The Business Times
business-time-50

美国对新款中国机器人的禁令可能适得其反

尽管安全担忧合情合理，但美国机器人公司依赖于中国硬件

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 此举出台之际，距离计划于九月在美国举行的“特习会”仅剩数周。
    • 此举出台之际，距离计划于九月在美国举行的“特习会”仅剩数周。 图片来源：路透社

    Leon Hadar

    Published Tue, Aug 4, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    7月28日，美国联邦通信委员会 (FCC) 将外国制造的人形和四足机器人列入其“涵盖清单”（Covered List），此举有效禁止了为这些设备发放新的进口授权。

    该命令虽未点名任何国家，但目标明确无误：中国。据估计，中国控制着全球85%的人形机器人市场，并且是该行业主导企业的大本营，其中包括宇树科技 (Unitree)、智元机器人 (AgiBot) 和优必选 (UBTech)。

    有必要明确该禁令的实际作用。它仅适用于未来寻求 FCC 授权的新设备型号；它不要求召回美国人已拥有的机器人，也不阻止公司继续销售在该命令生效前已获批准的型号。

    此翻译对您是否有帮助？

    RoboticsRobotsUS-China tradeUS-China tech war

    TRENDING NOW

    Developments that are between 40 and 59 years old will need at least 70% of owners to agree to go ahead, down from the current 80%.

    Lower consent hurdle among changes proposed for en bloc sales to spur redevelopment, protect minority owners

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    Grant Wee built Hideaway as a massage-and-bathhouse concept centred on solitude and recovery.

    UOB CEO’s youngest child Grant Wee turns burnout into a wellness business

    The income upgrade has rendered the Philippines “too wealthy” to qualify for the concessional foreign aid and development loans.

    Philippines’ income upgrade hides grim reality for most Filipinos

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More