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Waico：中国人工智能“俱乐部”的真正意图

这个总部位于上海的组织，无需官方权威即可塑造全球人工智能的应用格局。

    • 中国于7月成立了世界人工智能合作组织。
    • 中国于7月成立了世界人工智能合作组织。 照片：路透社

    Eddie Milev

    Published Tue, Oct 20, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    9月26日宣布的中美人工智能对话表明，两国正务实地努力，为不断升级的科技战设立“护栏”。

    此前，中国于7月成立了世界人工智能合作组织 (Waico)。次日，中国国家主席Xi Jinping在世界人工智能大会开幕式上呼吁建立一个“公正、公平”的全球人工智能治理体系，并警告不要在该领域“泛化国家安全概念”——这显然是对美国政策的反驳。

    西方倾向于将Waico的成立视为一场作秀。尽管有29个国家签署了协议，但没有一个七国集团（G7）成员国加入，欧盟国家也无一参与。

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    Artificial IntelligenceUS-China tech warSemiconductors

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