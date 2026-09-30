稳定币会是货币的未来吗？

该技术可以提高安全性并降低成本，但也并非没有风险

美国和欧洲在稳定币立法上的分歧十分显著，反映出双方在货币主权和金融稳定方面更广泛的争论。 图片来源：UNSPLASH

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稳定币是一种旨在维持稳定价值的数字资产，近年来经历了爆炸式增长。

截至2026年初，稳定币的总市值约为3200亿美元——与几年前不足500亿美元的规模相比，增幅巨大。

这催生了新的监管框架，并引发了关于其对金融稳定、货币政策和国际货币体系影响的重要问题。