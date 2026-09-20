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MARK TO MARKET

美联储收紧货币政策，新加坡Reits与市场振兴计划面临考验

连贯的企业战略、严格的执行力以及积极的投资者沟通将变得日益重要

Ben Paul

Ben Paul

Published Sun, Sep 20, 2026 · 06:20 PM
    • 海峡时报指数2026年总回报率为26%，低于2025年的28.8%，但涨幅有所收窄。
    • 海峡时报指数2026年总回报率为26%，低于2025年的28.8%，但涨幅有所收窄。 照片来源：商业时报资料照片

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】2022年，为应对疫情后通胀飙升，美国联邦储备局（简称美联储）曾以疯狂的速度加息，本专栏当时警告称，投资者应为大范围的市场抛售做好准备。

    然而，那一轮全球货币政策紧缩的影响，比我预期的要浅和短暂得多。当时物价的上涨压力，主要由疫情后的供应链瓶颈造成，而这些瓶颈很快得到缓解。

    因此，通胀迅速减弱，而经济活动保持韧性。到2023年，许多投资者预期美联储将暂停加息并最终开始降息——美联储确实在2024年底这么做了。

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