Nvidia 投资者指南：如何应对（可能）失去 CEO 的局面

如果失去 Jensen Huang 这位首席执行官，该公司很可能会失去部分市场份额及其强大的定价权。

科技界人士喜欢为不可预测的事情赋予伪科学的概率。

以P(doom)为例，这是一个备受争议的概率，指的是人工智能毁灭人类的可能性。在 Nvidia 首席执行官 Jensen Huang 与一名涉嫌为中国间谍的女性存在婚外情的消息曝光后，这家全球最大芯片制造商的投资者们正在进行另一种 P(doom) 的计算。

首席执行官离职是相当普遍的现象，即便是非自愿离职。世界大型企业联合会 (The Conference Board) 的数据显示，2025年离开罗素3000指数 (Russell 3000) 公司的首席执行官中，约有七分之一是被迫离职的。一些CEO的离去会带走一部分股东价值；而在另一些情况下，情况则恰恰相反。

Jensen Huang 目前的处境非同寻常，Nvidia 董事会的一个独立委员会正在对此事进行调查。

当 McDonald’s 和 Intel 因老板与员工发生两厢情愿的关系而分道扬镳时，两家公司的股价跌幅均不到3%。而在零售商 Kohl’s，其首席执行官 Ashley Buchanan 在2025年因与一名供应商发生关系而被解雇，反而推动股价上涨了8%。

然而，在拥有明星CEO的公司，风险要高得多。

Tesla 的例子或许更具参考价值。2018年，美国证券交易委员会 (US Securities and Exchange Commission) 以误导股东为由起诉该公司，并要求罢免 Elon Musk 的首席执行官和董事长职务。根据 LSEG 的数据，其股价下跌了15%——这或许反映了市场预估他实际被罢免的可能性很低。

一个更近的例子是：2023年，OpenAI 首席执行官兼联合创始人 Sam Altman 因对董事会“不够坦诚”而被罢免。

尽管 OpenAI 并未上市，但这一消息使其部分所有者 Microsoft 的市值蒸发了近500亿美元。当 Microsoft 在接下来的周一宣布聘用 Altman 时，这家软件巨头的估值回升了超过500亿美元。

作为参考，根据 PitchBook 的数据，几个月后 OpenAI 的估值达到近900亿美元——当时 Altman 已经重返岗位。

由于一种奇特的利润上限结构，Microsoft 的投资并非传统股权。但周一的涨幅表明，Altman 的价值占据了该公司一半以上。

高风险

在丑闻曝光前，Nvidia 的市值高达4.5万亿美元，那么 Huang 的个人价值能占到其中的多大一部分呢？

即使没有他担任首席执行官，该公司也积压了足够满足未来数年需求的客户订单。但如果没有这位亲力亲为的领导者，公司很可能会失去部分主导市场份额和强大的定价权，而这都体现在其毛利率上。

我们来做一个粗略的分析。Bank of America 的分析师估计，假设 Nvidia 能够保持其在 GPU（图形处理器）芯片市场72%的份额及其73%的毛利率，那么该公司在2030日历年的毛利润预计将达到9300亿美元。

但如果其市场份额下降至不再占据主导地位的50%，且盈利能力滑落至65%——这大约是其目前水平与 AMD 盈利水平的中间点——其预测利润将减少3000亿美元。

假设投资者对每美元利润的估值倍数保持不变，这意味着公司价值将损失1.4万亿美元，相当于 Huang 的事件曝光前公司价值的30%。

截至周二（11月10日），投资者的预期并未如此悲观。Nvidia 的股价已下跌10%。部分原因可能在于，即使 Huang 留任，该公司也已失去一些光环和一定程度的政治影响力。

但总的来说，这个跌幅仅为我们简化计算得出的、在他离职情况下可能损失价值的三分之一。

换句话说，用硅谷的伪概率术语来表达，Nvidia 自身版本的 P(doom) 目前在30%左右。忘了那些关于人工智能灾难的预测吧：这才是需要关注的新数字。金融时报