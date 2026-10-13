星巴克可以出售中国业务，但无法摆脱中国风险

THE BOTTOM LINE

这家咖啡巨头是否能借此保住其在这一重要但日益艰难的市场中的地位？

由于星巴克仍持有该业务 40% 的股份，其与中国业务之间能够保持的距离是有限的。 图片来源：路透社

当商业压力与政治风险交织时，星巴克决定通过放弃多数控股权、将其交给本土合作伙伴来振兴中国业务，这看起来愈发像是一种明智的运营方式。

去年 10 月，一名美国国会议员以该争议地区存在种族灭绝指控为由，呼吁这家咖啡巨头关闭其在中国最西部新疆自治区首府乌鲁木齐新开设的两家门店。

星巴克已同意在 2025 年将其中国业务 60% 的股份出售给私募股权公司博裕资本，此举降低了其遭受此类批评的风险敞口，尽管仍无法完全摆脱。