THE BROAD VIEW
职场助长“蜂后综合征”，阻碍女性发展
重塑企业结构，为女性营造相互支持的环境
- “蜂后”一词最早出现在1973年的一项研究中，用以形容那些为了保住自己的地位而攻击他人，并将其他女性未能攀登职业阶梯归咎于其自身失败的女性。 图片来源：PEXELS
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“不帮助其他女性的女人，在地狱里会有一个特别的位置。”美国前国务卿 Madeleine Albright 的这句俏皮话，反映了一种普遍的期望：登上高位的女性应该为后来者铺路。
然而，初级女员工遇到身居高位的女性表现出疏远、不支持甚至明显与她们竞争的情况，并不少见。
这种现象被称为蜂后综合征 (queen bee syndrome, QBS)。尽管这个术语备受争议，但其背后的行为却有据可查，并对受影响的女性、她们所在的组织以及更广泛的性别多元化努力都带来了切实的后果。
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