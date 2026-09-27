Amberwood at Holland 售出23个单位，占项目11%，平均售价为每平方英尺3019新元

该项目首批推出212个单位中的70个进行销售，其余单位将在未来几个月内上市

Amberwood at Holland 是新的 Holland Plain 区域内首个推出的住宅开发项目。 图片：森联集团

[新加坡] 森联集团 (Sim Lian Group) 的 Amberwood at Holland 项目在首个销售周末售出23个单位，占其首批推出的70个单位的32.9%，平均售价为每平方英尺3019新元。

在售出的23个单位中，有11个是面积介于1076至1313平方英尺（sq ft）的四卧房单位。九个是面积从872平方英尺起的三卧房单位，另有三个是面积为1335平方英尺的五卧房单位。

这些单位的起售价为：三卧房单位260万新元（约合每平方英尺2945新元）；四卧房单位320万新元（约合每平方英尺2951新元）；五卧房单位400万新元（约合每平方英尺2990新元）。

该项目的四大营销代理之一 Realion (OrangeTee & ETC) 集团的副总裁 Justin Quek 指出，需求主要来自自住业主和家庭，他们被 Amberwood at Holland 的「宽敞」和「低密度生活概念」所吸引。该项目共有212个单位。

森联集团表示，剩余的142个单位将在未来几个月分阶段推出。

Amberwood at Holland 位于 Brizay Park 优质洋房区附近，占地17069平方米（sq m），总建筑面积为25768平方米。该项目由11栋四至六层高的住宅楼组成。

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该项目是新的 Holland Plain 区域规划的八个住宅开发项目中的第一个。这个即将建成的住宅区是武吉知马规划区的一部分，预计将提供多达2500个新住宅。

2025年7月，森联集团以近3.684亿新元，即容积率每平方英尺1432新元的价格，击败其他四家竞标者，成功投得这块国有土地。

2026年5月，该集团以4.54亿新元，即容积率每平方英尺1491新元的价格，购得了第二块 Holland Plain 地块，该地块紧邻 Amberwood at Holland。这也是该地块收到的唯一出价。

Mogul.sg 首席研究官 Nicholas Mak 表示，Amberwood at Holland「不温不火」的认购率，延续了近期销售稳步下滑的趋势。

今年4月，拥有863个单位的Tengah Garden Residences推出时销售达到高峰，其在首个销售周末几乎售罄，平均售价为每平方英尺2120新元。

今年7月，星狮地产 (Frasers Property) 位于核心中区 (CCR) 的大型私人住宅项目 Dunearn House 在推出时售出了其380个单位中的约56%，平均售价为每平方英尺3140新元。

另一个位于核心中区的精品公寓项目，拥有20个单位的 Duet @ Emily，也在同月推出。该项目至今仅售出三个单位，中位售价为每平方英尺2506新元。

Mak 指出，尽管 Amberwood at Holland 附近有几所热门小学，但与最近推出的其他主要住宅项目相比，它距离地铁站较远。

此外，第四季度将迎来一波新楼盘的推出，总计1971个单位。

继 Amberwood at Holland 之后推出的项目包括位于湖畔地区的拥有570个单位的 Lucerne Grand、位于 Novena 的拥有133个单位的 The Serra Residences，以及位于 Upper Thomson 的拥有1268个单位的 Thomson Reserve。

Mak 认为，这三个即将推出的公寓项目都更靠近地铁站，这将使它们比 Amberwood at Holland 更具「竞争优势」。

PropNex 首席执行官 Kelvin Fong 指出，在宏观经济不确定的背景下，一些购房者可能采取「观望」态度，或需要更多时间来考虑购买。「一些人可能也在权衡新盘价格的走向」，他补充道，并指出了不断上涨的土地成本。

近期在中央区边缘和郊区进行的政府土地出售招标中，成交价分别为容积率每平方英尺1612新元和1537新元，远高于 Amberwood at Holland 地块的成交价（容积率每平方英尺1432新元）。

但 Fong 认为，鉴于该项目的入门价格较高，且没有通常能带动销量的小户型单位，其销售表现可算「稳健」，并可能在未来几个月有所回升。