇报道就强调，这场赛事“比不上 Taylor Swift 的演唱会”。

体育教练堪比首席执行官

更具相关性的是，无论是在足球这项“美丽运动”中，还是在企业经营中，人才管理方面都存在着相似之处。

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McKinsey 在2025年的一份报告中指出，教练和首席执行官面临着相似的挑战——例如，在团队构成管理方面。

正如美国国家篮球协会（NBA）教练 Steve Kerr 在哈佛商学院的一个案例研究中所说：“你希望团队里能有经验丰富的老将和仍在努力证明自己的球员的合理组合。”

但两者有一个区别：体育教练的“职业生涯”比CEO们要危险得多。同一份 McKinsey 的报告发现，与标准普尔500指数（S&P 500）公司的首席执行官相比，美国主要篮球、橄榄球和棒球联盟的教练任期更短，人事变动率也更高。

这些CEO的平均任期为6.3年，而教练的平均任期仅为3至3.5年。

纵观本届世界杯的赛况，似乎也印证了这一点。由于球队表现令人失望，捷克、厄瓜多尔、荷兰、德国、韩国、苏格兰、突尼斯和乌拉圭队的主教练已经相继辞职。

相比之下，一位CEO在公司发布了不佳的季度财报后，或许还能再留任几个季度，这表明股东的耐心确实比体育迷更足。

尽管教练和CEO都面临着相似的任务：他们必须管理人才储备，将不同背景的队员融合成一个有凝聚力的整体，为实现目标制定高效的运营计划，并在团队内部建立信任。

正如本届世界杯所揭示的，最后一点或许是最困难的。来自不同国家联赛的球员们突然被要求作为一个整体协同作战，这或许会让他们感到力不从心。

毕竟，团队精神并非一两场比赛就能速成的——这是所有领导者都应铭记于心的一点。

在赛事的现阶段，法国队凭借其潇洒的球风成为了一大夺冠热门。

如果法国队最终能在7月19日捧起冠军奖杯，那将归功于一位大师级的教练、一支众星云集却团结一致的队伍，以及一个坚定不移的目标——而这些，也正是一家成功企业不可或缺的要素。