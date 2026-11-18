中国可能不会实施稀土禁运，但会保留这一威胁。

加利福尼亚州的一处稀土矿。欧盟和美国已在投资稀土的替代供应源。 图片来源：路透社

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[柏林] 经济安全是全球各国政府的首要关切。但采取具体措施来加强经济安全的，主要是欧盟和美国等最大经济体。这些措施旨在迫使其经济伙伴改变行为，或寻找替代方案。

对于较小的经济体而言，减少在霸凌和胁迫面前的脆弱性的唯一可行选择就是多元化。

2020年，当澳大利亚呼吁对冠病（Covid-19）的起源进行国际调查时，中国以进口限制作为惩罚。此后，澳大利亚已将其出口市场多元化。

如今，加拿大因拒绝向总统 Donald Trump 的贸易要求低头，正面临其最大贸易伙伴美国的愤怒。尽管加拿大正承受着痛苦，但它仍在不懈地努力，将出口转向其他市场。

但在某些商品，特别是稀土矿产方面，即便是全球最大的经济体也发现其选择有限。

稀土是许多高科技产品的关键投入要素，包括一些最先进的武器（如美国的 F-35 战斗机），以及用于电动汽车和风力涡轮机的永磁体。

但全球的稀土及其制成的永磁体供应高度集中，中国在其中占据绝对主导地位。

欧盟和美国的决策者已将确保这些商品的获取途径列为经济和安全的重中之重。去年初，当中国对这些产品实施出口许可制度时，他们对中国主导地位的焦虑症进一步加剧。

尽管北京方面既未实施正式配额，也未实行全面禁运，但在申请处理期间，出口量急剧下降。

欧美汽车制造商立即感受到了冲击，因为他们维持着极低的库存——这反映了全球化所催生的“准时制”（just-in-time）供应链策略。

诚然，出口很快就恢复了，2025年中国的稀土出口量最终相较前一年有所增加。如今，中国继续向西方客户供应这些关键的投入要素。

但出口许可制度的存在本身，就向美国和欧洲的决策者发出了一个信号：中国可能随时中断供应。

这在很大程度上是一场政治表演。在这场稀土的“选择博弈”中，中国拥有升级优势：它可以通过切断稀土供应，给西方经济体造成高昂的代价。

然而，中国几乎没有动机动用这一选项，因为禁运是一种效果有限的一次性武器。

2010年，当中国通过常规配额大幅削减稀土出口时，价格飙升。但用户很快找到了将影响最小化的方法，例如重新设计产品和流程以减少对稀土的需求，以及寻找替代供应。价格最终回到了正常水平。

供应多元化

如今，欧盟和美国已在投资替代供应源，而中国似乎也明白，只要不完全动用许可制度所创造的升级选项，这一选项就依然有价值。

尽管如此，中国可能升级局势的阴影在西方挥之不去。西方媒体大肆报道供应中断或价格飙升，加剧了紧张气氛，但对供应恢复或价格回落的关注则少得多。

但欧盟和美国已逐渐认识到，建立稀土替代供应链是一个缓慢而昂贵的过程，因为只要中国不升级局势，新的采矿项目就无法盈利。

在欧洲，开发替代供应源的努力至今毫无进展，尽管德国总理 Friedrich Merz 等欧盟领导人呼吁增加对此类项目的投资。美国虽然投入更多，但取得的进展也付出了高昂的代价。

建立库存是一种更便宜的选择——美国一直在这样做，而像 Merz 这样的领导人也在欧盟大力倡导。例如，自1983年以来，日本的稀有金属国库使其能够抵御供应冲击。

尽管中国试图阻止稀土囤积，但其能力有限。即使中国海关当局加强对大宗订单的审查，他们也无法监控成千上万家西方公司对稀土的需求中，哪些是用于当前生产，哪些是用于增加库存。

此外，西方的官方库存可以从现有的非中国来源采购。

无论如何，双方可能都会继续选择高调备战，而非直接冲突。中国可能不会实施禁运，但会保留这一威胁。

与此相符的是，中国在11月将此前暂停实施额外稀土出口管制的期限又延长了两个月。

西方可能无法实现自给自足，但会继续寻求减少其在供应冲击面前的脆弱性。

可能的结果将是一种不稳定的平衡：中国继续批准大部分民用出口许可，同时保留延迟特定货物的能力。

这将迫使西方政府承担维持库存和建立有限的非中国产能的额外成本。

相关的政策问题不在于能否消除对中国的依赖，而在于为应对暂时性的供应中断，购买多大程度的保险是值得的——以及如何防止这种保险演变为对任何声称具有战略重要性的行业的无限制补贴。PROJECT SYNDICATE

作者是博科尼大学（Bocconi University）欧洲决策研究所所长