新加坡的人工智能雄心：须提升每兆瓦电力的使用效率

能源系统和算力须协同规划

在数据中心和半导体制造业的推动下，未来十年新加坡的峰值电力需求预计将以每年2.9%至6.5%的速度增长。 图片：CMG

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人工智能常被视为一场数字革命。但每一项人工智能服务最终都依赖于实体基础设施：芯片、电力系统、冷却设备、网络和电力。

这对新加坡至关重要，因为电力、土地、水和电网容量都受到限制。问题不仅在于人工智能数据中心将消耗多少电力，还在于高能耗设施的上线速度与电力基础设施扩建所需时间的对比。

能源市场管理局 (能源局) 预计，在数据中心和半导体制造业等因素的推动下，未来十年新加坡的峰值电力需求将以每年2.9%至6.5%的速度增长。