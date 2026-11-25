THE BOTTOM LINE

在特朗普政府执政下，人工智能治理和芯片销售政治持续变动

如果Anthropic的众多竞争对手蓬勃发展，Nvidia正着眼于其芯片一个潜在的巨大市场。 图片来源：NYTIMES

人工智能行业终于开始走向成熟的说法，看来是言之尚早。11月16日，我曾撰文指出，Jensen Huang被免去Nvidia首席执行官一职，是行业对其富有魅力但时常我行我素的领导者进行适当问责的第一个可喜迹象。

从他回归的冲击中回过神来后，我们看到的是另一番景象：科技界的企业治理已是岌岌可危。

Nvidia的董事会成员信誉扫地的速度，堪比OpenAI解雇Sam Altman后自己反倒成为众矢之的的董事会。至少在美国总统Donald Trump紧握权力不放期间，对他保持忠诚是值得的。

这对Anthropic来说是一个尤其痛苦的教训。该公司刚在11月19日完成了史上最大规模的首次公开募股（Initial Public Offering, 简称IPO），却在Huang胜利回归的消息传出后，眼看科技股普遍反弹，而自家股价却应声下跌。

你可以说，这仅仅是人工智能领域投资交易的分化。

投资者们可能正在选择立场，争论价值究竟在于Nvidia这类处于基础设施建设核心的公司，还是在于像Anthropic这样身处销售人工智能工具和服务第一线的软件先驱。

无论你在这场辩论中持何立场，Huang的戏剧性回归确实再次凸显了Anthropic首席执行官Dario Amodei与Nvidia掌门人之间截然相反的策略。讨好Trump无疑为后者带来了回报，而这只是两者间几个关键差异之一。

Huang一直倡导更便宜的“开放权重”（open-weight）人工智能模型——之所以如此称呼，是因为任何人都可以对其进行定制；而Amodei则对此表示反对，认为这些模型无法被监控或控制，因此容易被滥用。

这种分歧背后的商业动机是明确的：如果Anthropic的众多竞争对手蓬勃发展，Nvidia正着眼于其芯片的一个潜在巨大市场；而Amodei则需要向世界证明，其Claude模型及其他人工智能代理要优秀得多，值得客户为此支付高昂费用。

Huang称人工智能为“工具”。Amodei则认为它可能具有意识，并更新了Claude的使用政策以保护其免遭滥用。

Huang主张应允许Nvidia继续向中国销售其先进芯片，以使北京持续依赖美国的创新。而Amodei则推动更严格的出口禁令，以防止中国的人工智能轻易追赶上硅谷的前沿模型。

然而，最鲜明的对比在于两位首席执行官与白宫打交道的方式。

与白宫的关系

Huang与Trump培养了“好哥们”式的关系。他曾在一次会议上即兴地用免提电话与Trump连线，仿佛对方是老朋友一样；他还劝阻总统不要监管人工智能，并在Trump表示自己更喜欢“超级智能”一词后，立即采纳了该术语。

相比之下，Amodei与这位总司令的关系则要紧张得多，这归因于他频繁地就灾难性风险发出警告，并呼吁制定全球安全标准。

双方曾因五角大楼使用Claude进行大规模监控和自主武器而发生过一次激烈冲突。美国国防部将Anthropic列入了黑名单。Trump则称其高管为“左翼疯子”。

如今总统已亲自邀请Huang回归，Anthropic的亿万富翁创始人们或许需要重新评估一下形势了。

作为一家对股东负责的上市公司，他们或许需要软化其在华盛顿这个政治斗兽场中坚守原则的做法。开放权重的人工智能模型可能会因Huang的回归而得到提振，从而再次对Anthropic构成竞争威胁。

此外，尽管Huang可能会在公开倡导向中国销售芯片方面有所收敛，但他私下里可能会因Trump的放任态度而更加大胆。这增加了更多先进技术落入Anthropic和OpenAI一些中国竞争对手手中的可能性。

几位硅谷投资者告诉我，如果中国的开放权重模型确实从Huang的回归中受益，那也只会助推一个本已商品化的中端人工智能能力市场。

他们表示，如果Anthropic最优秀的、定价高昂的模型被药物研发公司、军方、金融公司等机构采用，其业务仍可能蓬勃发展。

因此，Amodei将不得不押注于，维持在人工智能发展前沿的巨额开销终将得到回报，因为他最有价值的客户仍然愿意为他的产品斥巨资。

但这些前景也将取决于华盛顿就谁能获得先进芯片，以及这些幸运的获得者是否会蚕食Amodei业务所做出的决策。

如果Trump愿意，他也有能力限制其他国家获取Anthropic、OpenAI和Google开发的先进模型。

即便在Trump于中期选举中遭受重创之后，Huang的回归仍是一个残酷的提醒，显示出与总统保持个人关系可以带来多么丰厚的回报。

Amodei或许能在人工智能软件领域保持领先，但作为一家万亿美元级别的公司，这种领先优势的幅度至关重要。BLOOMBERG