THE BOTTOM LINE
美伊停火协议瓦解，企业无法再坐等战争结束
企业应将波动性视为常态
- 霍尔木兹海峡的船只。战前那种伊朗对海峡通行船只没有实际发言权的现状，可能已一去不复返。 图片来源：路透社
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本文由AI辅助翻译
美伊之间脆弱的休战协议上周不仅出现裂痕，甚至可能已经彻底破碎。
今年六月，两国签署了一份谅解备忘录 (MOU)，旨在正式结束长达数月的战争。但在伊朗袭击霍尔木兹海峡的商业油轮后，美国总统 Donald Trump 于7月10日宣布停火“结束”。
随之而来的是美国对伊朗目标连续数日的空袭，以及伊朗向巴林、科威特和卡塔尔发射导弹。这些袭击再次给全球经济带来了不确定性，而这正是企业曾希望已经摆脱的局面。
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