委内瑞拉石油协议：是历史性胜利，还是推迟的清算？

美国如今拥有对约五分之一委内瑞拉原油的多数控制权，但许多问题仍悬而未决。

二十年来，在因管理不善、制裁和资本外逃而被掏空的国有石油公司管理下，委内瑞拉的国库基本上未得到开发。 图片来源：路透社

2026年8月28日，美国总统 Donald Trump 宣布了他所谓的“世界历史上最大的一笔石油交易”：一项由美国促成的协议，赋予美方利益相关者对一家新合资企业的多数控制权（55%），该合资企业拥有超过650亿桶委内瑞拉原油的权利。

这项安排由国务卿 Marco Rubio 和战争部长 Pete Hegseth 与委内瑞拉临时总统 Delcy Rodriguez 谈判达成，其结构并非直接收购，而是一种股权投资，属于一项由五角大楼战略资本办公室监督的公共—私人伙伴关系，并由私营公司负责该合资企业的运营方面。

这项交易达成之际正值一个紧张时刻。自美国与伊朗进入对抗状态以来，汽油价格已上涨超过20%，战略石油国库（Strategic Petroleum Reserve）储量接近1980年代的低点，而 Trump 也正面临切实的政治压力，需要证明他有能力降低油价。