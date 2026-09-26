人工智能的下一个瓶颈是领导者的公信力
有效的沟通和支持性的文化将有助于加速技术创造商业价值
- 有公信力的领导者应在猜测和谣言填补信息空白之前，解释人工智能预计将如何影响各项任务和职位——哪些人会受到影响，以及大约在何时受到影响。 图片来源：PEXELS
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
在我们最近于新加坡为资深人力资源领导者举办的一场圆桌会议上，一位与会者一针见血地指出：“如果你的领导者对技术没有好奇心，他们将撑不过十年。”
这一坦率的评估点明了企业在人工智能领域所面临的一个重要现状：技术的发展速度已经超过了领导者引导其发展的信心。
Heidrick & Struggles的最新研究表明，许多领导者已经感受到了同样的不安。全球有44%的首席执行官和董事会领导将人工智能视为他们最紧迫的挑战之一，但只有39%的人对自己的企业有效应对该技术的能力抱有高度信心。
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