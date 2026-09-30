稳定币会是货币的未来吗？
该技术可以提高安全性并降低成本，但也并非没有风险
- 美国和欧洲在稳定币立法上的分歧十分显著，反映出双方在货币主权和金融稳定方面更广泛的争论。 图片来源：UNSPLASH
查看原文
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
稳定币是一种旨在维持稳定价值的数字资产，近年来经历了爆炸式增长。
截至2026年初，稳定币的总市值约为3200亿美元——与几年前不足500亿美元的规模相比，增幅巨大。
这催生了新的监管框架，并引发了关于其对金融稳定、货币政策和国际货币体系影响的重要问题。
TRENDING NOW
Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose
Hwa Seng Builder, two China companies win S$1.2 billion Tuas Road Viaduct phase two contracts
Deal between tycoon friends sparks scrutiny of Philippine power sector
Canada is upping oil flows to Asia, but South-east Asia’s refineries aren’t ready to handle them yet