中国为何没有采取更多措施提振内需

在接受经济放缓的同时，北京能否在长期的科技和地缘政治竞争中胜出？

四十年来，中国的治理理念一直很明确：经济发展是第一要务。 照片来源：路透社

关于中国经济，最常被问到的问题之一看似简单：北京为何没有采取更多措施来刺激内需？

大规模刺激措施的理由似乎很充分。中国的房地产市场仍处于长期低迷状态。消费者信心疲软。地方政府背负着沉重的债务。通货紧缩的压力持续存在，而人口老龄化和私人投资低迷也继续拖累经济增长。

许多海内外经济学家认为，北京应实施更大规模的财政刺激，加强社会保障体系，提高家庭收入，稳定房地产市场，并推动经济向国内消费转型。

然而，北京方面一直拒绝采纳这些建议。在许多观察家看来，这似乎是不符合经济理性的。

但或许我们问错了问题。

传统的辩论都基于一个假设，即中国领导层的目标与西方决策者相同：在未来几年内实现国内生产总值（GDP）增长、就业、家庭消费和经济福利的最大化。

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但这个假设正变得越来越不成立。

中国领导层正在为一个不同的目标进行优化。他们的首要任务不再是短期经济增长的最大化，而是在北京日益视为与美国的长期战略竞争中，维护国家的长远实力。

理解这一转变不仅有助于解释中国克制的宏观经济刺激措施，也有助于理解其产业政策、技术战略、军事现代化、供应链政策和金融改革。

经济政策不再仅仅是管理商业周期，它已成为国家大战略的工具。

中国正日益按照一套不同的优先事项运作。

北京似乎不再以年度增长率为优化目标，而是着眼于优化综合国力——这是一个更广泛的概念，涵盖了技术能力、产业竞争力、军事实力、金融韧性、供应链安全、科技创新、粮食和能源安全以及地缘政治影响力。

作为大战略一部分的增长

这并不意味着经济增长已无足轻重，而是增长已成为实现更大战略目标的手段。

经济政策的评估越来越围绕一个核心问题：它是否能增强中国与美国长期竞争的能力？这是自1978年邓小平开启改革开放以来，中国政治经济中最重要的变化之一。

四十年来，中国的治理理念一直很明确：经济发展是第一要务。

快速增长创造了就业，提高了收入，推动了技术升级和军事现代化，也巩固了政治合法性。经济成功本身就是国家的主要目标。

中国国家主席习近平从根本上重塑了这一层级关系。他反复强调“安全是发展的前提，发展是安全的保障”，这正是当代中国决策的理论基础。

中国领导层日益相信，全球化已进入一个以技术脱钩、出口管制、金融制裁、供应链竞争和地缘政治对抗加剧为特征的新时代。

半导体限制、技术制裁、投资管制和军事竞争的累积效应，已让北京相信，依赖外国技术是一种战略脆弱性，而不仅仅是经济上的不便。

因此，国家安全已成为制定经济政策的首要框架。

中国并非在为迫在眉睫的战争做准备，而是在为长期的战略竞争做准备。这个区别至关重要。

北京的许多经济政策都与那些进行长期战略动员的国家相似。

优先发展的领域包括半导体、人工智能、机器人技术、先进制造业、航空航天、量子技术、生物技术、电池和电动汽车、可再生能源、关键矿产以及工业软件。

从传统宏观经济学的角度看，其中一些投资似乎过度了。但从国家安全的角度看，这些都是对战略韧性的投资。

正如工业能力决定了20世纪的军事力量一样，技术能力正日益被视为21世纪力量的决定性来源。

中国领导人似乎愿意牺牲一些短期消费，以增强国家的战略能力。

提振需求的代价

中国的产业战略也发生了巨大变化。早期的政策旨在推动中国企业向高附加值的制造业产业群迈进。如今，目标则更为宏大。

中国力求构建完整的创新生态系统，涵盖科学研究、工程教育、制造业产业群、融资、软件、标准、商业化、部署和全球供应链。

这一演变是产业政策的新阶段，其重点是全面的技术生态系统，而非单个产业。

同样重要的是，中国强调“应用场景”。

政府不再等待市场有机地采用新技术，而是通过在医院、港口、物流、农业、工厂和城市基础设施中部署人工智能 (AI)、机器人、自主系统、无人机和智能制造，积极创造需求。

规模产生学习效应，学习效应带来竞争力，而竞争力则能转化为地缘政治影响力。

因此，产业政策不仅仅关乎经济增长，更关乎创建竞争对手难以复制的技术生态系统。

大多数经济学家建议增加家庭消费。从经济角度看，这一逻辑很有说服力：提高家庭收入、扩大养老金、改善医疗保健、加强社会福利和减少预防性储蓄，将有助于支持内需并实现中国经济的再平衡。

然而，这些改革需要大量的财政资源。

每一元用于消费的资金，就意味着无法用于半导体制造厂、人工智能研究、产业升级、国防技术或战略基础设施。

这正是经济学家们常常忽略的权衡取舍。

两种经济，两种优先事项

如今的中国实际上包含着两种经济。

第一种是具有全球竞争力的创新型科技经济，在电动汽车、电池、可再生能源设备、工业机器人、无人机领域处于领先地位，并日益在人工智能部署和先进制造业方面取得优势。

第二种是传统的宏观经济，受到房地产疲软、地方政府债务、人口下降、家庭消费低迷和信心不足的制约。

西方观察家自然关注第二种经济，而中国决策者则日益优先考虑第一种。

这就解释了为何中国似乎同时经历着宏观经济的疲软和技术的蓬勃发展。

这两种发展并不矛盾，它们反映了不同的政策优先事项。

真正的争论不在于中国是否应该刺激内需，也不在于北京是否完全理解传统宏观经济学。

真正的问题是，一个国家能否在接受经济增长放缓、家庭消费疲软和持续结构调整的同时，在长期的技术和地缘政治竞争中成功胜出。

历史并未提供明确的答案。

中国的技术进步最终可能产生足够的生产力增长，以抵消人口老龄化、消费疲软和房地产市场低迷的后遗症。

或者，家庭经济的长期表现不佳，最终可能会削弱北京力图建立的国家实力。

然而，已经明确的是，中国领导层所追求的最大化目标已发生根本性改变。

从这个角度看，北京克制的刺激措施并非反常之举，而是一个宏大战略的必然结果。

本文作者是南洋理工大学的名誉教授，曾任世界银行驻北京办事处的高级经济学家，并与中国国务院合作参与了“十一五”规划的制定。本文仅代表其个人观点