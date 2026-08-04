美国对新款中国机器人的禁令可能适得其反

尽管安全担忧合情合理，但美国机器人公司依赖于中国硬件

此举出台之际，距离计划于九月在美国举行的“特习会”仅剩数周。 图片来源：路透社

7月28日，美国联邦通信委员会 (FCC) 将外国制造的人形和四足机器人列入其“涵盖清单”（Covered List），此举有效禁止了为这些设备发放新的进口授权。

该命令虽未点名任何国家，但目标明确无误：中国。据估计，中国控制着全球85%的人形机器人市场，并且是该行业主导企业的大本营，其中包括宇树科技 (Unitree)、智元机器人 (AgiBot) 和优必选 (UBTech)。

有必要明确该禁令的实际作用。它仅适用于未来寻求 FCC 授权的新设备型号；它不要求召回美国人已拥有的机器人，也不阻止公司继续销售在该命令生效前已获批准的型号。