日本能在亚细安的未来扮演什么角色？

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在一个“负二”世界里，日本和新加坡可以建立框架，扩大本区域的选择范围

当该联盟在增强日本实力的同时，又不限制其在亚洲的其他关系时，日本对亚细安伙伴的价值就越大。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】日本融入东南亚经济版图已久，其存在似乎已成为常态。

日本企业在泰国、印度尼西亚等地建立工厂、培训供应商，并协助创建了制造业中心。数十年来，它们一直是本区域最重要的投资者和雇主之一。

这一点有时被视为理所当然，但事实本不该如此。

一个“负二”世界正在形成，在这个世界里，美国和中国都无法提供一个无可争议的组织框架，这就需要其他国家寻找与更多伙伴合作的方式。

在最近举行的一个新加坡-日本论坛上，我提出了一个问题：在这样一个世界里，日本能扮演什么角色，尤其是在与亚细安的关系方面？

对于新加坡等国家以及更广泛的亚细安而言，挑战不仅是在大国之间做出选择，更在于保持自主性并扩大自身可有的选择。在这一过程中，日本可以成为一个重要的伙伴。

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这不仅仅是外交官和国防规划者需要考虑的问题，也日益成为一个商业问题。

亚细安区域的竞争

如今，中国企业正以十年前看似不可能的方式挑战日本企业。

中国早已是亚细安最大的贸易伙伴，如今在投资领域也处于领先地位。2024年，日本对亚细安的外国直接投资为175亿美元，而中国的投资额略高，达到193亿美元。

这种竞争在汽车行业尤为明显。日本制造商花费了数十年时间，在泰国和印尼等市场建立了主导地位。

如今，中国的电动汽车制造商正在迅速发展，在价格、技术和速度上展开竞争，同时直接投资于亚细安的生产。

日本贸易振兴机构的调查显示，在其他行业，中国企业也正成为亚细安各国日益重要的竞争对手。

这种竞争可能对亚细安有利，它能刺激投资，带来更多的技术转让、更强大的本地供应商、更好的就业机会、更高的标准以及更深入地参与区域供应链。

但危险也同样存在。地缘政治日益影响到企业决策。美国正在推动在半导体和其他战略领域建立“可信”供应链。

日本本已是美国的坚定盟友，其现任政府在技术、能源和经济安全等领域正与华盛顿走得更近。

特朗普政府也在推动各国同意，在美国要求的情况下将某些国家排除在供应链之外——此举被认为意在针对中国，尽管没有明确点名。

然而，中国早已深度融入亚细安的各项产业，从电动汽车、电池到太阳能板和数字基础设施。

如果这些压力加剧，亚细安可能会发现自己被相互竞争的技术和工业体系所分裂。当各国本应寻求更多联系和多元化，而非分裂时，这将是一个影响韧性的糟糕结果。

在分化的世界中保留选择

在帮助亚细安应对这一新秩序方面，日本可以发挥独特的作用。

东京与华盛顿的安全联盟是其根本，且将保持不变。但当该联盟在增强日本实力的同时，又不限制其在亚洲的其他关系时，日本对亚细安伙伴的价值就越大。

贸易已经证明了这一点是可能的。日本在《全面与进步跨太平洋合伙业务协定》和《区域全面经济伙伴关系（协定）》中都扮演了核心角色。

前者强调高标准；后者则重要地将中国包括在内。因此，日本帮助维持了更深入的规则和更广泛的经济包容性。

技术领域将更具挑战。日本和新加坡可以在半导体、人工智能、网络安全和数字基础设施方面合作，同时与马来西亚及其他亚细安经济体建立更深入的供应链。

但“可信”供应链不应自动变成封闭的供应链。在安全允许的情况下，网络应保持互操作性，而不是将亚洲分裂为与美国兼容和与中国兼容的两个体系。

能源领域也面临类似的考验。日本在液化天然气、电网、储能和新能源技术方面拥有资金和专业知识。而中国则深度融入太阳能设备、电池和清洁能源供应链。

美国和欧洲公司也各有其能。亚细安需要接触所有这些资源。

一个区域性电网可以成为合作与包容模式的实际范例：实现融资和技术多元化，采用共同的保障措施和标准，但架构对不同伙伴开放。

新加坡对促成此事有特别的兴趣。新加坡在经济上与中美两国都紧密相连，并将于2027年担任亚细安轮值主席国。目前的新加坡-日本战略合伙业务涵盖贸易、技术、能源和安全等领域。

新加坡和日本可以携手建立能扩大亚细安选择范围的框架：即区域性而非狭隘的国家级供应链、共同的技术标准、跨境能源互联互通和优质基础设施，以及包括亚细安公司在内的合伙业务。

这种关系是双向的。日本也需要东南亚作为市场、生产基地和多元化来源，尤其是在围绕中美的不确定性日益增加的背景下。

日本有理由迅速采取行动。东南亚对日本的友好情感是几代人积累下来的。但这种友好情感并不总能转化为企业和消费者的选择。

一位年轻的亚细安消费者在选择电动汽车、数字平台或雇主时，不会理所当然地认为日本的质量和可靠性就胜过中国的价格、速度或技术。日本企业将必须参与竞争。

但是，日本的存在和作用不应仅通过市场份额、投资数额或国防开支来衡量。

在继续作为美国亲密盟友的同时，日本也可以在利益趋同的领域与中国合作——尤其是在创造区域公共产品方面。

为帮助监测亚洲金融稳定，日本和中国曾推动建立了亚细安+3宏观经济研究办公室。

亚细安电网计划可能是另一个例子。区域贸易和供应链架构也能提供更多机会。

届时，日本的独特贡献将不仅仅是与中国竞争，而是帮助建立一个竞争不需排斥的区域。

在一个“负二”世界里，在日益加剧的分化压力下，帮助亚细安保留更多选择将是日本最有价值的贡献之一。

作者是新加坡国际事务研究所主席。他是第19届日本-新加坡研讨会（9月10日至11日）的演讲者之一，该研讨会旨在纪念两国建交60周年。