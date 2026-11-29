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取消廉价手机套餐，可能就像提高电价或公共交通票价一样不受欢迎

根据协议，合并后的StarHub-M1集团预计到2030年，每年将产生1.1亿新元的运营支出协同效应。 图片来源：TAY CHU YI, BT

[新加坡] 去年，当Simba Telecom试图收购M1的电信业务时，本专栏曾指出，尽管行业参与者数量减少，此举仍可能导致更激烈的价格竞争——在本地电信领域，当消费者比当投资者更好。

尽管Simba在澳大利亚上市的母公司Tuas Ltd期望从网络和运营整合中获得实质性收益，但其提议的全现金收购及相关的融资活动，被表述为其增长征程新篇章的开始。

市场对此作出了相应反应。交易提案宣布后，Tuas的股价大幅飙升。另一方面，星和 (StarHub) 则遭遇抛售，因为它下调了业绩指引，并表示将采取更激进的商业姿态。

一年多后，M1如今即将被星和收购，而非Simba。但是，星和将其全股票收购方案定位为行业整合，而非增长举措。

在11月24日的一份声明中，星和首席执行官Nikhil Eapen回顾了公司与M1曾作为“挑战者”，通过为新加坡人提供选择来推动行业竞争力的岁月。他说：“那个篇章现在正在结束。”

“四家运营商在同一个成熟市场中竞争，将无法再提供新加坡未来所需的基础设施，而整合就是答案。将星和与M1合并，是让两个挑战者成为新加坡数字未来建设者的方式。”

许多市场观察人士表示，这可能意味着本地电信公司之间价格战的结束，而这场价格战使消费者受益多于投资者。

反映了这种市场情绪，星和上周上涨了10.8%，而新电信 (Singtel) 上涨了4.1%。就连Tuas也录得20.8%的涨幅，并因此收到了澳大利亚证券交易所关于其股票异常交易活动的问询。

新加坡电信业的格局是否已经从有利于消费者转向有利于投资者？新加坡电信股还能攀升多高？

M1估值偏低

星和计划发行6.517亿股新股，连同3.8亿新元的净债务，以收购M1。这些新股将占星和扩大后股本的27.4%。吉宝 (Keppel) 将持有合并后集团23%的股份，其余4.4%将由M1的其他现有股东持有。

根据星和1.04新元的15天成交量加权平均价计算，该交易对M1的企业价值 (Enterprise Value, 简称EV) 定价为10.6亿新元。

一些分析师表示，他们曾预期吉宝会为M1争取到更高的估值。值得注意的是，Macquarie Equity Research上周在一份报告中称，其先前估计M1的企业价值在11.6亿至12.5亿新元之间。

去年，Simba曾提出以14.3亿新元企业价值，在无债务、无现金的基础上收购M1。

吉宝可能同意此低于预期的估值，原因之一是星和目前是M1唯一可行的买家。另一个原因是，吉宝可能在押注，其持有的星和-M1合并后实体的股份将随时间推移带来可观收益。

根据该协议，星和与M1的估值采用了相似的EV/EBITDA（企业价值与息税折旧摊销前利润之比）倍数，合并后的集团预计到2030年每年将产生1.1亿新元的运营支出协同效应。

若将这些协同效应约11亿新元的净现值考虑在内，星和将发行的新股意味着M1的企业价值为13.6亿新元。

这些运营支出协同效应，是在星和与M1正在进行的成本削减措施之外的额外收益。

马来亚银行 (Maybank) 在上周的一份报告中指出：“星和继续以其现有的成本优化计划节省7000万新元为目标，而M1已确定另外削减4000万新元的独立成本。”

该研究机构表示，总而言之，合并后的星和-M1集团最终可能实现每年2.2亿新元的“稳定状态”成本节省。

廉价套餐的终结？

最大的问题是，过去十年里严重冲击星和与新电信每用户平均收入 (Average Revenue Per User) 的价格战，未来是否会缓和。

让投资者感到乐观的原因之一是，市场上的价格颠覆者数量已经减少。

在收购M1的同时，星和上周表示，已行使一项期权，收购Circles.Life Singapore。这是一家使用M1网络的移动虚拟网络运营商 (Mobile Virtual Network Operator, 简称MVNO)。

星和还在10月份表示将收购MyRepublic的移动电话业务。今年6月，星和的低成本品牌eight Telecom吸收了已停业的移动虚拟网络运营商RedOne的客户。

与此同时，一些分析师认为，面对不断上升的基础设施和网络安全成本，Simba维持其激进定价的能力正在减弱。

马来亚银行在上周的报告中表示，全行业的整合可能会在没有直接提价的情况下，提升剩余参与者的收入。例如，电信公司可以减少对新客户的免费月份和携号转网折扣，或者削减其超额的数据和漫游流量。

当然，风险在于，随着品牌被精简、免费优惠被取消，一些客户可能会流失。

马来亚银行表示，无论如何，星和在短期内无需提高名义价格来吸引投资者。“稳定消费者收入、部分实现成本节约，以及并入M1，这些应足以推动有意义的盈利复苏。”

监管或将趋严

星和预计将在明年上半年完成对M1的收购，并承诺在2027年为其现有股东维持每股0.06新元的股息派发。

根据星和目前的股价，这意味着投资者可以期待至少5.3%的股息收益率，同时等待与M1的合并在2028年及以后带来潜在的盈利能力大幅改善。

然而，这是否会导致星和的股价获得持续的重估，则是另一回事。新加坡的电信行业或许确实需要整合，以便继续升级其网络基础设施并提供良好的客户服务。

然而，取消消费者在过去十年中享有的廉价手机套餐，可能就像提高电价或公共交通票价一样不受欢迎——特别是如果一家大型上市公司同时公布了大幅增长的盈利。

在我看来，星和与M1的合并可能会引来对剩余市场参与者进行更严格监管的呼声，以及在出现问题时实施惩罚性罚款。这并不意味着投资者应该避开新加坡的电信股，但他们不应期望获得不受约束的意外之财。

随着星和与M1完成从一个快速增长行业中的挑战者，向一个成熟的、类似公用事业的行业中坚力量的转型，它们应该预料到，必须与消费者和投资者分享部分效率提升所带来的收益。