中国准备好放弃控制权了吗？

THE BROAD VIEW

在人民币国际化问题上，要观其行，而非听其言

作为记账单位，人民币在全球贸易融资中的份额远低于10%。 照片：商业时报资料图

中国人民银行前行长 Zhou Xiaochuan 在2008年金融危机期间倡导人民币国际化，他认为世界过度依赖美元。

他曾寻求将人民币纳入国际货币基金组织的特别提款权篮子。

然而，对 Zhou 而言，人民币国际化是推动国内金融市场自由化和改革的工具。在2015-16年中国金融市场出现波动后，这一努力陷入停滞。

但随着地缘政治紧张局势加剧、美国贸易保护主义抬头以及2022年俄罗斯央行资产被冻结，人民币国际化再次成为焦点。中国国家主席习近平和最新的五年规划都明确了人民币国际化的必要性。

美元的全球地位是自然形成的，反映了美国经济和金融体系的特点，包括美国资本市场的开放性、深度和流动性，以及法治精神。

就中国推行国际化的程度而言，它在很大程度上是一种国家驱动的模式。

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作为支付手段的人民币

人民币作为支付手段的进展最为显著。中国约有三分之一的贸易以人民币结算。由于俄罗斯和伊朗对中国的依赖，这一数字出现了跃升。

贸易是中国增长模式的核心，其中大部分是由遵循政府指导的中国国有企业进行的。

中国试图通过“一带一路”倡议、新开发银行以及货币互换额度来推广人民币的使用。

其人民币跨境支付系统（Cross-Border Interbank Payments System, CIPS）一直在增长，尤其是在2026年，但基数较低——2025年CIPS的交易量为26万亿美元，而美国的清算所银行同业支付系统为526万亿美元。

中国参与了mBridge项目，这是一个依赖央行数字人民币进行支付的多边项目，但该项目收效甚微。

作为记账单位，人民币在全球贸易融资中的份额远低于10%。鉴于美以对伊朗的战争，出现了一些关于“石油人民币”的异想天开的说法。然而，石油仍然以美元计价，海湾国家将其货币与美元挂钩，并且他们寻求购买美国的国防硬件。

货币的储值功能是其成为完全国际化货币的关键。在这一指标上，人民币的作用非常有限。

在全球国库中的份额方面，近年来人民币占比已从3%降至2%。人民币在环球银行金融电信协会（SWIFT）系统中的使用率低于3%。

保持控制权

与美国和欧洲的金融中心相比，中国缺乏丰富且多样化的可投资金融市场资产。

这在很大程度上反映了当局希望保持对中国金融体系的控制，避免市场波动带来的潜在不稳定性，并维持包括汇率低估在内的货币主权。

这些意愿通过资本管制和缺乏可兑换性而得到加强。投资者对能否自由进出中国市场表示担忧。

中国试图为国际化提供更大空间，通过将国际业务转移到香港，国内业务集中于上海或北京，来分割人民币的国际和国内角色。这种分割是一种未经检验的货币发展模式。

未来几年，人民币的国际角色很可能会扩大，尤其是在亚洲地区作为贸易和支付工具的作用。

但目前尚不清楚当局是否真的希望人民币完全国际化，而国家驱动的货币国际化模式能否成功也尚无定论。

话虽如此，只要中国的金融市场仍不够发达，资本管制依然存在且缺乏可兑换性，并且当局不准备让市场机制在中国的货币政策中发挥更大作用，那么人民币作为国际货币的增长将依然有限且受限。OMFIF

作者是官方货币与金融机构论坛（OMFIF）的副主席兼首席经济学家