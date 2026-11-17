但两人会晤最有可能的结果是维持现状

北京方面可能会认为，美国总统 Donald Trump 比中国更需要达成协议，并因此在关税削减问题上施加更大压力。 图片来源：路透社

本周三（11月18日）与周四，美国总统 Donald Trump 将在深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人会议期间，与中国领导人习近平会晤。

就在不到两周前，选民刚刚将国会参众两院的控制权交给了民主党。这将是两位领导人在2026年的第三次面对面会晤，此前的两次分别于5月在北京和9月在华盛顿举行。

这次失败的规模构成了会晤的背景。民主党赢得了至少256个众议院席位和55个参议院席位，并在此过程中成功翻转了八个参议院席位，其中包括德克萨斯州、俄亥俄州和南卡罗来纳州的席位。

在NBC新闻的出口民调中，43%的受访者表示，他们投票的部分原因是为了反对 Trump。

这使得深圳会晤的意义超越了贸易谈判。它同时考验着三件事。

第一，当 Trump 无法再在国内推动立法时，他是否仍能在外交上取得成果。第二，习近平会将一位“跛脚鸭”总统视为施压让步的机会，还是一个承诺已经贬值的合作伙伴。第三，两国之间长达一年的缓和关系能否得以维系。

中国将面对一个更愿意在台湾、技术和人权问题上施压的新一届国会，同时白宫在与北京打交道时，推进其关税议程也将变得更加困难。

今年2月，最高法院裁定 Trump 用来实施4月份关税的紧急状态法并未授予总统此类权力。此后，他便依赖301条款关税作为对中国商品施压的主要手段。

如今，任何新的关税都需要经过更为耗时的法定调查程序，而民主党控制的国会不会将其新获得的权力交给 Trump。

峰会求稳，而非解决争端

深圳会晤将是 Trump 与习近平在2026年的第三次会面，第四次会面计划于12月举行。复旦大学美国研究中心主任 Wu Xinbo 称这一会晤频率是前所未有的。

此前的会晤在维持两国和平局面的同时，并未解决双方的核心争端。

外界普遍评价习近平9月份对美国的国事访问“排场有余，成果不足”。中国并未削减大豆关税，新的美中贸易委员会也未设定成立时间表。

预计美国财政部长 Scott Bessent 将在此前于深圳会见中国国务院副总理 He Lifeng，但分析人士怀疑，鉴于新一届国会即将上任，美中政策存在不确定性，他能做出的承诺有限。

因此，Trump 与习近平会晤最有可能的结果是维持现状：即延长贸易休战期。

Trump 面临的挑战在于，他比习近平更需要一场胜利。他最大的难题是缺乏筹码。习近平坐拥主场之利，其经济连续第二年实现1万亿美元的贸易顺差，而他面对的是一位刚刚失去国会多数席位的总统。

伊朗战争也束缚了 Trump 的手脚，同时给了习近平一张可打的牌。更广泛的海湾冲突是北京最大的担忧，因为它可能威胁到中国的能源供应。这让习近平有理由帮助结束战争，但同时也让他可以为此开出价码。

北京方面可能会认为 Trump 比中国更需要达成协议，从而在关税削减问题上施加更大压力。但这可能是一种误判，会破坏习近平所希望的稳定局面。

一项协议的价值取决于其持久性。中国分析人士已经在质疑，一个被削弱的 Trump 在没有国会支持的情况下能兑现什么。北京官员也知道，其继任者可能会更强硬；美国国务卿 Marco Rubio 就经常被提及。

此外，美国两党也在施压，要求批准 Trump 自5月以来一直搁置的价值140亿美元的对台军售案。

在这方面，东京、首尔和台北正密切关注 Trump 就这个自治岛屿所说的每一个字。

Trump 曾坚称，他可以利用对台军售作为与中国打交道时的“谈判筹码”，因此他很可能会提出这个问题，以换取北京在贸易方面的让步。

但分析人士表示，与习近平讨论军售问题可能与1982年的“六项保证”相悖，该保证承诺美国不会就此类军售与北京进行磋商。

Rubio 和大使 David Perdue 坚称美国对台政策没有改变，因此尚不清楚 Trump 在峰会期间会采取何种立场。

Trump 可能会放弃什么

中期选举并未剥夺 Trump 的外交权力，但改变了其外交政策的目的。

在国内议程停滞不前的情况下，像深圳APEC领导人会议这样的峰会是他仍然可以宣称胜利的地方。这正是习近平本周占据上风的原因。

三种结果皆有可能：

维持现状： 再次延长贸易休战，宣布采购协议，并讨论人工智能合作，但台湾问题保持模糊。没有突破也没有破裂，棘手问题被推迟到12月14日至15日在迈阿密举行的二十国集团（G20）会议上解决。

再次延长贸易休战，宣布采购协议，并讨论人工智能合作，但台湾问题保持模糊。没有突破也没有破裂，棘手问题被推迟到12月14日至15日在迈阿密举行的二十国集团（G20）会议上解决。 大交易： 达成更广泛的贸易一揽子协议，外加中国在伊朗问题上提供帮助。这对 Trump 来说将是一场头条式的胜利，但代价很可能是在台湾或人工智能芯片问题上做出让步。

达成更广泛的贸易一揽子协议，外加中国在伊朗问题上提供帮助。这对 Trump 来说将是一场头条式的胜利，但代价很可能是在台湾或人工智能芯片问题上做出让步。 关系破裂：在台湾问题上做出让步，激怒国会和盟友；国会可能推动对台军售案，这或将激怒北京；或伊朗局势突然升级，使其他议题黯然失色。

最能说明问题的将是那些不易察觉的细节：Trump 对台湾独立问题的确切措辞，是否提及伊朗战争，是否为140亿美元的军售案设定任何日期，以及中方的官方通报是否与白宫的口径一致。

这些细节将表明，两国间的缓和关系是正在得到妥善管理，还是被当作交易筹码而出卖了。