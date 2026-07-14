美伊停火协议瓦解，企业无法再坐等战争结束

THE BOTTOM LINE

企业应将波动性视为常态

美伊之间脆弱的休战协议上周不仅出现裂痕，甚至可能已经彻底破碎。

今年六月，两国签署了一份谅解备忘录 (MOU)，旨在正式结束长达数月的战争。但在伊朗袭击霍尔木兹海峡的商业油轮后，美国总统 Donald Trump 于7月10日宣布停火“结束”。

随之而来的是美国对伊朗目标连续数日的空袭，以及伊朗向巴林、科威特和卡塔尔发射导弹。这些袭击再次给全球经济带来了不确定性，而这正是企业曾希望已经摆脱的局面。