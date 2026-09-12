纪律的回报：我为何选择服务而非独处
重返职场，不再背负晋升压力，这带来一种宁静的喜悦，在公共服务领域尤其如此。
- 作者表示，当同龄人追逐最新的生活服务产业群升级时，他将每一次薪资增长都视为未来自由的“燃料”，并尽可能地储蓄和投资。 图片：ST
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
我对经济学的理解并非来自教科书，而是始于早餐桌上。在我的家里，“足够”是一个不断变化的目标。
我清晰地记得，上学前我和兄弟姐妹们围坐在餐桌旁，看着母亲小心翼翼地分配面包，因为我们没有一整条面包可供分享。
我们每人分到一片半的印度煎饼（roti）——这个精确的分数让我从小就懂得，每一点资源都必须精打细算，不容丝毫浪费。
那一片半的面包，奠定了我自律人生的基础。
一位自学成才的投资者
因为深知稀缺的滋味，我在领到第一份薪水后不久，便积极投身于市场研究。由于没有正式的金融背景，我完全是自学成才。
我夜以继日地钻研 Warren Buffett 的著作，试图将长期复利投资所需的心性内化于心。
我奉行“买入并持有”的信条，尽管这条路远非一帆风顺。我的投资哲学在市场的残酷教训中得以磨练——相当一部分的亏损和“错误判断”让我时刻保持谦逊。
最终，我意识到自己无需成为天才。在选股的世界里，只要正确率略高于50%就足够了，前提是你必须有足够的纪律性，在市场崩盘时坚持平均成本法（dollar-cost average）投资，并有足够的耐心让时间发挥其强大的作用。
投资行为中，风险与运气并存。正如心理学家 Daniel Kahneman 所言，其公式为：成功 = 天赋 + 运气；巨大的成功 = 多一点天赋 + 很多的运气。
他强调，极端的成功在很大程度上依赖于有利且不可预测的环境，而不仅仅是技能。就我个人而言，我能在1.88新元时持有新加坡交易所 (Singapore Exchange) 的股票，在约5新元时卖掉一半，并将另一半持有至今，我认为这纯属运气。
当同龄人追逐最新的生活服务产业群升级时，我将每一次薪资增长都视为未来自由的“燃料”，并尽可能地储蓄和投资。这种默默无闻、甚至有些枯燥的纪律，最终带来了回报。
到我50岁出头时，它赋予了我终极的奢侈品：财务上的自主权，让我能够辞去一份高压的高级职位，并“转换跑道”。
第二幕：回归公共服务
许多人将提前退休视为退隐至高尔夫球场的机会，但我发现自己内心有一种无法安分的、渴望贡献的欲望。
我选择重返公务员系统，作为我的第二段职业生涯。这仿佛是一个圆满的回归。
正是公共部门提供的稳定性，让一个分着面包吃的孩子最终得以茁壮成长。现在，我希望将自己的经验回馈给这个为我铺平道路的系统。
如今，激励我的不再是晋升到下一个级别，也不是获得更丰厚的奖金。现在，我的“投资回报”是作为一名经验丰富的员工为公众做出贡献所带来的满足感。
超越退休的地平线
如今，我奉行活在当下、享受每一天的哲学。在工作中不再有“企业阶梯攀登”的焦虑症，这带来一种深刻而宁静的喜悦。
随着新加坡步入“超老龄化”时代，“退休年龄”这一传统概念很可能成为一个过时的里程碑。对我而言，年龄不是退出的理由，而是一个可以用来创造价值的优势视角。
我计划只要还能做出有意义的贡献，就会一直服务下去。在这条跑道上，我不再与时间赛跑。我只是一个最终有足够面包可以分享的人，并打算尽可能长久地将它传递下去。
本文作者年届六旬出头，曾两度担任公职，他倡导在晚年继续终身学习并积极做出贡献。
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