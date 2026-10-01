堪培拉通道执行共管公寓地段吸引13方竞标；Santarli牵头合资公司以每平方英尺825新元的容积率价格创下新纪录
此价格超出分析师对新规生效后首个执行共管公寓土地招标的预测。
- 位于堪培拉通道的这幅99年租赁地契地段预计可建造约185个住宅单位。 图片来源：BT VISUAL
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 在周四（10月1日）截止的一项政府招标中，由Santarli Realty、Heeton Holdings和Kay Lim牵头的财团对堪培拉通道一幅小型地块的出价击败了另外12家竞标者，为执行共管公寓地价创下了新基准。
该出价为1.639亿新元，折合容积率价格为每平方英尺825新元，超出了分析师预测的每平方英尺630至750新元的区间。
该出价比森联集团 (Sim Lian) 今年1月中标兀兰一个执行共管公寓项目时创下的每平方英尺794新元的旧纪录高出约3.9%。同时，也比JBE旗下的Oriental Pacific Development于2025年在三巴旺购得的上一个执行共管公寓地块时支付的每平方英尺692新元高出约19.2%。
在周四的招标截止时，由Intrepid Investments和TID Residential组成的财团以1.594亿新元的出价位居第二，折合容积率价格约每平方英尺803新元，仅略低于最高出价。
由Apex Asia、BHCC Development和HSB Developments组成的财团是出价第三高的竞标者，报价为1.586亿新元，折合容积率价格为每平方英尺798新元。
参与竞标的还有CRF Land，其出价为每平方英尺770新元的容积率价格。一家与城市发展有限公司 (City Developments Ltd) 关联的实体则为该地块出价每平方英尺735新元。
最低出价来自森联集团，约为每平方英尺361新元的容积率价格。
此次招标总共收到13份标书，远超受访分析师预期的三到六份。其他竞标者还包括EL Development和JBE Capital。
该堪培拉通道地段位于三巴旺，面积为11,535平方米，总建筑面积为18,457平方米。这幅99年租赁地契地段预计可建造约185个住宅单位。
在招标截止前，分析师曾预计发展商在定价方面会持谨慎态度，因为新执行共管公寓条例下的市场需求尚未经过检验。
今年5月，最低居住年限被延长至10年，延期付款计划被取消，且项目推出首两年为首次购房者保留的单位比例提高到90%。随后，政府将执行共管公寓的家庭月收入顶限从16,000新元上调至18,000新元。
分析师曾认为，更高的收入顶限可能会扩大买家群体，但也指出，更长的居住年限和更早的抵押贷款还款可能会抑制需求。为首次购房者保留更多单位的规定也可能限制定价。
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