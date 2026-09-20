美联储收紧货币政策，新加坡Reits与市场振兴计划面临考验

MARK TO MARKET

连贯的企业战略、严格的执行力以及积极的投资者沟通将变得日益重要

海峡时报指数2026年总回报率为26%，低于2025年的28.8%，但涨幅有所收窄。 照片来源：商业时报资料照片

【新加坡】2022年，为应对疫情后通胀飙升，美国联邦储备局（简称美联储）曾以疯狂的速度加息，本专栏当时警告称，投资者应为大范围的市场抛售做好准备。

然而，那一轮全球货币政策紧缩的影响，比我预期的要浅和短暂得多。当时物价的上涨压力，主要由疫情后的供应链瓶颈造成，而这些瓶颈很快得到缓解。

因此，通胀迅速减弱，而经济活动保持韧性。到2023年，许多投资者预期美联储将暂停加息并最终开始降息——美联储确实在2024年底这么做了。