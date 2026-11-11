机器人的“肌肉”与“大脑”：中国会领先吗？

在华尔街质疑其人工智能赌注之际，中美在机器人技术领域的竞争格局却大不相同。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

美国中期选举后科技股的回调，重新引发了一个老问题：人们对人工智能的期望是否已经超前于其回报？

随着投资者重新评估人工智能相关交易，抛售潮蔓延至中国内地和香港股市。Anthropic在其首次公开募股（IPO）文件中称，人工智能可能以超越电力或互联网的规模改变经济。

芯片、电力和数据中心的账单已然来临，投资者想知道他们需要为这场变革等待多久。