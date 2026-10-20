Waico：中国人工智能“俱乐部”的真正意图
这个总部位于上海的组织，无需官方权威即可塑造全球人工智能的应用格局。
- 中国于7月成立了世界人工智能合作组织。 照片：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
9月26日宣布的中美人工智能对话表明，两国正务实地努力，为不断升级的科技战设立“护栏”。
此前，中国于7月成立了世界人工智能合作组织 (Waico)。次日，中国国家主席Xi Jinping在世界人工智能大会开幕式上呼吁建立一个“公正、公平”的全球人工智能治理体系，并警告不要在该领域“泛化国家安全概念”——这显然是对美国政策的反驳。
西方倾向于将Waico的成立视为一场作秀。尽管有29个国家签署了协议，但没有一个七国集团（G7）成员国加入，欧盟国家也无一参与。
TRENDING NOW
GCash parent Mynt rises in market debut after South-east Asia’s top 2026 IPO
In the age of AI, what is a university education for?
Singapore to use ‘every legal and regulatory lever’ against companies linked to haze: Shanmugam
‘IPOs are not the only vehicle’: KKR heads for record exits even as firms stay private for longer