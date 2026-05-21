印度在伊朗战争问题上的立场：不作为的代价

新德里精心盘算的“中立”立场，引发了对其外交政策局限性的辩论

为应对印度紧张的石油储备状况，总理 Narendra Modi 已呼吁民众减少驾车、尽可能居家办公，并减少购买黄金。 图片来源：EPA

5月11日，印度总理 Narendra Modi 采取了一项不同寻常的举措。他呼吁印度民众减少驾车出行，尽可能居家办公，并减少购买黄金。

该国的战略石油储备承压；燃油价格上涨，卢比汇率动荡。这一切本不该如此。印度本应是一个按自己的方式在世界舞台上游刃有余的新兴大国，而不是一个因他国战争而实行能源配给的国家。

这场战争始于2月28日，当时美国和以色列对伊朗发动联合空袭，导致最高领袖 Ali Khamenei 丧生，并引发了一场地区性冲突。此后，黎巴嫩、巴林、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯及其他地区相继卷入其中。