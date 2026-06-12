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2026年世界杯的经济提振效应或被夸大

大型体育赛事有望提振主办国经济，但这并非必然。

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    • 尽管未来挑战重重，但国际足联预计，世界杯将为全球国内生产总值（GDP）贡献超过400亿美元。
    • 尽管未来挑战重重，但国际足联预计，世界杯将为全球国内生产总值（GDP）贡献超过400亿美元。 图片来源：路透社

    Andrew Hammond

    Published Fri, Jun 12, 2026 · 12:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    2026年国际足联世界杯已于周四（6月11日）在万众期待中拉开帷幕，但关注这场盛事的不仅是球迷。

    各国政府也将密切关注本届赛事带来的经济影响。然而，尽管本届世界杯将为北美地区带来显著的经济刺激，但其全球性影响可能远不及一些预测所显示的那么大。

    诚然，一些大型体育赛事确实不仅在体育上取得了成功，在经济上也同样如此。

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