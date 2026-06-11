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随着州选举临近，马来西亚的稳定红利面临新考验

选举将提出一个问题——希盟和国阵能否在州级层面竞争的同时，在布城维持合作伙伴关系？

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    • 除了州选举，更广泛的问题是 Anwar 的联盟能否应对那些在表象之下积聚的压力。
    • 除了州选举，更广泛的问题是 Anwar 的联盟能否应对那些在表象之下积聚的压力。 图片来源：BLOOMBERG

    Simon Tay

    Published Thu, Jun 11, 2026 · 02:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    如今的马来西亚看起来比过去几年平静了许多。继2018年大选后的动荡以及几届政府的不稳定之后，首相 Anwar Ibrahim 在维系一个广泛的团结政府方面，表现超出了许多人的预期。

    希望联盟（Pakatan Harapan, PH）、国民阵线（Barisan Nasional, BN）以及来自沙捞越和沙巴的本土政党并非天生的合作伙伴。但就目前而言，这一联盟安排得以维持。

    经济状况对此有所帮助。增长势头更为强劲，林吉特走强，投资者也开始以更强的信心重新审视马来西亚。在2026年第一季度，经济增长了5.4%，净外国直接投资流入达到228亿林吉特（72亿新元）。

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