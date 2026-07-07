尽管竞争日益激烈，中国的“一带一路”倡议为何仍具重要意义

NEW GLOBAL ORDER

竞争对手的基础设施项目正迫使“一带一路”倡议转型升级

中国在竞争有限的情况下主导全球基础设施议程的时代即将结束。 照片：EPA

由中国于2013年发起的“一带一路”倡议（Belt and Road Initiative, 简称BRI），现已发展成为全球最宏大的基础设施与发展项目。该倡议覆盖150个国家，涵盖港口、铁路、能源管道、数字网络和工业走廊等领域。

尽管“一带一路”倡议帮助许多发展中经济体弥合了基础设施差距，但它也引发了一系列争议，例如日益沉重的债务负担、商业可行性疲弱，以及有关中国利用其施加政治影响力的指控。

因此，竞争性基础设施倡议如今层出不穷，这并非巧合。欧盟的“全球门户”（Global Gateway）、七国集团的“全球基础设施与投资合伙业务”（Partnership for Global Infrastructure and Investment, 简称PGII）以及印度的区域互联互通战略，都不是凭空出现的。