错误的经济规模比较方式

购买力平价数据会经历大幅修正，是不可靠的比较基础

【美国剑桥】上个月，诺贝尔经济学奖得主Paul Krugman在欧洲中央银行的年度研究会议上发表了演讲，会议主题聚焦于地缘经济学。

地缘经济学指的是国家利用经济互动以实现地缘政治目的的能力。例如，中国曾威胁要切断贸易伙伴的稀土矿物出口。

Paul Krugman的演讲题为“经济规模与经济实力”（Economic Size and Economic Power），他正确地指出，规模在地缘经济学中至关重要。例如，加拿大若与美国贸易中断，损失会更大，而美国则可能利用其规模优势胁迫这个经济上较小的邻国。但我并不同意Paul Krugman比较各国经济实力的方式。