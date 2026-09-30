The Business Times
business-time-50

稳定币会是货币的未来吗？

该技术可以提高安全性并降低成本，但也并非没有风险

    • 美国和欧洲在稳定币立法上的分歧十分显著，反映出双方在货币主权和金融稳定方面更广泛的争论。
    • 美国和欧洲在稳定币立法上的分歧十分显著，反映出双方在货币主权和金融稳定方面更广泛的争论。 图片来源：UNSPLASH

    Nadia Gharbi &

    Xiao Cui

    Published Wed, Sep 30, 2026 · 10:54 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    稳定币是一种旨在维持稳定价值的数字资产，近年来经历了爆炸式增长。

    截至2026年初，稳定币的总市值约为3200亿美元——与几年前不足500亿美元的规模相比，增幅巨大。

    这催生了新的监管框架，并引发了关于其对金融稳定、货币政策和国际货币体系影响的重要问题。

    此翻译对您是否有帮助？

    Stablecoinsdigital currencyCentral Bank Digital Currencies (CBDCs)

    TRENDING NOW

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    Tuas Road Viaduct’s phase two will extend the viaduct at its western and eastern ends, and will link Pioneer Road, Tuas South and Tuas Port.

    Hwa Seng Builder, two China companies win S$1.2 billion Tuas Road Viaduct phase two contracts

    Ang’s San Miguel holds nearly 25% of Luzon’s installed capacity and Lopez’s First Gen accounts for 12%.

    Deal between tycoon friends sparks scrutiny of Philippine power sector

    Between May 2024 and July 2026, around two-thirds of the estimated 640 tankers loaded at the Westridge Marine Terminal in Vancouver arrived in Asia.

    Canada is upping oil flows to Asia, but South-east Asia’s refineries aren’t ready to handle them yet

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More