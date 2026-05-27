THE BOTTOM LINE
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巴基斯坦正在打破一些长期存在的投资迷思
伊斯兰堡在海湾地区扮演的意想不到的和平调解角色，使其重回机构投资者的视线
- 霍尔木兹海峡关闭带来的能源冲击并未导致巴基斯坦公共财政崩溃，也未出现货币危机。 图片来源：路透社
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本文由AI辅助翻译
随着伊朗战争的拖延，新兴市场大国正因石油贸易最重要通道之一的霍尔木兹海峡被关闭而陷入困境。
土耳其的外汇国库正以前所未有的速度消耗，印度卢比跌至历史新低，促使其考虑所有应对选项，而印度尼西亚则通过大幅加息来捍卫本国货币。
如果这些重量级国家都举步维艰，那么较小的国家又有多大机会呢？
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