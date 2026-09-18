拜特朗普所赐：为何加拿大或将成为欧盟首个“联系成员国”

THE BROAD VIEW

这个想法既荒谬又合乎逻辑

加拿大总理Mark Carney必须谨慎行事，确保采取措施，以防止加拿大的民粹主义者在布鲁塞尔找到一个新的遥远攻击目标。 图片来源：EPA

一个国家能更换大洲吗？加拿大似乎正准备一试。

加拿大总理Mark Carney已宣布，有意寻求与欧盟建立某种新形式的联系成员国关系。这并非异想天开，因为欧盟委员会主席Ursula von der Leyen已经对这一想法表示赞同。

这一提议既荒谬又异常合乎逻辑，取决于你如何看待它。从地理上看，加拿大仍牢牢地扎根于北美洲，与其日益难以预测的南方邻国——美国接壤。

然而，在其他重要方面，近几个月来，加拿大与欧洲国家的共同点显然比与不稳定的美国要多得多。

这是因为在短短一年内，美国已从加拿大在世界舞台上最重要的朋友和盟友，变成了对加拿大主权最明显的威胁。

通过深化与其他欧洲民主国家的关系，Carney显然希望为加拿大购买一份保险，以应对美国总统Donald Trump持续的干预和敌意。这一论点有其逻辑性。

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中等强国联合起来

事实上，在许多方面，这一提议与加拿大自冷战时代以来在国际政治中奉行的多边主义方针非常一致。

Carney在今年早些时候于达沃斯发表的里程碑式演讲中，提到了中等强国需要共同开辟自己的道路，这显然是在回顾这段历史。

无论是过去还是现在，加拿大都无法与世界顶级强国匹敌。但通过与其他志同道合的国家合作，加拿大可以找到自卫和增强自身实力的方法。

当然，不同之处在于，如今美国不再是这些盟友之一，反而成了加拿大最大的威胁。

这一威胁同样不容小觑。尽管自前总理Justin Trudeau那次命运多舛的海湖庄园“恳求之旅”引出特朗普关于“第51个州”的笑话以来，像我这样的观察家就一直在警告这一危险，但如今问题的规模和严重性已经到了不容忽视的地步。

最近的贸易谈判已清楚地表明了这一点。从恶劣的玩笑和冒犯性的地图，到特朗普政府提出更具体的效忠要求。

甚至在就职前，特朗普就捏造了边境贩毒问题让加拿大来解决——总统至今仍不时提起这一怨言。

近期的贸易谈判更是包含了一些相当于让渡加拿大主权的要求。

这些要求包括对加拿大的国际贸易伙伴拥有否决权，在国防采购和安全保障方面对美国形成根深蒂固的依赖，以及令人难以置信的是，甚至试图干涉加拿大的官方双语制度。

向别处寻求帮助

在此期间，加拿大目睹了特朗普身边的人士大肆宣扬阿尔伯塔省分裂的想法，也看到美国大使对加拿大人表现出十足的蔑视。最糟糕的是，即使是那些抱有同情心的美国人，加拿大也几乎没有得到他们的任何支持。

传达的信息很明确：美国人已被一个不尊重加拿大或加拿大人的霸凌政府吓倒。如果加拿大想要捍卫其主权，就必须向别处寻求帮助。没有盟友的国家最是脆弱。

这让我们再次回到一个与欧洲联系更紧密的加拿大。

欧盟是世界顶级的民主国家俱乐部，也是全球一股重要的经济力量。当欧洲各国能够在政治上合作时——这并非总是理所当然——它们就能成为一股与世界其他大国相抗衡的力量。

加拿大与欧洲也渊源已久，这不仅体现在许多（尽管远非全部）加拿大人共同的文化遗产上，也体现在众多国际机构中的外交和防务合作上。

这些组织包括北约、联合国、七国集团、法语国家组织等等。

作为同样面临日益强硬的专制政权所带来的共同弱点的民主国家，加拿大和欧盟成员国有共同的利益来相互保护，并合作捍卫民主价值观和制度。

潜在风险与弊端

关于加拿大成为欧盟联系成员国，有许多悬而未决的问题，这个想法也伴随着一些实际风险。欧盟成员国身份并非没有弊端，十年前的英国脱欧就清楚地证明了这一点。

英国投票决定脱离欧盟，虽然这是一个在经济上存在问题的决定，但支持它的论点也并非没有逻辑。

欧盟成员国身份至今仍存争议，因为汇集主权需要做出牺牲：国家需要放弃单边控制权，以换取共享的、更广泛的利益。

这不是一个小问题。在很大程度上，加拿大在与美国的贸易谈判中反对的，正是对决策权的失控。

虽然现在谈论联系成员国的具体内容还为时过早，但Carney必须谨慎行事，确保采取措施，以防止加拿大的民粹主义者在布鲁塞尔找到一个新的遥远攻击目标。

与欧洲盟友协调政策也可能成为与美国贸易的进一步障碍。

尽管加拿大显然已不能再依赖与南方邻国的信任关系，但两国仍将紧密相连，而且不仅是出于地理位置，也因为数十年的投资和政策，美国很可能仍是加拿大最大的贸易伙伴。

尽管加拿大需要朋友，但国家在行事时，采取一种不会破坏与美国关系的方式至关重要。

亚洲贸易

最后，加拿大必须注意不要忽视这样一个事实：数百万加拿大人的祖籍远在欧洲之外。

环太平洋地区仍然是加拿大在美国之外最大的贸易来源，而且该地区的民主政体在许多方面所处的境地，与加拿大自身的情况比与欧盟国家更为相似。

日本、韩国、澳大利亚和台湾和加拿大一样，都夹在美国和中国的影响力之间，必须找到一条游走于两者之间的道路。因此，在寻找朋友的过程中，加拿大不能过于狭隘或以历史为导向。欧洲是加拿大的过去，但环太平洋地区在其未来中占据着重要位置。

然而，有一点是明确的。加拿大总理明白世界已经改变；旧常态不会再回来。加拿大正在为生存而战，并正采取相应的行动。THE CONVERSATION

作者是英属哥伦比亚大学的政治学讲师