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巴基斯坦正在打破一些长期存在的投资迷思

伊斯兰堡在海湾地区扮演的意想不到的和平调解角色，使其重回机构投资者的视线

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霍尔木兹海峡关闭带来的能源冲击并未导致巴基斯坦公共财政崩溃，也未出现货币危机。 图片来源：路透社

Shuli Ren Published Wed, May 27, 2026 · 07:00 AM