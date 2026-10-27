错误的经济规模比较方式
购买力平价数据会经历大幅修正，是不可靠的比较基础
- 按汇率计算，中国的经济规模可能并未像先前认为的那样超过美国。 照片：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【美国剑桥】上个月，诺贝尔经济学奖得主Paul Krugman在欧洲中央银行的年度研究会议上发表了演讲，会议主题聚焦于地缘经济学。
地缘经济学指的是国家利用经济互动以实现地缘政治目的的能力。例如，中国曾威胁要切断贸易伙伴的稀土矿物出口。
Paul Krugman的演讲题为“经济规模与经济实力”（Economic Size and Economic Power），他正确地指出，规模在地缘经济学中至关重要。例如，加拿大若与美国贸易中断，损失会更大，而美国则可能利用其规模优势胁迫这个经济上较小的邻国。但我并不同意Paul Krugman比较各国经济实力的方式。
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