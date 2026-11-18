市场力量最终决定了所收集材料的用途

在一个土地稀缺、拥有高效垃圾发电厂的国家，一些废物流在本地进行焚烧，可能比出口回收更好。 图片来源：海峡时报

和许多居住在新加坡的人一样，我已经学会了信任蓝色的回收箱。冲洗、压平、投入，然后想当然地认为回收系统会处理好剩下的一切。

然而，鉴于回收率不断下降，新加坡决定重新审视其零废弃总蓝图，这让人质疑现有方法是否达到了预期效果。

根据国家环境局 (环境局) 的数据，新加坡在2025年回收了52%的废物，远低于2018年62%的峰值，并且越来越偏离新加坡绿色发展蓝图 2030所设定的70%目标。

对该总蓝图的审查，以及永续发展与环境部 (MSE) 呼吁对数据进行“诚实的审视”，都应该从激励问题入手。

52%的全国回收率是一个平均值，其中少数几类重型废物流贡献了绝大部分。在2025年，建筑和拆除废物、黑色金属和有色金属的回收率均约为99%。

尽管这值得称赞，但回收商购买废金属是因为它保值，而重复使用拆除产生的碎石则是因为其成本低于将其运往垃圾填埋场。

根据我对环境局数据的计算，如果剔除这类废物流，回收率将降至约48%。在没有经济激励的日常城市垃圾中，回收效果最差。

2025年，食物垃圾的回收率为18%，塑料为4%，纸张/纸板为31%，玻璃为10%。

此外，头条统计数据可能无法反映全貌。环境局的2025年家庭回收调查发现，78%的家庭参与回收，高于2023年的72%。

然而，包括商业场所废物的本地回收率从2019年的17%降至2025年的11%，远低于2030年30%的目标。

家庭参与度可能在提高，但这些努力的价值取决于所收集的材料是否能被真正回收利用。

新加坡应停止尝试回收所有物品，并反思哪些废物流才真正值得花力气去回收。

市场驱动的行为

回收被宣传为一种值得追求的良善行为。然而，在实践中，它是由市场决定的。

收集和分类需要成本，而回收的材料需要有买家或其它可行的再利用途径。当市场无法覆盖这些成本时，其环境效益必须足以证明其相对于其它替代方案的合理性。

在新加坡，第一个问题在收集阶段就很明显。据永续发展与环境部估计，蓝色回收箱和垃圾管道中的污染率约为40%，这意味着食物残渣、液体和其他污染物使大部分材料变成了不可回收的一般垃圾。

然而，被报告为“已回收”的材料未必已转化为可用的东西。头条数据也未告诉我们最终有多少材料达到这一步，或者是否有人愿意为此买单。

因此，蓝色回收箱模式值得审视，因为单一的混合回收箱将分类工作推迟到后续环节，而此时要处理污染问题的成本已非常高昂。

相反，其他国家如日本、韩国和德国，则强制要求将家庭垃圾分类成不同的类别。

这并非是说新加坡应该，或者甚至能够全盘复制它们的模式。然而，共同的原则是明确的：在垃圾被运走之前进行回收是最有效的。

最后，新加坡的国内回收市场规模较小，环境局报告称，大多数可回收物都出口进行深加工。这种模式虽然实用，但易受运费上涨、大宗商品价格波动、进口限制和海外政策变化的影响。

纸张和纸板垃圾就是很好的例子。新加坡在2018年回收了56%的此类废物流，但到2025年，该比率降至31%，因为不断上涨的收集成本加剧了这些市场压力。

塑料的回收率更低，2025年产生了89万吨，但只有3.4万吨被回收。简而言之，只有在切实可行且有利可图，或有明确政策强制要求的情况下，回收才能奏效。

回收之外的替代方案

焚烧是一个更困难且更具争议性的问题。

当然，新加坡不应焚烧那些能以合理成本回收的清洁材料。

那将是一种浪费。然而，这并不意味着焚烧就必然是失败或最后的手段。

相反，我认为，在一个土地稀缺、拥有高效垃圾发电厂的国家，一些受污染的低价值废物流在本地焚烧，可能比出口进行结果不确定的回收要好。

一项对35个国家的101项生命周期评估进行的系统性回顾发现，普遍共识是，对于城市固体废物而言，焚烧优于填埋。

同样，佛罗里达大学学者的一项独立研究发现，焚烧产生的温室气体排放通常少于填埋，尤其是在回收的能源取代了化石燃料发电的情况下——这对于以天然气为主的新加坡电网来说，是一个需要考虑的相关因素。

这些研究结果支持将焚烧作为一个可行的选择，尽管它们并未证明在回收可行的情况下焚烧优于回收。简言之，在本地焚烧剩余垃圾，而不是将其运往海外，是将处理责任留在国内。

尽管永续发展与环境部承认垃圾焚化厂的建造和运营成本高昂，但新加坡已经拥有这些基础设施。

在产能允许的情况下，问题在于，考虑到运营成本、避免的成本和回收的能源，焚烧剩余垃圾是否比收集、分类和出口进行不确定回收，能带来更好的净经济和环境效益。

回收有价值的工业废物在经济上是合理的。然而，家庭回收也需要同样的审视：要么让系统变得有效，要么重新考虑为其投入的基础设施和资源是否因实际回收成果而显得合理。

该总蓝图的审查应在报告的回收率之外，考虑三项衡量标准：

送往实马高 (Semakau) 的实际废物量： 报告存放的绝对吨位和体积，包括焚烧灰烬。仅靠人均改善无法确定节省了多少填埋空间。

报告存放的绝对吨位和体积，包括焚烧灰烬。仅靠人均改善无法确定节省了多少填埋空间。 经核实的回收量： 环境局应在其废物循环报告中公布因污染和分类而损失的材料统计数据、找到买家的吨位，以及最终加工成可用二次材料的份额。

环境局应在其废物循环报告中公布因污染和分类而损失的材料统计数据、找到买家的吨位，以及最终加工成可用二次材料的份额。 按废物流划分的净影响：比较回收与现有替代方案的全部经济及环境成本与效益。在推行回收的地方，报告每吨实际回收物的净成本。

归根结底，一个承诺的目标只有在反映其背后体系的情况下才有帮助。一旦它与现实脱节，它就只是在维护一种说辞，而不再是指导政策。

重点不是为了回收而回收一切。重点是首先减少浪费，然后以合理的方式处理剩余部分，无论曾经的目标是什么。

作者是新加坡理工大学副教授