从避风港到大撤离：英国的财富大外逃

政府的批评者声称，超级富豪的持续外流将演变成一场溃逃，对国家经济造成沉重打击。

根据Savills汇编的数据，随着百万富翁逃离英国，伦敦顶级房地产价格在过去十年中已下跌约11%。 照片来源：BLOOMBERG

[伦敦] 英国偏爱高税收的中左翼政府，是否正在吓跑超级富豪？近期一连串备受瞩目的富豪出走事件，无疑指向了这个方向。

英国亿万富翁、对冲基金经理兼慈善家 Christopher Rokos 近日宣布，他将把税务居所从英国迁往希腊。另一位对冲基金亿万富翁 Alan Howard 也已迁居瑞士。

许多曾将英国首都作为家园的全球顶级富豪，例如金融大亨 Kurt Bjorklund、钢铁业巨子 Lakshmi Mittal 和埃及实业家 Nassef Sawiris，近期也已将主要居所迁往他国。

如果你去问伦敦庞大的税务顾问、财富管理和房地产经纪人生态系统中的任何一员，你都会听到同样的抱怨：由于全球富豪正在离开，生意越来越难做了。

伦敦的豪宅市场也受到了影响。根据英国最大的房地产公司之一Savills汇编的数据，过去十年间，上海、巴黎、新加坡和北京等城市的顶级住宅价格平均上涨了22%，而西班牙首都马德里和海湾城市迪拜的房价更是飙升了80%；同期，伦敦的顶级住宅价格却下跌了约11%。

英国政府对此不以为然。“英国是一个宜居、创业和发展业务的好地方，”就业与养老金大臣 Pat McFadden 近日声称。

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一份政府政策声明补充道：“英国凭借其具有竞争力和稳定的税收制度、深厚的资本市场、世界一流的大学以及高技能的劳动力，依然是人才和投资的理想目的地。”

但政府的批评者声称，超级富豪的持续外流将演变成一场溃逃，对国家经济造成沉重打击。“财富创造者离开英国，意味着年轻人的机会更少，而我们其他人则要支付更多税款，”在野的中右翼保守党影子财政大臣 Andrew Griffith 表示。

这种外逃的经济影响是毋庸置疑的。仅 Christopher Rokos 一人，在2025年就估计缴纳了3.3亿英镑（合4.36亿美元）的英国税款，使他成为该国第三大个人纳税人；这笔金额相当于2万1000个英国家庭的纳税总和。

缺乏数据

然而，问题在于英国政府及其批评者都缺乏关于这股外逃潮规模的准确数据。并且出于政治原因，双方都无意澄清此事。因此，整个英国的辩论都充斥着口号，而非事实。

政府批评者最常引用的统计数据显示，仅在2025年，据称就有1万6500名身价至少100万英镑的人士离开了英国。

然而，暂且不论这个数字若属实将是现代史上最大规模的资本外逃之一，该数据是由Henley & Partners——一家向全球流动人士销售居住权和公民身份计划的咨询公司——根据一家南非小型咨询公司 New World Wealth 的数据汇编而成。

得出这些数据所使用的方法从未得到恰当的解释，而Henley & Partners公司本身似乎也已停止引用该统计数据。

但英国政府的官方统计数据也同样没什么帮助。根据该国税务机关的年度报告，登记缴纳英国税款的超级富豪人数仅下降了不到1%，而他们的总税收收入却增长了9%，达到136亿英镑，是2017年以来的最高水平。因此，根据政府的说法，英国的超级富豪群体不仅留了下来，还按时缴税。

可惜的是，这些数据只记录了上一年的纳税情况，远在现任工党政府对富人实施新措施之前。而且，超级富豪的税收收入上升，可能恰恰说明了与英国政府说法相反的情况：超级富豪非但没有留下，反而在通过出售资产和结清税务，为离开做准备。例如，资本收入税收增加了58%，这正是这种趋势的一个迹象。

对富人失去魅力

英国曾为巨富阶层提供了一系列关键优势。该国政治稳定，不仅尊重私人产业，其司法系统也极力捍卫和主张财产权。

英国的隐私法也让超级富豪能够将其身份地位免受窥探。时至今日，若无特定的法院命令和大量昂贵的调查，几乎不可能确定伦敦房地产的最终受益人。

此外，还有优惠的税收制度，包括著名的非本籍（non-domiciled）或“non-dom”身份。该身份允许在英国居住的人士仅就其在英国赚取的收入纳税，而无需为其在英国境外拥有的财富纳税。这为他们提供了大幅且完全合法的节税机会。

如今，这些特权大多已不复存在。“non-dom”身份已于2025年被废除，取而代之的是一个远不那么优惠的方案。房产购置的印花税费用飙升。一项每年对价值超过200万英镑的住宅征收的“豪宅税”将从2028年起实施。而当现任政府在10月晚些时候公布预算提案时，一项新的“财富税”也可能出台。

对于超过12万5140英镑的收入，最高所得税税率为45%，资本收入税为24%，对价值超过32万5000英镑的遗产征收40%的遗产税，在这种情况下，英国不再是富人的磁石也就不足为奇了。

财富争夺战中的竞争对手

这场超越英国的竞赛随着新参与者的加入而日趋激烈。亿万富翁 Rokos 现在迁居的国家希腊，在最初15年里每年只征收10万欧元（合11.2万美元）的固定外国所得税。

在地中海沿岸，意大利对同样的安排收费30万欧元。

而超级富豪的传统避风港也知道必须保持竞争力。去年11月，瑞士人民在一次公投中投票否决了一项对遗产征收50%税的提议。

为捍卫其政策，英国大臣们声称，鉴于国家财政状况岌岌可危且国债高企，政府需要扩大税基。

但希腊和意大利的财政状况比英国更糟，这并未阻止两国向全球富豪提供税务优惠。

现实情况是，英国现任统治者正在进行一场他们自认为是零风险的文化战争，煽动民众对超级富豪的敌意。与此同时，他们的对手也知道，为富人捍卫税务优惠很难获得民众支持，因此他们只批评政府，却不提供替代方案。

这就是为何辩论双方都不是很热衷于收集——更不用说基于——准确的统计数据进行辩论。

这也是为何英国最富有的人将继续把他们的财富转移到更“阳光”的地方。海峡时报